Doktorlar grevde: Stajyer doktor önce tecavüze uğradı sonra öldürüldü

Hindistan'da bir stajyer tıp öğrencisi uğradığı cinsel saldırının ardından öldürüldü. Ülke genelinde doktorlar, meslektaşlarının tecavüze uğraması ve öldürülmesini protesto etmek için greve gitti. Hindistan Tabipler Birliği konuya ilişkin açıklamasında, "Bu genç kadın doktorun öldürülmesi ilk değil, düzeltici önlemler alınmazsa son da olmayacak" ifadelerini kullandı. Hindistan Ulusal Suç Kayıt Bürosu'na göre 2022 yılında toplam 31 bin 516 tecavüz vakası kaydedildi. Bu da günde ortalama 86 vakanın kaydedildiği anlamına geliyor.

Doktorlar grevde: Stajyer doktor önce tecavüze uğradı sonra öldürüldü - 1

ÜLKE GENELİNDE PROTESTOLAR

Hindistan’ın Kalküta eyaletinde 31 yaşındaki kadın stajyer doktor tecavüze uğrayarak öldürüldü.

Bunun üzerine yüzlerce doktor, sağlık çalışanlarının daha iyi korunması talebiyle ülke genelinde greve gitti.

DÜNYA HABERLERİ

Doktorlar grevde: Stajyer doktor önce tecavüze uğradı sonra öldürüldü - 2

HASTANENİN SEMİNER SALONUNDA BULUNDU

Yerel polis, stajyer doktorun cesedinin geçen cuma günü Kalküta şehrindeki hastanenin seminer salonunda çok sayıda yara ve cinsel saldırı iziyle bulunduğunu söyledi.

Saldırıya ilişkin bir şüpheli tutuklandı.

Doktorlar grevde: Stajyer doktor önce tecavüze uğradı sonra öldürüldü - 3

300 BİN DOKTOR GREVDE

Pazartesi günü, birçok eyaletteki tıp dernekleri, davanın mahkemeler aracılığıyla hızlandırılması ve sağlık çalışanları için koruyucu bir komite kurulması çağrısında bulundu.

Devlet hastanelerindeki doktorlar süresiz olarak hizmet vermeyi durdurarak topluca grev kararı aldıklarını açıkladı.

Doktorlar kararı, "Ülke çapında yaklaşık 300 bin doktor protestoya katıldı ve yarın daha fazlasının katılmasını bekliyoruz" sözleriyle duyurdu.

Doktorlar grevde: Stajyer doktor önce tecavüze uğradı sonra öldürüldü - 4

"DOKTORLARI KURTARIN, GELECEĞİ KURTARIN"

Görüntülerde, Kalküta ve başkent Delhi'deki doktorların "Doktorlarımızı kurtarın, geleceğimizi kurtarın" yazılı pankartlar taşıdığı görülüyor. Güneydeki Haydarabad kentinde ise doktorlar mum ışığı nöbeti düzenledi.

Doktorların birçoğu ayrıca, öfkeli hastalar veya hasta yakınları tarafından sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ve fiziksel taciz tehditlerine dikkat çekti.

Doktorlar grevde: Stajyer doktor önce tecavüze uğradı sonra öldürüldü - 5

"İLK DEĞİL, SON OLMAYACAK"

Hindistan Tabipler Birliği'nin 2015 yılında yaptığı bir araştırmada, Hindistan'daki doktorların yüzde 75'inin bir tür şiddetle karşılaştığı ortaya çıkmıştı.

Dernek, X'te yayınlanan bir gönderisinde, "Bu genç kadın doktorun öldürülmesi ilk değil, düzeltici önlemler alınmazsa son da olmayacak" ifadelerini kullandı.

Doktorların çalışma koşullarının araştırılması ve vahşi cinayet davasının tarafsız bir şekilde soruşturulması çağrısında bulunuldu.

Doktorlar grevde: Stajyer doktor önce tecavüze uğradı sonra öldürüldü - 6

GÜNDE 86 KADIN TECAVÜZE UĞRUYOR

Hindistan, yıllardır kadınlara yönelik yüksek şiddet oranlarıyla mücadele ediyor.

Hindistan Ulusal Suç Kayıt Bürosu'na göre, 2022 yılında toplam 31 bin 516 tecavüz vakası kaydedildi ve bu da günde ortalama 86 vaka anlamına geliyor.

Doktorlar grevde: Stajyer doktor önce tecavüze uğradı sonra öldürüldü - 7

GERÇEK SAYIYI YANSITMIYOR

Uzmanlar, tecavüz mağdurlarının ve ailelerinin utanç ve damgalanma duygusuyla kuşatıldığı, son derece ataerkil bir ülkede, kaydedilen vaka sayısının gerçek sayının yalnızca küçük bir kısmı olduğu konusunda uyarıyor.

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