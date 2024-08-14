Doktorlar grevde: Stajyer doktor önce tecavüze uğradı sonra öldürüldü

300 BİN DOKTOR GREVDE

Pazartesi günü, birçok eyaletteki tıp dernekleri, davanın mahkemeler aracılığıyla hızlandırılması ve sağlık çalışanları için koruyucu bir komite kurulması çağrısında bulundu.

Devlet hastanelerindeki doktorlar süresiz olarak hizmet vermeyi durdurarak topluca grev kararı aldıklarını açıkladı.

Doktorlar kararı, "Ülke çapında yaklaşık 300 bin doktor protestoya katıldı ve yarın daha fazlasının katılmasını bekliyoruz" sözleriyle duyurdu.