Doktorlar grevde: Stajyer doktor önce tecavüze uğradı sonra öldürüldü
Hindistan'da bir stajyer tıp öğrencisi uğradığı cinsel saldırının ardından öldürüldü. Ülke genelinde doktorlar, meslektaşlarının tecavüze uğraması ve öldürülmesini protesto etmek için greve gitti. Hindistan Tabipler Birliği konuya ilişkin açıklamasında, "Bu genç kadın doktorun öldürülmesi ilk değil, düzeltici önlemler alınmazsa son da olmayacak" ifadelerini kullandı. Hindistan Ulusal Suç Kayıt Bürosu'na göre 2022 yılında toplam 31 bin 516 tecavüz vakası kaydedildi. Bu da günde ortalama 86 vakanın kaydedildiği anlamına geliyor.
ÜLKE GENELİNDE PROTESTOLAR
Hindistan’ın Kalküta eyaletinde 31 yaşındaki kadın stajyer doktor tecavüze uğrayarak öldürüldü.
Bunun üzerine yüzlerce doktor, sağlık çalışanlarının daha iyi korunması talebiyle ülke genelinde greve gitti.