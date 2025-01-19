Doktorlar grip olduğunu söyleyip eve gönderdi: Meğer 2 yaşındaki çocuk kan kanseriymiş

"GRACİE BİR İLHAM KAYNAĞI"

Kanser Araştırmaları sözcüsü , Gracie’nin cesaretini överek şunları söyledi:



"Kanser teşhisi her yaşta yıkıcıdır, ancak çocuklar için daha zordur. Gracie, yaşına rağmen büyük bir cesaret gösterdi. Onun hikayesi, diğer çocuklara ve ailelerine umut aşılıyor."



