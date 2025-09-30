Doktorlar "haftada 1 kez tüketin" diyor: Küçük ama etkisi büyük "süper meyve"

Sağlık uzmanları, bağışıklığı güçlendiren ve diyabet riskini azaltan bazı meyvelerin haftalık beslenme düzenine mutlaka eklenmesi gerektiğini söylüyor. Üstelik bu meyveler, süpermarket raflarında kolayca bulunabiliyor ve cep dostu fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Doktorlar "haftada 1 kez tüketin" diyor: Küçük ama etkisi büyük "süper meyve" - 1

Geçtiğimiz hafta yayımlanan bir araştırma, genellikle “fazla şekerli” olarak bilinen mangoların aslında diyabet riski taşıyan kişiler için faydalı olabileceğini ortaya koydu. ABD’li bilim insanları, her gün mango yiyenlerin kan şekeri kontrolünün daha iyi, vücut yağ oranlarının ise daha düşük olduğunu belirledi.

DÜNYA HABERLERİ

Doktorlar "haftada 1 kez tüketin" diyor: Küçük ama etkisi büyük "süper meyve" - 2

Uzmanlar, bu bulgunun şekerin yalnızca miktarının değil, gıdaların içinde nasıl “paketlendiğinin” de önemli olduğunu gösterdiğini vurguluyor.

Doktorlar "haftada 1 kez tüketin" diyor: Küçük ama etkisi büyük "süper meyve" - 3

ELMA

Klasik bir süpermarket meyvesi olan elma, flavonoid adı verilen güçlü antioksidan bileşikleri sayesinde sağlıklı yaşlanmayı destekliyor.

Kolesterolü düşürüyor: Reading Üniversitesi’nin araştırması, günde iki elma tüketmenin “kötü” kolesterolü yüzde 4 oranında azalttığını ortaya koydu.

Doktorlar "haftada 1 kez tüketin" diyor: Küçük ama etkisi büyük "süper meyve" - 4

Diyabet riskini azaltıyor: Düzenli elma tüketen kişilerde tip 2 diyabet riskinin daha düşük olduğu gözlemlendi.

Beslenme uzmanı Rob Hobson, elmanın en iyi şekilde “kabuklu ve çiğ” tüketilmesi gerektiğini, çünkü lif ve antioksidanların büyük bölümünün kabukta bulunduğunu söylüyor.

Doktorlar "haftada 1 kez tüketin" diyor: Küçük ama etkisi büyük "süper meyve" - 5

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini, kalp hastalığı ve tip 2 diyabet riskini azaltmasıyla öne çıkıyor. Koyu mavi rengi, antosiyanin adı verilen güçlü antioksidanların zenginliğine işaret ediyor.

İnsülin duyarlılığını artırıyor

Kan damarlarını gevşeterek dolaşımı destekliyor

C vitaminiyle demir emilimini güçlendiriyor

Hobson, yaban mersininin en sağlıklı formunun taze veya dondurulmuş bütün hâlde tüketilmesi olduğunu vurguluyor.

Doktorlar "haftada 1 kez tüketin" diyor: Küçük ama etkisi büyük "süper meyve" - 6

ARMUT

Elmaya benzer şekilde armut da çözünebilir lif bakımından zengin. Bu özelliğiyle kan şekeri dalgalanmalarını önlerken, tatlı ihtiyacını doğal yolla karşılıyor.

Kabuklu tüketmek lif oranını artırıyor

Yoğurt veya kuruyemişle birlikte yenildiğinde kalp sağlığını destekliyor

Olgun bir armut aynı zamanda yüksek su oranıyla vücudun sıvı ihtiyacına katkı sağlıyor.

Doktorlar "haftada 1 kez tüketin" diyor: Küçük ama etkisi büyük "süper meyve" - 7

NAR

Narın tohumları ve suyu, “ellagitannin” adı verilen bileşikler sayesinde nişastalı yiyeceklerin kan şekerini hızlı yükseltmesini engelliyor.

Araştırmalar, nar suyunun ekmekle birlikte tüketildiğinde kan şekeri artışını azalttığını gösteriyor.

En faydalı hali taze çekirdekler; çünkü hem lif hem de antioksidan içeriyor.

Nar çekirdeklerini salatalara eklemek, hem C vitamini hem de sağlıklı yağlarla birleştiğinde besin emilimini artırıyor.

Doktorlar "haftada 1 kez tüketin" diyor: Küçük ama etkisi büyük "süper meyve" - 8

AHUDUDU

Ahududu, düşük şeker ve yüksek lif oranıyla dikkat çekiyor. 100 gramında yalnızca 4 gram şeker bulunan bu meyve, kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine yardımcı oluyor.

Tokluk süresini uzatıyor

Bağırsak sağlığını destekliyor

C vitaminiyle demir emilimini artırıyor

Hobson, taze ahududular kadar dondurulmuşların da besin değerini koruduğunu belirtiyor ancak şeker eklenmiş sos ve reçellerden uzak durulması gerektiğini ekliyor.

Beslenme uzmanlarına göre pahalı “egzotik” seçeneklere yönelmek yerine, süpermarket raflarında kolayca bulunan bu beş meyveyi düzenli olarak tüketmek, sağlıklı bir yaşam için güçlü bir adım.

DAHA FAZLA GÖSTER