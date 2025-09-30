Doktorlar "haftada 1 kez tüketin" diyor: Küçük ama etkisi büyük "süper meyve"

AHUDUDU

Ahududu, düşük şeker ve yüksek lif oranıyla dikkat çekiyor. 100 gramında yalnızca 4 gram şeker bulunan bu meyve, kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine yardımcı oluyor.



Tokluk süresini uzatıyor



Bağırsak sağlığını destekliyor



C vitaminiyle demir emilimini artırıyor



Hobson, taze ahududular kadar dondurulmuşların da besin değerini koruduğunu belirtiyor ancak şeker eklenmiş sos ve reçellerden uzak durulması gerektiğini ekliyor.



Beslenme uzmanlarına göre pahalı “egzotik” seçeneklere yönelmek yerine, süpermarket raflarında kolayca bulunan bu beş meyveyi düzenli olarak tüketmek, sağlıklı bir yaşam için güçlü bir adım.