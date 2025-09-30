Doktorlar "haftada 1 kez tüketin" diyor: Küçük ama etkisi büyük "süper meyve"
Sağlık uzmanları, bağışıklığı güçlendiren ve diyabet riskini azaltan bazı meyvelerin haftalık beslenme düzenine mutlaka eklenmesi gerektiğini söylüyor. Üstelik bu meyveler, süpermarket raflarında kolayca bulunabiliyor ve cep dostu fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz hafta yayımlanan bir araştırma, genellikle “fazla şekerli” olarak bilinen mangoların aslında diyabet riski taşıyan kişiler için faydalı olabileceğini ortaya koydu. ABD’li bilim insanları, her gün mango yiyenlerin kan şekeri kontrolünün daha iyi, vücut yağ oranlarının ise daha düşük olduğunu belirledi.