Doktorlar ''Hiçbir sorunun yok'' dedi: Beş organı alındı

Yapılan operasyonla Laurene’in organlarının ileri seviye endometriozisle kaplı olduğu ortaya çıktı. 23 yaşından itibaren 12 yıl boyunca birçok cerrahi müdahale geçiren talihsiz kadının ağrıları devam etti.

Farklı bir uzmana danışan Laurene’in endometriozisi yeniden teşhis edildi ve başka bir operasyon daha yapıldı. Bu süreçte her şeye rağmen iki çocuk sahibi olmayı başardı.

2020 yılında geçirdiği histerektomi (rahim alma) ameliyatı sonrası ise ağrıları son bulmadı. Regl olmaması gerekirken hâlâ kanamalar yaşıyordu. MR sonucunda, alınmayan bir endometriozis nodülü daha görüldü ve tekrar ameliyat edildi.