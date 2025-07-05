Doktorlar ''Hiçbir sorunun yok'' dedi: Beş organı alındı
Kuzey İrlanda’nın Bangor kentinde yaşayan 35 yaşındaki Laurene Agnew, 13 yaşından bu yana şiddetli regl ağrılarıyla mücadele ediyordu. Defalarca hastaneye giden genç kadına, sağlıklı olduğu söylense de gerçek çok başka çıktı.
Doktorlar tarafından ciddiye alınmadığını dile getiren Agnew'ye, ilk laparoskopi 16 yaşındayken yapıldı. Ancak uzmanlar, herhangi bir anormallik tespit edemedi.
22 yaşına geldiğinde aynı şikayetlerle tekrar hastaneye başvurduğunda ise bu kez sorunlarının kilo kaynaklı olduğu bildirildi.
Laurene Agnew, cinsel ilişki sırasında kanama yaşadığını söylediğinde doktorlar nihayet harekete geçti. Genç kadın, "Ne zaman ki bu sorun, hayatımdaki erkeği de etkilemeye başladı. İşte o zaman dikkate alındım'' sözleriyle sistemin çarpıklığını eleştirdi.