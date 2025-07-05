Doktorlar ''Hiçbir sorunun yok'' dedi: Beş organı alındı

Kuzey İrlanda’nın Bangor kentinde yaşayan 35 yaşındaki Laurene Agnew, 13 yaşından bu yana şiddetli regl ağrılarıyla mücadele ediyordu. Defalarca hastaneye giden genç kadına, sağlıklı olduğu söylense de gerçek çok başka çıktı.

Doktorlar ''Hiçbir sorunun yok'' dedi: Beş organı alındı - 1

Doktorlar tarafından ciddiye alınmadığını dile getiren Agnew'ye, ilk laparoskopi 16 yaşındayken yapıldı. Ancak uzmanlar, herhangi bir anormallik tespit edemedi.

22 yaşına geldiğinde aynı şikayetlerle tekrar hastaneye başvurduğunda ise bu kez sorunlarının kilo kaynaklı olduğu bildirildi. 

Laurene Agnew, cinsel ilişki sırasında kanama yaşadığını söylediğinde doktorlar nihayet harekete geçti. Genç kadın, "Ne zaman ki bu sorun, hayatımdaki erkeği de etkilemeye başladı. İşte o zaman dikkate alındım'' sözleriyle sistemin çarpıklığını eleştirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Doktorlar ''Hiçbir sorunun yok'' dedi: Beş organı alındı - 2

Yapılan operasyonla Laurene’in organlarının ileri seviye endometriozisle kaplı olduğu ortaya çıktı. 23 yaşından itibaren 12 yıl boyunca birçok cerrahi müdahale geçiren talihsiz kadının ağrıları devam etti.

Farklı bir uzmana danışan Laurene’in endometriozisi yeniden teşhis edildi ve başka bir operasyon daha yapıldı. Bu süreçte her şeye rağmen iki çocuk sahibi olmayı başardı.

2020 yılında geçirdiği histerektomi (rahim alma) ameliyatı sonrası ise ağrıları son bulmadı. Regl olmaması gerekirken hâlâ kanamalar yaşıyordu. MR sonucunda, alınmayan bir endometriozis nodülü daha görüldü ve tekrar ameliyat edildi.

Doktorlar ''Hiçbir sorunun yok'' dedi: Beş organı alındı - 3

Genç kadın, son çare olarak Dr. Peter Barton Smith’ten yardım istedi. Önceki ameliyatların neden olduğu hasarlar onarıldı, ancak bu iyileşme kısa sürdü. Şiddetli şişkinlik, dışkılama zorluğu, yemek yiyememe gibi yeni belirtiler ortaya çıktı. 2024 yazında 10 kilo kaybeden Laurene, burun sondasıyla hastaneye yatırıldı.

Dr. Gabriel Mitroi, yapılan detaylı tetkikler sonucunda Agnew'nun bağırsak, mesane, cinsel işlev ve sağ bacağını kontrol eden sinirlerinin ciddi hasar gördüğünü tespit etti.

Doktorlar ''Hiçbir sorunun yok'' dedi: Beş organı alındı - 4

35 yaşındaki kadın, "Sinir ölümü üç aşamadan oluşur ve ben üçüncü aşamadaydım. Biraz daha geç kalsaydım geri dönüşü olmayacaktı'' sözleriyle, sürecinin tehlikeli bir viraja girdiğini aktardı.

Dr. Mitroi tarafından yapılan başarılı ameliyatın ardından Agnew'nun hayat kalitesi büyük oranda düzeldi. Artık acı çekmediğini belirten 2 çocuk annesi kadın, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda "Benim hikâyem, endometriozis yaşayan pek çok kişinin yaşadıklarından çok da farklı değil. Sadece ben anlatabilecek durumdayım ve insanlar sesime kulak verdi'' diyerek, kadın hastalıkları konusunda herkesi daha duyarlı olmaya çağırdı.

DAHA FAZLA GÖSTER