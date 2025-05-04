Doktorlar iki yaygın belirtiyi önemsemedi: 27 yaşında yumurtalık kanserinden öldü

İngiltere’de yaşayan Estelle Wignall, doktorların uzun süre görmezden geldiği belirtiler sonrası yumurtalık kanseri teşhisiyle mücadele etmeye başladı. Henüz 27 yaşında hayatını kaybeden genç anne, geride küçük kızını ve yürek burkan bir hikâye bıraktı.

Doktorlar iki yaygın belirtiyi önemsemedi: 27 yaşında yumurtalık kanserinden öldü - 1

Estelle'in annesi Bev Turley, kızının ilk şikayetleri başladığında onu hemen doktora götürdü. Ancak genç kadının şişkinlik ve mide ağrısı şikayetleri, doktorlar tarafından irritabl bağırsak sendromu (IBS) olarak değerlendirildi. Aylar sonra genç kadına yumurtalık kanseri teşhisi konulduç


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Doktorlar iki yaygın belirtiyi önemsemedi: 27 yaşında yumurtalık kanserinden öldü - 2

2017 yılında konulan teşhisin ardından Estelle’in sağ yumurtalığı,alınarak tedaviye başlandı. Kısa sürede toparlanan genç kadın, bu dönemde hayatının aşkı Mike Wignall ile tanıştı ve evlendikten sadece üç ay sonra hamile kaldı.


Doktorlar iki yaygın belirtiyi önemsemedi: 27 yaşında yumurtalık kanserinden öldü - 3

2020 Mayıs’ında kızı Brooke’u dünyaya getiren Estelle, doğum sonrası serviksinde fark edilen nodüller nedeniyle histerektomi (rahim alma ameliyatı) geçirdi. Ancak birkaç hafta içinde aşırı yorgunluk şikayetleri başladı. İlk etapta bu durumu diyetine bağlayan Estelle, sonunda yapılan testlerle kanserin geri döndüğünü öğrendi. Bu kez hastalık son evredeydi.


Doktorlar iki yaygın belirtiyi önemsemedi: 27 yaşında yumurtalık kanserinden öldü - 4

Yine de umudunu kaybetmedi. Kanser yardım kuruluşları için bağış kampanyaları düzenleyen ve tedavi gören kadınlara destek olan Estelle, kısa süreliğine hastalığı yeneceğine inandı. 2021’de yapılan taramalarda neredeyse tüm tümörlerin kaybolduğu görülünce, Estelle’e operasyon seçeneği sunuldu. Sağlık durumu iyi olmasına rağmen bu ameliyatı tercih eden genç kadının hayatı, operasyon sonrası gelişen enfeksiyon ve sepsis nedeniyle dramatik şekilde değişti.


Doktorlar iki yaygın belirtiyi önemsemedi: 27 yaşında yumurtalık kanserinden öldü - 5

Annesinin evinde bakıma alınan Estelle, 30 Mart 2022’de hayatını kaybetti. Geride iki yaşında bir kız çocuğu ve tarifsiz bir acı bıraktı.


Doktorlar iki yaygın belirtiyi önemsemedi: 27 yaşında yumurtalık kanserinden öldü - 6

Annesi Bev, müziğe tutkusu olan tek çocuğu Estelle’in, hastalığı boyunca şarkı söylemeyi hiç bırakmadığını anlatıyor. Genç kadın, hastalığının ikinci evresine geçmeden önce bir şarkı yazmış ve stüdyoda kaydetmişti. Bu kayıt, ailesine Estelle’in ölümünden tam üç yıl sonra ulaştı.

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