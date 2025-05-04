Doktorlar iki yaygın belirtiyi önemsemedi: 27 yaşında yumurtalık kanserinden öldü
İngiltere’de yaşayan Estelle Wignall, doktorların uzun süre görmezden geldiği belirtiler sonrası yumurtalık kanseri teşhisiyle mücadele etmeye başladı. Henüz 27 yaşında hayatını kaybeden genç anne, geride küçük kızını ve yürek burkan bir hikâye bıraktı.
Estelle'in annesi Bev Turley, kızının ilk şikayetleri başladığında onu hemen doktora götürdü. Ancak genç kadının şişkinlik ve mide ağrısı şikayetleri, doktorlar tarafından irritabl bağırsak sendromu (IBS) olarak değerlendirildi. Aylar sonra genç kadına yumurtalık kanseri teşhisi konulduç