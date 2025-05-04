Doktorlar iki yaygın belirtiyi önemsemedi: 27 yaşında yumurtalık kanserinden öldü

Yine de umudunu kaybetmedi. Kanser yardım kuruluşları için bağış kampanyaları düzenleyen ve tedavi gören kadınlara destek olan Estelle, kısa süreliğine hastalığı yeneceğine inandı. 2021’de yapılan taramalarda neredeyse tüm tümörlerin kaybolduğu görülünce, Estelle’e operasyon seçeneği sunuldu. Sağlık durumu iyi olmasına rağmen bu ameliyatı tercih eden genç kadının hayatı, operasyon sonrası gelişen enfeksiyon ve sepsis nedeniyle dramatik şekilde değişti.





