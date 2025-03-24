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Doktorlar kolunun burkulduğunu söylemişti: Birkaç ay ömrü kaldığı ortaya çıktı

İngiltere'de yaşayan 5 yaşındaki Bonnie Spence'e şiddetli kol ağrısı nedeniyle ilk etapta burkulma teşhisi kondu ancak yapılan detaylı taramalarda talihsiz kızın Rhabdoid Sarkom adı verilen kansere yakalandığı ortaya çıktı.

Doktorlar kolunun burkulduğunu söylemişti: Birkaç ay ömrü kaldığı ortaya çıktı - 1

Beş yaşındaki Bonnie Spence'in sol kolunda Aralık ayında garip bir şişlik fark edildi. Bunun bir burkulma olduğunu düşünen aile, küçük kızı hemen hastaneye götürdü ancak doktorlar da şişliğin burkulma kaynaklı olabileceğini düşünerek, Spence'i eve geri gönderdi. Ağrının devam etmesiyle endişelenen aile, kızlarını yeniden hastaneye götürdüklerinde acı haberi aldılar. Yapılan detaylı taramalar sonucunda Spence'in kolundaki şişliğin tümör olduğu öğrenildi.

Talihsiz kıza, son derece nadir bir kanser türü olan ''Rhabdoid Sarkom'' teşhisi kondu. Kolunu kaybeden Spence'in, sadece birkaç ay ömrü kaldığı bildirildi.

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Doktorlar kolunun burkulduğunu söylemişti: Birkaç ay ömrü kaldığı ortaya çıktı - 2

Newcastle'da bir hastanede yatan Bonnie Spence, ''Ameliyat sonrası uyandığımda kolumu kaybettiğim çok üzgündüm. Salıncağa nasıl bineceğimi, insanların bana gülüp gülmeyeceğini düşündüm ama ailem bana çok destek oldu'' ifadelerini kullandı.

Doktorlar kolunun burkulduğunu söylemişti: Birkaç ay ömrü kaldığı ortaya çıktı - 3

The Mirror'da yer alan habere göre, hastanede 10 gün geçirdikten sonra kemoterapiye başlayan Bonnie Spence, tedavi sürecinde saçlarını kaybettiği için de oldukça üzgün olduğunu söyledi.

Doktorlar kolunun burkulduğunu söylemişti: Birkaç ay ömrü kaldığı ortaya çıktı - 4

Şimdilerde Bonnie Spence'in ailesinin tek odağı, kızlarının daha konforlu olanaklara sahip olması. 

Nadir bir kanser türü olan rhabdoid sarkom, genellikle çocuklarda ve genç bireylerde görülür ancak nadiren yetişkinlerde de ortaya çıkabilir. Bu kanser türü, özellikle böbrek, karaciğer, beyin, yumuşak dokular ve diğer organlarda gelişebilir. Rhabdoid sarkom, "rhabdoid hücreler" adı verilen anormal hücrelerin birikmesiyle ilerler. 

Doktorlar kolunun burkulduğunu söylemişti: Birkaç ay ömrü kaldığı ortaya çıktı - 5

Belirtileri nelerdir?

Kanserin semptomları, hastalığın geliştiği organ ve bölgeye bağlı olarak değişir. Ancak genel semptomlar arasında ağrı, şişlik, solunum zorluğu, kilo kaybı ve halsizlik yer alabilir.

Tanı

Tanı genellikle biyopsi ve genetik testler ile konur. Rhabdoid sarkomda genetik değişiklikler, özellikle SMARCB1 (INI1) genindeki mutasyonlar yaygındır.

Tedavi 

Rhabdoid sarkom tedavisinde daha çok cerrahi müdahale, kemoterapi ve radyoterapi gibi seçeneklere başvurulur. Kanserin agresif yapısı nedeniyle tedavi süreci zorlu olabilir.

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