Doktorlar kolunun burkulduğunu söylemişti: Birkaç ay ömrü kaldığı ortaya çıktı

Beş yaşındaki Bonnie Spence'in sol kolunda Aralık ayında garip bir şişlik fark edildi. Bunun bir burkulma olduğunu düşünen aile, küçük kızı hemen hastaneye götürdü ancak doktorlar da şişliğin burkulma kaynaklı olabileceğini düşünerek, Spence'i eve geri gönderdi. Ağrının devam etmesiyle endişelenen aile, kızlarını yeniden hastaneye götürdüklerinde acı haberi aldılar. Yapılan detaylı taramalar sonucunda Spence'in kolundaki şişliğin tümör olduğu öğrenildi.

Talihsiz kıza, son derece nadir bir kanser türü olan ''Rhabdoid Sarkom'' teşhisi kondu. Kolunu kaybeden Spence'in, sadece birkaç ay ömrü kaldığı bildirildi.