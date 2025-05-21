Doktorlar mide ağrısını önemsemedi: 4 hafta sonra kanserden hayatını kaybetti
İngiltere’de yaşayan 47 yaşındaki Thomas Barker, aylarca süren ağrı, kusma ve kabızlık şikayetlerine rağmen teşhis edilemedi. Altı hekim randevusu ve dört kez acil servise başvurmasına rağmen, pankreas kanseri ancak çok geç evrede fark edildi. Dördüncü evre teşhisi konulduktan sadece dört hafta sonra hayatını kaybetti.
Barker’ın kız kardeşi Isla, ağabeyinin yaşadığı trajediyi kamuoyuyla paylaşarak, benzer durumların başka ailelerin başına gelmemesi için mücadele ediyor. “Aylardır acı çekiyordu ama test sonuçları temiz çıktığı için kimse onu ciddiye almadı,” diyor Isla.