Doktorlar mide ağrısını önemsemedi: 4 hafta sonra kanserden hayatını kaybetti

PANKREAS KANSERİ: SESSİZ VE ÖLÜMCÜL

Pankreas kanseri, erken evrelerinde çok az belirti vermesi nedeniyle “sessiz katil” olarak biliniyor. İngiltere’de her yıl yaklaşık 10 bin kişi bu hastalıktan hayatını kaybediyor. Her saat bir kişinin pankreas kanserinden öldüğü hesaplanıyor ve tanı konulan her on hastadan dokuzu ilk yıl içinde yaşamını yitiriyor.