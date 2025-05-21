Doktorlar mide ağrısını önemsemedi: 4 hafta sonra kanserden hayatını kaybetti

Thomas, 11 yaşındaki oğluna adanmış bir babaydı. “Hayatta hep daha fazlasını yapmak isterdi,” diyor kardeşi Isla. Teşhis günü yaşadıklarını ise şöyle anlatıyor: “Bir işe alınmamış gibi hissettiğini söyledi. Tek başına bir odaya götürüldü ve öleceği söylendi.”



Evine gönderildiğinde elinde sadece ağrı kesici reçeteleri, pankreas enzimi replasmanı için bir form ve bir onkologla randevu sözü vardı. Ancak uzman doktorla görüşeceği günden sadece bir gün önce, 26 Aralık’ta bir bakımevinde hayatını kaybetti.





