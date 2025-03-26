Doktorlar "spor sonrası ağrı" dedi ama kanser vücuduna yayılmış: 21 yaşındaki gencin önemsenmeyen belirtisi buymuş
ABD'de yaşayan 21 yaşındaki Rob, spor yapmaya olan tutkusu ve güçlü vücudu ile tanınan bir gençti. Ancak, vücudunda ilerleyen evre testis kanseri geliştiğinde, ilk uyarı işaretlerini gözden kaçırdı.
Spor salonunda saatlerce ağırlık kaldıran Rob, geçen yıl Şubat ayında sırtında ağrı hissetmeye başladığında bunu ilk başta önemsemedi. Rob, "Spor salonundan çıktıktan yaklaşık bir saat sonra sırtımda şiddetli bir ağrı hissettim. Ağırlık kaldırmakla ilgili olduğunu düşündüm, sırtımdaki bir yaralanmadan kaynaklanıyordu," dedi.