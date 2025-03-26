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Doktorlar "spor sonrası ağrı" dedi ama kanser vücuduna yayılmış: 21 yaşındaki gencin önemsenmeyen belirtisi buymuş

ABD'de yaşayan 21 yaşındaki Rob, spor yapmaya olan tutkusu ve güçlü vücudu ile tanınan bir gençti. Ancak, vücudunda ilerleyen evre testis kanseri geliştiğinde, ilk uyarı işaretlerini gözden kaçırdı.

Doktorlar "spor sonrası ağrı" dedi ama kanser vücuduna yayılmış: 21 yaşındaki gencin önemsenmeyen belirtisi buymuş - 1

Spor salonunda saatlerce ağırlık kaldıran Rob, geçen yıl Şubat ayında sırtında ağrı hissetmeye başladığında bunu ilk başta önemsemedi. Rob, "Spor salonundan çıktıktan yaklaşık bir saat sonra sırtımda şiddetli bir ağrı hissettim. Ağırlık kaldırmakla ilgili olduğunu düşündüm, sırtımdaki bir yaralanmadan kaynaklanıyordu," dedi.


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Doktorlar "spor sonrası ağrı" dedi ama kanser vücuduna yayılmış: 21 yaşındaki gencin önemsenmeyen belirtisi buymuş - 2

Ancak ağrılar haftalarca devam etti ve giderek şiddetlendi. Bunun üzerine üniversitesindeki sağlık görevlilerine başvurdu. Fakat doktorlar, ağrılarının egzersiz zorlanmasından kaynaklandığını belirterek ona ağrı kesici verdiler.

Üç hafta sonra, sırt ağrısı devam ederken Rob'un iştahı da kayboldu. Durumu daha da kötüleşen Rob, acil servise gitti fakat burada kendisine sadece ağrı kesici verildi ve kan testi yapılması reddedildi. Ancak ertesi sabah, durumu daha dramatik bir hale geldi: "Sabahın çok erken saatlerinde kan ve safra kusuyordum. Bu yüzden bir şeylerin ters gittiğini fark ettim," dedi.


Doktorlar "spor sonrası ağrı" dedi ama kanser vücuduna yayılmış: 21 yaşındaki gencin önemsenmeyen belirtisi buymuş - 3

Annesinin tavsiyesi üzerine acil servise tekrar giden Rob'a, nihayetinde BT taraması ve kan testleri yapıldı. Bir doktor, testislerinde herhangi bir şişlik veya ağrı olup olmadığını sordu. Rob, yıllar içinde testislerinden birinde 'ekstra sertlik' fark ettiğini hatırladı. Ancak o ana kadar bu durumu önemsememişti.

Yapılan testler, Rob'un vücudunda ileri evre testis kanseri olduğunu ve hastalığın vücudunun diğer bölgelerine yayıldığını ortaya çıkardı. Yapılan daha kapsamlı taramalarda, 58 farklı kanserli tümör tespit edildi.

Rob hemen tedavi sürecine alındı. Yoğun bir tedavi planı uygulandı ve bu süreç, zorlu ameliyatlar ve kemoterapiyi içeriyordu. Rob, tedavi sırasında yaşadığı en zorlayıcı şeyin saçlarını kaybetmek olduğunu belirtti: "Sadece hasta görünüyorsunuz. O şekilde görünmekten nefret ediyordum ama bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yoktu," dedi.


Doktorlar "spor sonrası ağrı" dedi ama kanser vücuduna yayılmış: 21 yaşındaki gencin önemsenmeyen belirtisi buymuş - 4

Tedavi süreci başarılı geçti ve Rob'un sonrasında yapılan testler, vücudunda kansere rastlanmadığını ve remisyonda olduğunu ortaya koydu. "Gerçekten çok güzel bir andı. Annemle birlikte odada ağlıyordum. Böyle bir mücadeleden geçmek ve sonra bu ilerleme anlarını görmek çok ödüllendiriciydi. Daha sağlıklı olduğunuzu ve daha iyi olduğunuzu fark ediyorsunuz," diye konuştu.


Doktorlar "spor sonrası ağrı" dedi ama kanser vücuduna yayılmış: 21 yaşındaki gencin önemsenmeyen belirtisi buymuş - 5

Kanser Araştırmaları Derneği (Cancer Research UK), testis kanserinin genellikle 20'li yaşların sonu ve 30'lu yaşların başındaki erkekleri etkilediğini belirtiyor. En yaygın belirtiler arasında testiste şişlik, kitle, organın şeklinin değişmesi ya da bölgedeki ağrı ve ağırlık hissi bulunuyor. Sağlık uzmanları, testislerdeki herhangi bir değişikliği fark edebilmek için düzenli olarak kontroller yapılmasını tavsiye ediyor.

Rob, yaşadığı bu zorlu sürecin ardından, kanserle mücadelede farkındalık yaratmaya devam ediyor ve sağlıklı yaşam için önemli bir mesaj veriyor.

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