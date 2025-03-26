Doktorlar "spor sonrası ağrı" dedi ama kanser vücuduna yayılmış: 21 yaşındaki gencin önemsenmeyen belirtisi buymuş

Annesinin tavsiyesi üzerine acil servise tekrar giden Rob'a, nihayetinde BT taraması ve kan testleri yapıldı. Bir doktor, testislerinde herhangi bir şişlik veya ağrı olup olmadığını sordu. Rob, yıllar içinde testislerinden birinde 'ekstra sertlik' fark ettiğini hatırladı. Ancak o ana kadar bu durumu önemsememişti.



Yapılan testler, Rob'un vücudunda ileri evre testis kanseri olduğunu ve hastalığın vücudunun diğer bölgelerine yayıldığını ortaya çıkardı. Yapılan daha kapsamlı taramalarda, 58 farklı kanserli tümör tespit edildi.



Rob hemen tedavi sürecine alındı. Yoğun bir tedavi planı uygulandı ve bu süreç, zorlu ameliyatlar ve kemoterapiyi içeriyordu. Rob, tedavi sırasında yaşadığı en zorlayıcı şeyin saçlarını kaybetmek olduğunu belirtti: "Sadece hasta görünüyorsunuz. O şekilde görünmekten nefret ediyordum ama bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yoktu," dedi.





