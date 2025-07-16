Doktorlar tek belirtiyi ciddiye almadı: Aylar sonra kanser olduğunu öğrendi

Mart 2022’de duş alırken sol göğsünde bir kitle fark eden Ferguson, genç yaşı, sağlıklı yaşam tarzı ve ailesinde meme kanseri öyküsünün olmaması nedeniyle ilk etapta endişelenmedi. Ancak zamanla büyüyen şişlik, onun yaşamını altüst edecek bir teşhisin habercisiydi.



İlk olarak aile hekimine başvuran Ferguson’a, kitlenin kanserli olma ihtimalinin “çok düşük” olduğu söylendi. Doktorlar, genç yaştaki kadınlarda göğüs dokusunun daha yoğun ve yumrulu olabileceğine işaret ederek durumun normal olduğunu belirtti. NHS’ye göre bu tür kitleler genellikle zararsız olsa da, Ferguson’un şikâyetleri devam etti.



