Doktorlar tek belirtiyi ciddiye almadı: Aylar sonra kanser olduğunu öğrendi

30 yaşındaki matematik öğretmeni Beth Ferguson, göğsünde fark ettiği küçük bir şişliğin ardından doktorların ilk başta endişelerini yeterince ciddiye almamasıyla başlayan süreci ve sonrasında gelen yıkıcı meme kanseri teşhisini paylaştı.

Doktorlar tek belirtiyi ciddiye almadı: Aylar sonra kanser olduğunu öğrendi - 1

Mart 2022’de duş alırken sol göğsünde bir kitle fark eden Ferguson, genç yaşı, sağlıklı yaşam tarzı ve ailesinde meme kanseri öyküsünün olmaması nedeniyle ilk etapta endişelenmedi. Ancak zamanla büyüyen şişlik, onun yaşamını altüst edecek bir teşhisin habercisiydi.

İlk olarak aile hekimine başvuran Ferguson’a, kitlenin kanserli olma ihtimalinin “çok düşük” olduğu söylendi. Doktorlar, genç yaştaki kadınlarda göğüs dokusunun daha yoğun ve yumrulu olabileceğine işaret ederek durumun normal olduğunu belirtti. NHS’ye göre bu tür kitleler genellikle zararsız olsa da, Ferguson’un şikâyetleri devam etti.

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Doktorlar tek belirtiyi ciddiye almadı: Aylar sonra kanser olduğunu öğrendi - 2

Başvurduğu meme kliniğinde kitle, pürüzsüz ve hareketli olduğu için bir kist veya iyi huylu büyüme olarak değerlendirildi. Ferguson, “Bu noktada endişeli değildim. Danışman yaşım ve kitlenin küçüklüğü nedeniyle şüpheli bulmadı ancak bir değişiklik olursa tekrar gelmemi önerdi” diyerek o günleri hatırlıyor.

Ancak Ağustos 2023’te, yeni eğitim yılı öncesi, göğsündeki şişliğin büyüdüğünü fark etti. Yeniden doktora başvuran genç kadın, bu kez Glasgow’daki Gartnavel Hastanesi’ne sevk edildi.


Doktorlar tek belirtiyi ciddiye almadı: Aylar sonra kanser olduğunu öğrendi - 3

Yapılan tetkikler sonucunda Ferguson’a, genellikle 40 yaş altı kadınlarda görülen agresif bir meme kanseri türü olan "üçlü negatif meme kanseri" teşhisi kondu.

“Geriye dönüp baktığımda biraz uyuşmuştum” diyen Ferguson, “Çok sağlıklıydım, kendimi fit hissediyordum. Ailemde kanser öyküsü yoktu. Böyle bir hastalığa yakalanmak tuhaf bir histi” ifadelerini kullandı.


Doktorlar tek belirtiyi ciddiye almadı: Aylar sonra kanser olduğunu öğrendi - 4

Teşhisten sadece iki ay sonra kemoterapi sürecine başlayan Ferguson, bu zorlu dönemde dahi aktif kalmaya çalıştı; maraton antrenmanlarına ve ders vermeye devam etti. Mart 2024’te kemoterapinin ardından meme rekonstrüksiyon ameliyatı geçirdi.

Ancak tedavi sürecinde Ferguson’a bir başka zor haber daha verildi: Kanser tedavisi, yumurtalıklarını olumsuz etkileyeceği için immünoterapiye başlamadan önce yumurtalarını dondurmazsa doğal yollarla çocuk sahibi olamayacaktı.

“Yumurtalıklarımı korumak için kapattılar. Bir gecede menopoza girdim” diyen Ferguson, tüm bu süreci “karmaşık bir duygular sarmalı” olarak tanımladı.


Doktorlar tek belirtiyi ciddiye almadı: Aylar sonra kanser olduğunu öğrendi - 5

Mayıs 2024’te doktorlarından “tamam” yanıtı alan genç öğretmen, bu haberi aldığı anda hissettiklerini şöyle anlattı: “Sanırım hayal ettiğim gibi olmadı. Çevremde herkes çok sevinçliydi ama benim için kaygıların başladığı andı.”


Doktorlar tek belirtiyi ciddiye almadı: Aylar sonra kanser olduğunu öğrendi - 6

MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİS

İngiltere’de her yedi kadından biri hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanıyor. Yılda yaklaşık 56 bin kadına teşhis konuluyor ve bu da hastalığı ülkenin en yaygın kanser türü haline getiriyor.

Özellikle 50 yaş altındaki kadınlarda meme kanseri vakalarının artması, uzmanları endişelendiriyor. Bu nedenle, tarama yaşının 30’a kadar indirilmesi yönünde kampanyalar sürüyor.


Doktorlar tek belirtiyi ciddiye almadı: Aylar sonra kanser olduğunu öğrendi - 7

Üçlü negatif meme kanseri, meme kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor. Hastalığın belirtileri arasında göğüste veya koltuk altında kitle, meme şeklinde ya da derisinde değişiklikler, meme ucundan sıvı gelmesi gibi durumlar bulunuyor.

Bu genetik yatkınlık, 2013 yılında Angelina Jolie’nin yaptırdığı önleyici çift mastektomi ile geniş çapta kamuoyunun dikkatini çekmişti.

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