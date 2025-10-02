Doktorlar uyardı: Yasaklanmalı, cilt kanseri nedeni
İngiltere’de uzmanlar cilt kanseri oranlarını düşürmek amacıyla solaryum kullanımının tamamen yasaklanması gerektiğini açıkladı. Uzmanlar, yıllardır solaryumların ciddi bir tümör riski oluşturduğunu ve özellikle genç nüfus için tehlike yarattığını vurguluyor.
The Sun'da yer alan haberde Araştırmaya göre, 18-25 yaş arası Z kuşağı gençlerinin neredeyse yarısı (yüzde 43) solaryum kullanıyor ve çoğu, bu uygulamanın ciddi sağlık risklerini tam olarak bilmiyor.