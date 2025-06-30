Doktorlar uyarıyor: Görme kaybıyla bağlantısı var

Çalışma, İngiltere Biyobankası ve Finlandiya’daki FinnGen konsorsiyumundan alınan genetik verilerle destekleniyor. Araştırmada doğrudan katılımcıların kahve tercihlerine değil, bireylerin genetik yapılarının hangi tür kahveyi tercih etmeye yatkın olduğuna bakıldı.



Katılımcılar, genetik eğilimlerine göre hazır, çekilmiş ya da kafeinsiz kahve tüketicileri olarak gruplandırıldı. Elde edilen sonuçlara göre, hazır kahve içme eğilimi olan bireylerde “kuru tip” makula dejenerasyonu'ye yakalanma riski %692, “yaş tip” AMD riskiyse %159 oranında artmış durumda. Kafeinsiz kahve tercih edenlerde kuru tip makula dejenerasyonu riskinde %80 artış gözlendi; ancak bu istatistik anlamlı bulunmadı.





