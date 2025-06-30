Doktorlar uyarıyor: Görme kaybıyla bağlantısı var

Hazır kahve tüketimi, ileri yaşlarda görme kaybına neden olabilen bir göz hastalığı olan yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini artırabilir. Çinli bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir araştırma, hazır kahve tercih eden bireylerin bu hastalığa yakalanma olasılığının diğer kahve türlerini tüketenlere göre yedi kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Doktorlar uyarıyor: Görme kaybıyla bağlantısı var - 1

Araştırmaya göre, makula dejenerasyonu hastalığında göz retinasının merkezi kısmı olan makula zamanla hasar görüyor. Bu durum ise okuma, araç kullanma ve yüzleri tanıma gibi günlük işlevleri olumsuz etkiliyor.

Çalışmanın başyazarı göz doktoru Dr. Qi Jia, “Hazır kahve, yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini artırabilir ve tüketimini azaltmak, bu riski önlemeye yardımcı olabilir,” uyarısında bulundu. Dr. Jia, özellikle makula dejenerasyonu riski taşıyan bireylerin hazır kahveden uzak durması gerektiğini vurguladı.


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Doktorlar uyarıyor: Görme kaybıyla bağlantısı var - 2

KİMLER RİSK ALTINDA?

Uzmanlar, ailesinde makula dejenerasyonu öyküsü olanlar, sigara içenler, fazla kilolu bireyler ve yüksek tansiyon hastalarının daha yüksek risk altında olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca mavi veya yeşil göz rengine sahip kişilerde de güneş ışığına karşı düşük pigmentasyon nedeniyle makula dejenerasyonu gelişme olasılığı daha yüksek.

Hazır kahvenin üretim sürecinde ortaya çıkan akrilamid isimli kimyasalın, kan dolaşımına karışarak retinaya zarar verebileceği düşünülüyor. Bu kimyasalın, makula dejenerasyonu gelişiminde etkili olabileceği belirtiliyor.


Doktorlar uyarıyor: Görme kaybıyla bağlantısı var - 3

Çalışma, İngiltere Biyobankası ve Finlandiya’daki FinnGen konsorsiyumundan alınan genetik verilerle destekleniyor. Araştırmada doğrudan katılımcıların kahve tercihlerine değil, bireylerin genetik yapılarının hangi tür kahveyi tercih etmeye yatkın olduğuna bakıldı.

Katılımcılar, genetik eğilimlerine göre hazır, çekilmiş ya da kafeinsiz kahve tüketicileri olarak gruplandırıldı. Elde edilen sonuçlara göre, hazır kahve içme eğilimi olan bireylerde “kuru tip” makula dejenerasyonu'ye yakalanma riski %692, “yaş tip” AMD riskiyse %159 oranında artmış durumda. Kafeinsiz kahve tercih edenlerde kuru tip makula dejenerasyonu riskinde %80 artış gözlendi; ancak bu istatistik anlamlı bulunmadı.


Doktorlar uyarıyor: Görme kaybıyla bağlantısı var - 4

ARAŞTIRMALAR NE KADAR GÜVENİLİR?

Araştırma gözlemsel nitelikte olduğu için doğrudan nedensellik ilişkisi kurulamıyor. Önceki bazı çalışmalar, kahvenin sinir lifi kalınlığını artırarak görmeyi koruyabileceğini öne sürmüştü. Ancak yeni çalışma, kahve türlerine göre riskin değişebileceğine dikkat çekiyor.


Doktorlar uyarıyor: Görme kaybıyla bağlantısı var - 5

Araştırma sonuçları, Gıda Bilimi ve Beslenme (Food Science & Nutrition) dergisinde yayımlandı. Toplamda 7.600 kuru tip makula dejenerasyonu ve 5.900 yaş tip makula dejenerasyonu vakasının incelendiği çalışmada, ileri yaşlarda erken teşhis ve uygun tedaviyle hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılabileceği de belirtiliyor.

Uzmanlar, bulguların daha geniş kapsamlı çalışmalarla doğrulanması gerektiğini vurguluyor.

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