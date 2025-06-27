Doktorlar yaygın sorunu önemsemedi: Kanser beynine kadar yayılmış

YILLAR SÜREN MÜCADELE

Teşhis sonrası uygulanan ilaç tedavileriyle hastalık kontrol altına alınabildi. 2022 yılında mastektomi (göğüs alma) ameliyatı geçiren Hughes, ardından kemoterapiye başladı. Bu tedavi, hastalığı iki yıl boyunca stabil tutmayı başardı.



Ancak 2024 yılının Ağustos ayında yapılan rutin taramalar, karaciğerdeki tümörlerin yeniden büyümeye başladığını gösterdi. Kısa süre sonra yapılan ileri testlerde kanserin beyne de sıçradığı tespit edildi. Hughes, Eylül 2024’te tüm beyne radyoterapi uygulaması aldı ve bir kür daha kemoterapiye başladı.



2025 yılının Mart ayında ise yeni bir krizle karşılaştı. Nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye başvuran Hughes’un akciğerlerine kanserin yayıldığı, dört buçuk litre sıvı biriktiği tespit edildi. Sıvı, riskli bir operasyonla alındı.





