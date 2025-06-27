Doktorlar yaygın sorunu önemsemedi: Kanser beynine kadar yayılmış

29 yaşındayken belirtiler göstermeye başlayan ancak yaşı nedeniyle yaşadığı belirttiler yıllarca ciddiye alınmayan Lea Hughes’a, 38 yaşında tedavisi olmayan dördüncü evre kanser teşhisi kondu.

Doktorlar yaygın sorunu önemsemedi: Kanser beynine kadar yayılmış - 1


İngiltere’de yaşayan 38 yaşındaki Lea Hughes, doktorların yaşını gerekçe göstererek üç yıl boyunca semptomlarını görmezden gelmesinin ardından, dördüncü evre meme kanseriyle mücadele ediyor. Genç yaşta kanser ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Hughes, “Savaşmaktan başka çarem yok,” diyor.

Hughes, 2015 yılında henüz 29 yaşındayken sağ göğsünde küçük bir kitle fark etti. Ancak o dönemdeki muayenelerinde, aile geçmişinde kanser öyküsü bulunmadığı ve genç olduğu gerekçesiyle ileri tetkik yapılmasına gerek görülmedi. Doktorlar, Hughes’a "fibrokistik meme dokusu" teşhisi koydu. Bu durum, adet döngüsüyle ilişkili olarak gelişen, zararsız ve düzensiz meme dokusu olarak biliniyor.

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Doktorlar yaygın sorunu önemsemedi: Kanser beynine kadar yayılmış - 2

Ancak üç yıl sonra, 2018 yılında, bikinili bir fotoğrafta göğsündeki kitleyi fark eden Hughes, bu kez doğrudan hastaneye yönlendirildi. Yapılan mamografi, ultrason ve biyopsi sonucunda, kitlede kanser hücreleri tespit edildi.


Doktorlar yaygın sorunu önemsemedi: Kanser beynine kadar yayılmış - 3

Hastalık çoktan ilerlemişti. Yapılan ileri taramalarda kanserin karaciğerine ve kemiklerine sıçradığı ortaya çıktı. Hughes’a 2018’in Nisan ayında, dördüncü evre metastatik meme kanseri teşhisi kondu. Bu evre, hastalığın artık tedavi edilemez olduğu anlamına geliyor.

Doktorlar yaygın sorunu önemsemedi: Kanser beynine kadar yayılmış - 4

YILLAR SÜREN MÜCADELE

Teşhis sonrası uygulanan ilaç tedavileriyle hastalık kontrol altına alınabildi. 2022 yılında mastektomi (göğüs alma) ameliyatı geçiren Hughes, ardından kemoterapiye başladı. Bu tedavi, hastalığı iki yıl boyunca stabil tutmayı başardı.

Ancak 2024 yılının Ağustos ayında yapılan rutin taramalar, karaciğerdeki tümörlerin yeniden büyümeye başladığını gösterdi. Kısa süre sonra yapılan ileri testlerde kanserin beyne de sıçradığı tespit edildi. Hughes, Eylül 2024’te tüm beyne radyoterapi uygulaması aldı ve bir kür daha kemoterapiye başladı.

2025 yılının Mart ayında ise yeni bir krizle karşılaştı. Nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye başvuran Hughes’un akciğerlerine kanserin yayıldığı, dört buçuk litre sıvı biriktiği tespit edildi. Sıvı, riskli bir operasyonla alındı.


Doktorlar yaygın sorunu önemsemedi: Kanser beynine kadar yayılmış - 5

Hughes’un yaşadıkları, genç yetişkinlerde kanser vakalarının yükselişe geçtiği bir döneme denk geliyor. İngiltere’de her yıl 39 yaş altı yaklaşık 2.400 kadına meme kanseri teşhisi konuyor.

2023’te ABD’de yapılan bir araştırma, genç kadınlarda tüm kanser türlerinde artış gözlemlerken, erkeklerde bu oranın düştüğünü ortaya koydu. Genç kadınlarda kanser oranı %4’ün üzerinde artarken, genç erkeklerde yaklaşık %5 oranında bir düşüş yaşandı.


Doktorlar yaygın sorunu önemsemedi: Kanser beynine kadar yayılmış - 6

Aynı yıl British Medical Journal Oncology’de yayımlanan başka bir çalışmada ise, dünya genelinde erken başlangıçlı kanserlerin 1990-2019 yılları arasında %79,1 oranında arttığı belirlendi. Meme kanseri, bu erken teşhis edilen vakaların başında geliyor ve 50 yaş altındaki bireylerde kansere bağlı ölümlerin en yaygın nedeni olarak öne çıkıyor.

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