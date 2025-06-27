Doktorlar yaygın sorunu önemsemedi: Kanser beynine kadar yayılmış
29 yaşındayken belirtiler göstermeye başlayan ancak yaşı nedeniyle yaşadığı belirttiler yıllarca ciddiye alınmayan Lea Hughes’a, 38 yaşında tedavisi olmayan dördüncü evre kanser teşhisi kondu.
İngiltere’de yaşayan 38 yaşındaki Lea Hughes, doktorların yaşını gerekçe göstererek üç yıl boyunca semptomlarını görmezden gelmesinin ardından, dördüncü evre meme kanseriyle mücadele ediyor. Genç yaşta kanser ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Hughes, “Savaşmaktan başka çarem yok,” diyor.
Hughes, 2015 yılında henüz 29 yaşındayken sağ göğsünde küçük bir kitle fark etti. Ancak o dönemdeki muayenelerinde, aile geçmişinde kanser öyküsü bulunmadığı ve genç olduğu gerekçesiyle ileri tetkik yapılmasına gerek görülmedi. Doktorlar, Hughes’a "fibrokistik meme dokusu" teşhisi koydu. Bu durum, adet döngüsüyle ilişkili olarak gelişen, zararsız ve düzensiz meme dokusu olarak biliniyor.