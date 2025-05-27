Doktorların gözden kaçırdığı belirti ölümcül beyin kanseri işaretiymiş: 1 yıl ömrü kaldı

İngiltere'de yaşayan üç çocuk annesi Fiona Charles'a, doktorların ilk başta ciddiye almadığı belirtilerin ardından ölümcül bir beyin tümörü teşhisi kondu. 61 yaşındaki emekli ilkokul öğretmeni, nadir görülen semptomlar yaşamaya başladıktan sonra, yalnızca bir yıl ömrü kaldığını öğrendi.

Doktorların gözden kaçırdığı belirti ölümcül beyin kanseri işaretiymiş: 1 yıl ömrü kaldı - 1

Geçtiğimiz yaz başlayan tuhaf belirtiler arasında yanık yemek kokusu gibi hayalet kokular, aniden bastıran sıcaklık hissi ve kalp çarpıntıları yer alıyordu.

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Doktorların gözden kaçırdığı belirti ölümcül beyin kanseri işaretiymiş: 1 yıl ömrü kaldı - 2

Fiona Charles, yaşadıklarını “rastgele ve garip olaylar” olarak tanımlarken, bu semptomların mini bir felcin habercisi olabileceğinden endişelendi. Ancak başvurduğu aile hekimi, bu şikâyetlerin ciddi bir hastalığın işareti olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Doktorların gözden kaçırdığı belirti ölümcül beyin kanseri işaretiymiş: 1 yıl ömrü kaldı - 3

Charles ailesi, özel bir sağlık kuruluşunda Ekim 2024’te beyin MR’ı yapılmasını sağladı. Bu test, yıkıcı gerçeği ortaya çıkardı: Fiona Charles’a glioblastoma teşhisi konuldu. Glioblastoma, en ölümcül beyin tümörü türlerinden biri olarak biliniyor ve teşhis konulan hastaların %95’i beş yıl içinde hayatını kaybediyor.

Beyin Tümörü Araştırma Vakfı’na göre, bu hastalığa yakalananların yalnızca dörtte biri bir yıldan fazla yaşayabiliyor. Doktorlar, Charles’ın yaşam süresinin bir yıl ile 18 ay arasında olabileceğini belirtiyor.

Doktorların gözden kaçırdığı belirti ölümcül beyin kanseri işaretiymiş: 1 yıl ömrü kaldı - 4

Fiona Charles’ın oğlu Jonny, aldıkları acı haberi şu sözlerle anlattı:

“Bizi arayıp teşhisi bizzat vermek istediğini söylediğinde neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Oturduk ve bize kanser olduğunu söyledi. O an, onun asla göremeyeceği şeyleri düşündüm; düğünler, torunlar… Hayatta hafife aldığımız tüm o anlar bir anda daha da değerli hale geldi.”


Doktorların gözden kaçırdığı belirti ölümcül beyin kanseri işaretiymiş: 1 yıl ömrü kaldı - 5

Teşhisin ardından radyoterapi sürecini tamamlayan Fiona Charles, şu anda altı kürlük kemoterapi tedavisinin beşinci turunu sürdürüyor. Tedavi planlandığı şekilde ilerlese de, ağır yorgunluk, iştah kaybı ve ciddi kilo düşüşü gibi yan etkilerle mücadele ediyor.

Doktorların gözden kaçırdığı belirti ölümcül beyin kanseri işaretiymiş: 1 yıl ömrü kaldı - 6


Her yıl yaklaşık 2.500 İngiliz ve 12.000 Amerikalıya glioblastoma teşhisi konuluyor. Baş ağrısı, nöbetler, mide bulantısı, görme bozuklukları ve kişilik değişiklikleri, hastalığın yaygın belirtileri arasında yer alıyor. Ancak Fiona Charles’ta olduğu gibi, koku ve tat alma duyusunda değişiklik gibi daha nadir semptomlar da görülebiliyor.

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