Doktorların gözden kaçırdığı belirti ölümcül beyin kanseri işaretiymiş: 1 yıl ömrü kaldı

Charles ailesi, özel bir sağlık kuruluşunda Ekim 2024’te beyin MR’ı yapılmasını sağladı. Bu test, yıkıcı gerçeği ortaya çıkardı: Fiona Charles’a glioblastoma teşhisi konuldu. Glioblastoma, en ölümcül beyin tümörü türlerinden biri olarak biliniyor ve teşhis konulan hastaların %95’i beş yıl içinde hayatını kaybediyor.



Beyin Tümörü Araştırma Vakfı’na göre, bu hastalığa yakalananların yalnızca dörtte biri bir yıldan fazla yaşayabiliyor. Doktorlar, Charles’ın yaşam süresinin bir yıl ile 18 ay arasında olabileceğini belirtiyor.