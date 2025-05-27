Doktorların gözden kaçırdığı belirti ölümcül beyin kanseri işaretiymiş: 1 yıl ömrü kaldı
İngiltere'de yaşayan üç çocuk annesi Fiona Charles'a, doktorların ilk başta ciddiye almadığı belirtilerin ardından ölümcül bir beyin tümörü teşhisi kondu. 61 yaşındaki emekli ilkokul öğretmeni, nadir görülen semptomlar yaşamaya başladıktan sonra, yalnızca bir yıl ömrü kaldığını öğrendi.
Geçtiğimiz yaz başlayan tuhaf belirtiler arasında yanık yemek kokusu gibi hayalet kokular, aniden bastıran sıcaklık hissi ve kalp çarpıntıları yer alıyordu.