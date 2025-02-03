Doktorların ilaç verip eve gönderdiği 4 yaşındaki çocuk öldü

Sepsis belirtileri gösterdiği halde ilaç verilip eve gönderilen 4 yaşındaki Daniel Klosi, hayatını kaybetti. Daniel'ı defalarca hastaneye götüren aile, sepsis semptomlarının tanınmadığını ve oğullarının ihmal sonucu öldüğünü öne sürdü. Talihsiz çocuğu muayene eden doktorlar, aileye tazminat ödemeyi kabul etti.

Doktorların ilaç verip eve gönderdiği 4 yaşındaki çocuk öldü - 1

Daniel Klosi, dört ayrı hastanede muayene edilmesine rağmen belirtilerinin zamanında tanınmaması nedeniyle yaşama gözlerini yumdu.

Ailenin iddialarına göre, bu ziyaretlerden ikisinde, Daniel'a sadece Calpol ve ibuprofen verildi.

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Doktorların ilaç verip eve gönderdiği 4 yaşındaki çocuk öldü - 2

Daniel'ın ölümünden sonra yapılan incelemede, hastane personelinin Daniel'in tıbbi kayıtlarını gözden geçirmediğini belirlendi. Ayrıca, sepsis tedavisinde kullanılan kan testinin yapılmadığı ve damar içi antibiyotiğin verilmediği de ortaya çıktı.

Doktorların ilaç verip eve gönderdiği 4 yaşındaki çocuk öldü - 3

Sepsis, vücudun enfeksiyona aşırı tepki vererek kendi doku ve organlarına zarar vermesiyle ortaya çıkan ciddi bir durumdur. Soruşturmada, Daniel'in son ziyaretinde sepsis semptomlarının göz ardı edildiği, bu durumun da küçük çocuğun ölümüne sebep olduğu belirtildi.

Doktorların ilaç verip eve gönderdiği 4 yaşındaki çocuk öldü - 4

SEPSİS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sepsisin yaygın belirtileri arasında şu semptomlar bulunur:

  • Yüksek ateş veya düşük ateş 
  • Çok hızlı kalp atışı 
  • Hızlı nefes alma veya nefes darlığı
  • Bilinç kaybı veya kafa karışıklığı
  • Titreme veya soğuk terleme
  • Ağrı veya rahatsızlık 
  • Ciltte döküntü veya morarma 
  • Zayıflık ve halsizlik
  • Üriner azalma

Sepsis, acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur. Bu belirtiler görüldüğünde hemen bir sağlık profesyoneline başvurulması önemlidir.

Doktorların ilaç verip eve gönderdiği 4 yaşındaki çocuk öldü - 5

Küçük çocuğun annesi Lindita Alushi, Daniel'ın ebeveynleri olarak seslerini yeterince duyuramadıklarını ve son hastane ziyaretinde, acil bölümünde saatlerce bekletildiklerini söyleyerek isyan etti.

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