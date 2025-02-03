Doktorların ilaç verip eve gönderdiği 4 yaşındaki çocuk öldü
Sepsis belirtileri gösterdiği halde ilaç verilip eve gönderilen 4 yaşındaki Daniel Klosi, hayatını kaybetti. Daniel'ı defalarca hastaneye götüren aile, sepsis semptomlarının tanınmadığını ve oğullarının ihmal sonucu öldüğünü öne sürdü. Talihsiz çocuğu muayene eden doktorlar, aileye tazminat ödemeyi kabul etti.
Daniel Klosi, dört ayrı hastanede muayene edilmesine rağmen belirtilerinin zamanında tanınmaması nedeniyle yaşama gözlerini yumdu.
Ailenin iddialarına göre, bu ziyaretlerden ikisinde, Daniel'a sadece Calpol ve ibuprofen verildi.