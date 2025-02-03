Doktorların ilaç verip eve gönderdiği 4 yaşındaki çocuk öldü

Sepsis, vücudun enfeksiyona aşırı tepki vererek kendi doku ve organlarına zarar vermesiyle ortaya çıkan ciddi bir durumdur. Soruşturmada, Daniel'in son ziyaretinde sepsis semptomlarının göz ardı edildiği, bu durumun da küçük çocuğun ölümüne sebep olduğu belirtildi.