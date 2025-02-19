Doktorların yanlış teşhisi hayatını alt üst etti: 3 çocuğundan ayrılmak zorunda kaldı
İngiltere'nin Londra kentinde yaşayan 31 yaşındaki Charley Jayne Law'a, yanlış teşhis konuldu. Doktorlar yaşadığı semptomların bir regl düzensizliği olduğunu söyledi. Ancak bir süre sonra genç kadının rahim ağzı kanseri olduğu ortaya çıktı. Rahim ağzı kanseri nedeniyle çocuklarına bakamayacak kadar hastalanması üzerine üç çocuğunu koruyucu aile yanına vermek zorunda kaldı .
Charley Jayne Law, ağır kanama ve avuç içi kadar büyük pıhtılar nedeniyle iki ay boyunca Londra'daki hastanelerde tedavi arayışına girdi. Ancak, gittiği tüm doktorlar semptomlarını regl ile ilişkilendirerek ciddi bir inceleme yapmadı. 27 Ocak 2025 tarihinde kendisine dördüncü evre rahim ağzı kanseri teşhisi konuldu.