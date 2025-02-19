Doktorların yanlış teşhisi hayatını alt üst etti: 3 çocuğundan ayrılmak zorunda kaldı

İngiltere'nin Londra kentinde yaşayan 31 yaşındaki Charley Jayne Law'a, yanlış teşhis konuldu. Doktorlar yaşadığı semptomların bir regl düzensizliği olduğunu söyledi. Ancak bir süre sonra genç kadının rahim ağzı kanseri olduğu ortaya çıktı. Rahim ağzı kanseri nedeniyle çocuklarına bakamayacak kadar hastalanması üzerine üç çocuğunu koruyucu aile yanına vermek zorunda kaldı .

Doktorların yanlış teşhisi hayatını alt üst etti: 3 çocuğundan ayrılmak zorunda kaldı - 1

Charley Jayne Law, ağır kanama ve avuç içi kadar büyük pıhtılar nedeniyle iki ay boyunca Londra'daki hastanelerde tedavi arayışına girdi. Ancak, gittiği tüm doktorlar semptomlarını regl ile ilişkilendirerek ciddi bir inceleme yapmadı. 27 Ocak 2025 tarihinde kendisine dördüncü evre rahim ağzı kanseri teşhisi konuldu.


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Doktorların yanlış teşhisi hayatını alt üst etti: 3 çocuğundan ayrılmak zorunda kaldı - 2

27 Ocak'ta aldığım haber dünyamı yerle bir etti," diyen Law, hastalığın ileri safhada olması nedeniyle tedaviye hemen başlamak zorunda kaldı.

Hastalığı ilerledikçe fiziksel olarak zorluk çeken ve hastaneye yatırılması gereken Law, çocuklarından ayrı kalmanın kendisi için en zor karar olduğunu belirtti. "Vücudum pes etmek üzereydi. Buna rağmen hala annelik görevlerimi yerine getirmeye çalışıyordum. Ancak, eğer hastaneye gitmezsem ertesi gün burada olmayacağımı biliyordum," dedi.


Doktorların yanlış teşhisi hayatını alt üst etti: 3 çocuğundan ayrılmak zorunda kaldı - 3

Law, şu anda tedavi görüyor. Doktorlar hastalığın tedavi edilemez olduğunu söylese de, belirli tedavi yöntemleriyle semptomların hafifletilebileceği belirtildi.


Doktorların yanlış teşhisi hayatını alt üst etti: 3 çocuğundan ayrılmak zorunda kaldı - 4

Üc çocuk annesi Law'un ailesi, ona maddi ve manevi destek sağlamak için bir bağış kampanyası başlattı. Law, "Bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyordum. Ancak doktorlar basit muayeneleri bile yapmaktan kaçındı. Erken teşhis konulsaydı, belki bugün bu durumda olmazdım," diyerek yaşadıklarına tepki gösterdi.


Doktorların yanlış teşhisi hayatını alt üst etti: 3 çocuğundan ayrılmak zorunda kaldı - 5

Şimdi, hastalığına rağmen gücünü toplayarak tedaviye başlamaya hazırlanıyor ve ailesiyle daha fazla zaman geçirebilmeyi umuyor.

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