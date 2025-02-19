Doktorların yanlış teşhisi hayatını alt üst etti: 3 çocuğundan ayrılmak zorunda kaldı

27 Ocak'ta aldığım haber dünyamı yerle bir etti," diyen Law, hastalığın ileri safhada olması nedeniyle tedaviye hemen başlamak zorunda kaldı.



Hastalığı ilerledikçe fiziksel olarak zorluk çeken ve hastaneye yatırılması gereken Law, çocuklarından ayrı kalmanın kendisi için en zor karar olduğunu belirtti. "Vücudum pes etmek üzereydi. Buna rağmen hala annelik görevlerimi yerine getirmeye çalışıyordum. Ancak, eğer hastaneye gitmezsem ertesi gün burada olmayacağımı biliyordum," dedi.





