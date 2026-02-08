Domatesler kırmızı değil, mor. Raflarda satışa çıktı

Genetiği değiştirilmiş domateslerin hem iç kısmı hem de kabuğu mor olacak şekilde yetişiyor. Bu renk domatese eklenen "snapdragon" bitkisinden alınan genler sayesinde üretebiliyor. Bu genler domatesin yüksek oranda antioksidan özellikler taşımasını sağlıyor.

Domatesin mor renkte olmasına eklenen genlerin, anthocyanin üretimini arttırması neden oluyor. Bu pigment yaban mersini, böğürtlen gibi koyu renkli meyvelerde de bulunur ve antioksidan özellik taşır. Bilim insanları, antioksidan özelliğinin artmasıyla bu domateslerin besin değerinin de arttığını savunuyorlar.