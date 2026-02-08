Domatesler kırmızı değil, mor. Raflarda satışa çıktı
08.02.2026 13:58
NTV - Haber Merkezi
Avustralya'da genetik olarak değiştirilmiş mor domatesler tescil edilip ticari satış için onay aldı.
SATIŞA ÇIKIYOR
Genetik olarak dış müdahaleyle değiştirilmiş olan mor domates türü Avustralya'da “Purple Bliss” adıyla tescillendi. Tescilin ardından mor domatesler ticari satış için onay aldı. Bu durum Avustralya tarihinde taze olarak satışa sunulacak ilk genetiği değiştirilmiş ürün olma niteliği taşıyor.
NEDEN MOR?
Genetiği değiştirilmiş domateslerin hem iç kısmı hem de kabuğu mor olacak şekilde yetişiyor. Bu renk domatese eklenen "snapdragon" bitkisinden alınan genler sayesinde üretebiliyor. Bu genler domatesin yüksek oranda antioksidan özellikler taşımasını sağlıyor.
Domatesin mor renkte olmasına eklenen genlerin, anthocyanin üretimini arttırması neden oluyor. Bu pigment yaban mersini, böğürtlen gibi koyu renkli meyvelerde de bulunur ve antioksidan özellik taşır. Bilim insanları, antioksidan özelliğinin artmasıyla bu domateslerin besin değerinin de arttığını savunuyorlar.