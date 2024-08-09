Dominik açıklarında şok eden keşif! Tekneden 14 iskelet çıktı

Dominik Cumhuriyeti'nde bir tekne içinde 14 iskelet, yasa dışı maddelerle birlikte akıntıya kapılmış halde bulundu. Bir sırt çantasında bulunan 12 paket uyuşturucuya da daha detaylı analiz için polis tarafından el konulduğu açıklandı. Teknede bulunanların kesin ölüm nedeni bilinmezken olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Dominik açıklarında şok eden keşif! Tekneden 14 iskelet çıktı - 1

AKINTIYA KAPILDI

Dominik Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki Mara Trinidad Snchez eyaletine bağlı Ro San Juan sahilinde akıntıya kapılmış bir halde tekne bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

Dominik açıklarında şok eden keşif! Tekneden 14 iskelet çıktı - 2

Sivil Savunma, Dominik Donanması ve yerel yetkililer, teknede 14 iskeletin bulunduğunu açıklarken teknedeki belgelerde kalıntıların Senegal ve Moritanya'dan gelenlere ait olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Dominik açıklarında şok eden keşif! Tekneden 14 iskelet çıktı - 3

YEREL BALIKÇI FARK ETTİ

Dominik Donanması tarafından yapılan açıklamada, menşei bilinmeyen teknenin yerel bir balıkçı tarafından bulunduğu ve yetkililere haber verildiği belirtildi.

Dominik açıklarında şok eden keşif! Tekneden 14 iskelet çıktı - 4

12 PAKET UYUŞTURUCU ÇIKTI

Teknede iskeletlerin yanı sıra cep telefonları, sırt çantaları ile Senegal ve Moritanya vatandaşlarına ait kimlik belgelerinin de bulunduğu aktarıldı.

Ayrıca bir sırt çantasında 12 paket kokain ya da eroine benzeyen bir madde tespit edildi.

Bu maddelere de tam olarak ne olduklarının belirlenmesi için daha detaylı analizler yapılmak üzere el konuldu.

Dominik açıklarında şok eden keşif! Tekneden 14 iskelet çıktı - 5

İSKELETLER DEZENFEKTE EDİLDİ

Bildirilen açıklamada iskeletlerin olası hastalıkları önlemek için dezenfekte edildiği, daha sonra da incelenmek üzere adli tıpa gönderildiği kaydedildi.

Dominik açıklarında şok eden keşif! Tekneden 14 iskelet çıktı - 6

ÖLÜM NEDENLERİ BİLİNMİYOR

Yetkililer teknenin muhtemelen Avrupa'daki varış noktasından saptırılarak akıntılarla Karayipler'e sürüklenmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

Teknede bulunanların kesin ölüm nedeni bilinmezken olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Dominik açıklarında şok eden keşif! Tekneden 14 iskelet çıktı - 7

2021 yılında da Karayipler'deki ada ülkesi Trinidad ve Tobago açıklarında bir teknede 14 cansız beden bulunmuştu.

Ölenlerin Moritanyalı olduğu ve İspanyol Kanarya Adalarına ulaşmak üzere yola çıktıkları tespit edilmişti.

Benzer bir olayda ise Nisan'da Moritanya ve Mali'den 9 göçmenin bulunduğu bir tekne Brezilya kıyılarına varmıştı.

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