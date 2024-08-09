Dominik açıklarında şok eden keşif! Tekneden 14 iskelet çıktı

12 PAKET UYUŞTURUCU ÇIKTI

Teknede iskeletlerin yanı sıra cep telefonları, sırt çantaları ile Senegal ve Moritanya vatandaşlarına ait kimlik belgelerinin de bulunduğu aktarıldı.

Ayrıca bir sırt çantasında 12 paket kokain ya da eroine benzeyen bir madde tespit edildi.

Bu maddelere de tam olarak ne olduklarının belirlenmesi için daha detaylı analizler yapılmak üzere el konuldu.