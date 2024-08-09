Dominik açıklarında şok eden keşif! Tekneden 14 iskelet çıktı
Dominik Cumhuriyeti'nde bir tekne içinde 14 iskelet, yasa dışı maddelerle birlikte akıntıya kapılmış halde bulundu. Bir sırt çantasında bulunan 12 paket uyuşturucuya da daha detaylı analiz için polis tarafından el konulduğu açıklandı. Teknede bulunanların kesin ölüm nedeni bilinmezken olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
AKINTIYA KAPILDI
Dominik Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki Mara Trinidad Snchez eyaletine bağlı Ro San Juan sahilinde akıntıya kapılmış bir halde tekne bulundu.