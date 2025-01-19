Donald Trump 2. kez göreve başlıyor: Trump'ın yemin töreni ne zaman, saat kaçta?
Donald Trump, ABD başkanı olarak ikinci dönemine başlıyor. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın görevi devralacağı 20 Ocak'taki yemin töreni tüm dünyanın gündeminde. Peki, Trump'ın yemin töreni ne zaman, saat kaçta?
ABD'de geçtiğimiz kasım ayında yapılan seçimleri kazanan Donald Trump, yemin töreniyle başkanlık koltuğuna tekrar oturacak. ABD'nin eski başkanları, dünya liderleri ve milyarderler gibi birçok önemli ismin yemin törenine katılması bekleniyor.