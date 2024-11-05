Donald Trump kimdir? ABD başkanlık seçimi adayı Donald Trump seçimi kazanırsa ne olur?
Donald Trump'ın kim olduğu, 2024 ABD seçimleri nedeniyle tüm Türkiye'de yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. ABD başkanlık seçimlerinde başkan adayı olan Donald Trump'ın hayatı ve kariyeri merak edilirken, bir yandan da seçimi kazanması halinde Türkiye'ye nasıl etki edeceği araştırılıyor. Peki, Donald Trump kimdir? ABD başkanlık seçimi adayı Donald Trump seçimi kazanırsa ne olur?
DONALD TRUMP KİMDİR?
Donald Trump, 14 Haziran 1946 yılında New York'ta dünyaya geldi. Emlakçı olan babasının da teşvikiyle gençlik yıllarından itibaren emlak dünyasına merak saldı.
Trump, 1968'de Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olarak, 1971'de babasının şirketinin başına geçti ve şirkete "Trump Organizasyon" adını verdi.
Şirketin merkezini Manhattan bölgesine taşıyan Trump, inşa ettiği otellerle ünlendi.
2004 yılında Amerikan NBC kanalında "Çırak" (The Apprentice) adlı program yapmaya başlayan Trump, bu sayede dünya çapında tanındı.
Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olan Trump, 2016-2020'de ABD başkanlığı yaptı.