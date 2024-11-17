Trump seçim zaferini UFC şampiyonasında kutladı: Musk yine yalnız bırakmadı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Başkanı Donald Trump, New York'ta dövüş müsabakası izlemeye gitti. Şampiyona, adeta Trump'ın ve Cumhuriyetçilerin seçim kutlamasına dönüştü. Trump yönetiminde bulunacak milyarder Elon Musk, bütün gece kaldığı etkinlikte yeni başkanın yine yanı başındaydı.

Trump seçim zaferini UFC şampiyonasında kutladı: Musk yine yalnız bırakmadı! - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Başkanı Donald Trump, seçim zaferini New York'taki büyük Ultimate Fighting Championship (UFC) şampiyonasında kutladı.

DÜNYA HABERLERİ

Trump seçim zaferini UFC şampiyonasında kutladı: Musk yine yalnız bırakmadı! - 2

Şampiyonaya katılan Trump, salona girdiğinde büyük tezahüratlarla karşılandı. Kalabalığa el sallayan Trump, maçın sunucusuyla selamlaştı ve UFC yöneticisi Dana White’a sarıldı.

Trump seçim zaferini UFC şampiyonasında kutladı: Musk yine yalnız bırakmadı! - 3

Trump, şampiyonada saatlerce kaldı ve toplamda beş maçı izledi.

Trump seçim zaferini UFC şampiyonasında kutladı: Musk yine yalnız bırakmadı! - 4

MUSK YİNE YALNIZ BIRAKMADI

Etkinlikte, Tesla CEO'su ve yeni yönetimde Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) eş başkanı olarak atanan milyarder Elon Musk da Trump'ın yanındaydı.

Trump seçim zaferini UFC şampiyonasında kutladı: Musk yine yalnız bırakmadı! - 5

A TAKIMI DA ORADAYDI

Musk'ın yanı sıra, Trump’ın yönetiminde görev alması beklenen isimler de salonda yer aldı.

Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr., istihbarat servislerinin başına gelmesi planlanan Tulsi Gabbard, Hükümet Verimliliği Bakanlığı’na getireceği Vivek Ramaswamy ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da etkinlikteydi.

Trump seçim zaferini UFC şampiyonasında kutladı: Musk yine yalnız bırakmadı! - 6

Şampiyona adeta Cumhuriyetçi Parti kutlamasına dönüştü. Etkinlik sırasında, Trump’ın seçim zaferine dair bir video da salondaki dev ekranlarda yayımlandı.

Trump seçim zaferini UFC şampiyonasında kutladı: Musk yine yalnız bırakmadı! - 7

İKİNCİ KEZ AYRILDI

Trump, 5 Kasım’da yeniden başkan seçildikten sonra Florida’daki malikânesinden ikinci kez ayrıldı. İlk ayrılığında Başkan Joe Biden ile görüşmek üzere Washington’a gitmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER