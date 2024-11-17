Trump seçim zaferini UFC şampiyonasında kutladı: Musk yine yalnız bırakmadı!
Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Başkanı Donald Trump, New York'ta dövüş müsabakası izlemeye gitti. Şampiyona, adeta Trump'ın ve Cumhuriyetçilerin seçim kutlamasına dönüştü. Trump yönetiminde bulunacak milyarder Elon Musk, bütün gece kaldığı etkinlikte yeni başkanın yine yanı başındaydı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Başkanı Donald Trump, seçim zaferini New York'taki büyük Ultimate Fighting Championship (UFC) şampiyonasında kutladı.