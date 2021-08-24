Donald Trump'ın sınırda inşa ettiği milyarlarca dolarlık duvar, muson yağmurları nedeniyle parçalandı

ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 24.08.2021 - 15:05 | Son Güncelleme : 24.08.2021 - 15:15
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump tarafından, göçmenlerin girişini engellemek amacıyla inşa edilen duvarın Arizona'da yer alan bir kısmı, muson yağmurları nedeniyle yıkıldı.
ABD Gümrük ve Göçmenlik Hizmetleri’nden bir yetkili ise meydana gelen hasarı doğruladı. Uzmanlar, duvarın bir bölümünde ise fırtınalardan dolayı 7,6 m uzunluğunda bir kabarıklık oluştuğunu söyledi.
Diğer taraftan 2020'de Trump hala iktidardayken uzmanlar, olası seller esnasında duvardaki çökmeyi önlemek için bin 130 kilometre uzunluğundaki 21 milyar dolarlık duvar boyunca bazı yerlerde bent kapaklarının açık bırakılması gerektiği konusunda uyarmıştı.
Duvarın kapıları, aylarca süren kuraklıktan sonra geçen hafta bölgede meydana gelen “tarihi sel” ile boy ölçüşemedi. Arizona Üniversitesi'ndeki iklim uzmanlarına göre, Douglas bölgesi bu yıl yıllık ortalama muson yağışının neredeyse iki katı kadar yağış aldı.
Fakat Trump suçlamalardan kurtulamadı. Uzmanlar, duvardaki hasarom celeye getirilmiş inşaat ve çevre düzenlemelerinin atlanması sonucunda meydana geldiğini söyledi.
Öte yandan, geçen Ocak ayında Biden, sınır duvarındaki inşaatı dondurdu ve maliyetlerin gözden geçirilmesini emretti. ABD Savunma Bakanlığı, Nisan ayında Trump yönetimi tarafından tahsis edilen askeri fonlardan ödenen sözleşmeleri iptal ettiğini duyurdu.