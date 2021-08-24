Donald Trump'ın sınırda inşa ettiği milyarlarca dolarlık duvar, muson yağmurları nedeniyle parçalandı

Donald Trump, 2015 yılında başkanlık kampanyasını “Kimse benden daha iyi duvar inşa edemez” diyerek başlattığında, bu en azından sorgulanabilir bir iddiaydı. Trump, istenmeyen göçmenleri dışarıda tutmak için ABD'nin güney sınırında yapacağı “büyük duvar”ın “aşılmaz, fiziksel, uzun, güçlü, güzel” olacağı konusunda ısrar etti. İnşaat sektöründe ünlü bir isim olan eski başkanın diğer açıklamaları gibi bu iddiası da gerçekleşmedi. Yeni fotoğraflar, Arizona'da kısmen inşa edilmiş duvarın ciddi bir bakıma muhtaç durumda olduğunu gösteriyor. Bazı bölümlerinin ise muson yağmurlarıyla paramparça olduğu görülüyor.

ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 24.08.2021 - 15:05 | Son Güncelleme : 24.08.2021 - 15:15

Donald Trump'ın sınırda inşa ettiği milyarlarca dolarlık duvar, muson yağmurları nedeniyle parçalandı - 1

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump tarafından, göçmenlerin girişini engellemek amacıyla inşa edilen duvarın Arizona'da yer alan bir kısmı, muson yağmurları nedeniyle yıkıldı.

Donald Trump'ın sınırda inşa ettiği milyarlarca dolarlık duvar, muson yağmurları nedeniyle parçalandı - 2
Cuenca de Los Ojos adlı çevresel kar amacı gütmeyen kuruluşun yöneticisi José Manuel Pérez Cantú'nun açıklamasına göre, Douglas yakınlarındaki tek bir yerde en az altı kapı, yağmurların meydana getirdiği sellerin menteşeleri sökmesi nedeniyle paramparça oldu.
Donald Trump'ın sınırda inşa ettiği milyarlarca dolarlık duvar, muson yağmurları nedeniyle parçalandı - 3

ABD Gümrük ve Göçmenlik Hizmetleri’nden bir yetkili ise meydana gelen hasarı doğruladı. Uzmanlar, duvarın bir bölümünde ise fırtınalardan dolayı 7,6 m uzunluğunda bir kabarıklık oluştuğunu söyledi. 

Donald Trump'ın sınırda inşa ettiği milyarlarca dolarlık duvar, muson yağmurları nedeniyle parçalandı - 4

UZMANLAR DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

Diğer taraftan 2020'de Trump hala iktidardayken uzmanlar, olası seller esnasında duvardaki çökmeyi önlemek için bin 130 kilometre uzunluğundaki 21 milyar dolarlık duvar boyunca bazı yerlerde bent kapaklarının açık bırakılması gerektiği konusunda uyarmıştı. 

Donald Trump'ın sınırda inşa ettiği milyarlarca dolarlık duvar, muson yağmurları nedeniyle parçalandı - 5

ARİZONA BU YIL ORTALAMANIN İKİ KAT ÜSTÜNDE YAĞIŞ ALDI

Duvarın kapıları, aylarca süren kuraklıktan sonra geçen hafta bölgede meydana gelen “tarihi sel” ile boy ölçüşemedi. Arizona Üniversitesi'ndeki iklim uzmanlarına göre, Douglas bölgesi bu yıl yıllık ortalama muson yağışının neredeyse iki katı kadar yağış aldı.

Donald Trump'ın sınırda inşa ettiği milyarlarca dolarlık duvar, muson yağmurları nedeniyle parçalandı - 6

Fakat Trump suçlamalardan kurtulamadı. Uzmanlar, duvardaki hasarom celeye getirilmiş inşaat ve çevre düzenlemelerinin atlanması sonucunda meydana geldiğini söyledi. 

Donald Trump'ın sınırda inşa ettiği milyarlarca dolarlık duvar, muson yağmurları nedeniyle parçalandı - 7

BİDEN DUVARIN İNŞAATINI DURDURMUŞTU

Öte yandan, geçen Ocak ayında Biden, sınır duvarındaki inşaatı dondurdu ve maliyetlerin gözden geçirilmesini emretti. ABD Savunma Bakanlığı, Nisan ayında Trump yönetimi tarafından tahsis edilen askeri fonlardan ödenen sözleşmeleri iptal ettiğini duyurdu.

Donald Trump'ın sınırda inşa ettiği milyarlarca dolarlık duvar, muson yağmurları nedeniyle parçalandı - 8
Öte yandan duvarın inşaatı 2017'de yılında başladı. Ancak duvar, davalar ve maliyet aşımları da dahil olmak üzere çok çeşitli sorunlara neden oldu. Bu yılın başlarında bir buçuk kilometre başına 27 milyon dolara mal olan bölümlerin 5 dolarlık bir harcama yaparak kolayca inşa edilebileceği ortaya çıktı.
Donald Trump'ın sınırda inşa ettiği milyarlarca dolarlık duvar, muson yağmurları nedeniyle parçalandı - 9

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