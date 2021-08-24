Donald Trump'ın sınırda inşa ettiği milyarlarca dolarlık duvar, muson yağmurları nedeniyle parçalandı

Cuenca de Los Ojos adlı çevresel kar amacı gütmeyen kuruluşun yöneticisi José Manuel Pérez Cantú'nun açıklamasına göre, Douglas yakınlarındaki tek bir yerde en az altı kapı, yağmurların meydana getirdiği sellerin menteşeleri sökmesi nedeniyle paramparça oldu.

ABD Gümrük ve Göçmenlik Hizmetleri’nden bir yetkili ise meydana gelen hasarı doğruladı. Uzmanlar, duvarın bir bölümünde ise fırtınalardan dolayı 7,6 m uzunluğunda bir kabarıklık oluştuğunu söyledi.

Diğer taraftan 2020'de Trump hala iktidardayken uzmanlar, olası seller esnasında duvardaki çökmeyi önlemek için bin 130 kilometre uzunluğundaki 21 milyar dolarlık duvar boyunca bazı yerlerde bent kapaklarının açık bırakılması gerektiği konusunda uyarmıştı.

Duvarın kapıları, aylarca süren kuraklıktan sonra geçen hafta bölgede meydana gelen “tarihi sel” ile boy ölçüşemedi. Arizona Üniversitesi'ndeki iklim uzmanlarına göre, Douglas bölgesi bu yıl yıllık ortalama muson yağışının neredeyse iki katı kadar yağış aldı.

Öte yandan duvarın inşaatı 2017'de yılında başladı. Ancak duvar, davalar ve maliyet aşımları da dahil olmak üzere çok çeşitli sorunlara neden oldu. Bu yılın başlarında bir buçuk kilometre başına 27 milyon dolara mal olan bölümlerin 5 dolarlık bir harcama yaparak kolayca inşa edilebileceği ortaya çıktı.