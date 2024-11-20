Donald Trump'tan Dr. Mehmet Öz'e görev: "Krizdeyiz, birçok sorunu çözecek"
Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçiminin galibi Donald Trump, Türk asıllı Amerikalı doktor Mehmet Öz'ü Sağlık Sigortası Departman Sorumlusu olarak belirledi. ABD sağlık sisteminin krizde olduğunu belirten Trump, Öz'ün Amerikan sağlık sistemi içindeki birçok sorunu çözebileceğini vurguladı.
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, doktor Öz'ü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğüne aday gösterdiğini bildirdi.