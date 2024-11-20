Donald Trump'tan Dr. Mehmet Öz'e görev: "Krizdeyiz, birçok sorunu çözecek"

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçiminin galibi Donald Trump, Türk asıllı Amerikalı doktor Mehmet Öz'ü Sağlık Sigortası Departman Sorumlusu olarak belirledi. ABD sağlık sisteminin krizde olduğunu belirten Trump, Öz'ün Amerikan sağlık sistemi içindeki birçok sorunu çözebileceğini vurguladı.

Donald Trump'tan Dr. Mehmet Öz'e görev: "Krizdeyiz, birçok sorunu çözecek" - 1

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, doktor Öz'ü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğüne aday gösterdiğini bildirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Donald Trump'tan Dr. Mehmet Öz'e görev: "Krizdeyiz, birçok sorunu çözecek" - 2

Trump, Amerika'nın ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bu sorunlarla baş etme noktasında Öz'den daha nitelikli bir doktorun olmadığını belirtti.

Donald Trump'tan Dr. Mehmet Öz'e görev: "Krizdeyiz, birçok sorunu çözecek" - 3

Dr. Öz'ün Harvard Üniversitesi ile başlayan eğitim hayatına ve kariyerine atıflar yapan Trump, Öz'ün Amerikan sağlık sistemi içindeki birçok sorunu çözebileceğini vurguladı.

Donald Trump'tan Dr. Mehmet Öz'e görev: "Krizdeyiz, birçok sorunu çözecek" - 4

ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası. Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak bir program olarak işliyor.

Donald Trump'tan Dr. Mehmet Öz'e görev: "Krizdeyiz, birçok sorunu çözecek" - 5

ABD'de federal hükümet, 2023 yılında Medicaid programı kapsamında 860 milyar dolar, Medicare kapsamında ise 848 milyar dolarlık harcama yapmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER