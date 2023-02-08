Donald Trump’tan rakibi Ron DeSantis'e suçlama: Liseli kızlarla alkol aldı

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, Florida Valisi Ron DeSantis'in lise öğretmeni iken reşit olmayan kişilerle alkol almakla suçlayan bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımını kendi sosyal medya platformu Truth Social’dan yapan Trump alaycı bir şekilde "Bu Ron değil, değil mi? O asla böyle bir şey yapmaz!" ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte Trump’ın paylaştığı fotoğrafta, 23 yaşındaki DeSantis, yaşları net olmayan, yüzleri bulanık üç genç kadının arasında gülümserken görülüyor. Fotoğraflardaki genç kadınlardan birinin elinde kahverengi cam bir şişe var ama DeSantis içerken görülmüyor.
Paylaşımında "İşte Ron DeSantimonious liseli kızları öğretmen olarak alkolle eğitiyor" diyen Trump bir de kusmuk emojisi kullandı.
Diğer taraftan, Trump'ın yeniden paylaştığı orijinal gönderi, Truth Social'da kendisini "paleo-muhafazakar" ve Trump destekçisi olarak tanımlayan Dong-Chan Lee adlı bir kullanıcıdan geliyordu.
New York Times, fotoğrafın DeSantis'in Harvard Hukuk Fakültesi'ne gitmeden önce ABD’de seçkin bir lise olan yatılı Darlington Okulu'nda öğretmen olarak geçirdiği 2001-2002 akademik yılından sonra çekildiğini bildirdi.
DeSantis’in, ABD’nin Georgia eyaletinde bulunan okulda beyzbol ve futbol koçluğu yaptığı ve tarih ile hükümet dersleri verdiği belirtildi. Gazetenin anonim kaynaklara dayandırdığı habere göre, çok sayıda öğrenci DeSantis'in öğrecilerin düzenlediği partilere katıldığını söyledi. İki öğrenci, bu etkinliklerin mezuniyetlerinden sonra yapıldığını ve o sırada bu durumdan rahatsız olmadıklarını açıkladı.
Öte yandan Trump, 2018 yılındaki Florida valiliği seçimleri öncesinde DeSantis'e "DeSanctimonious" lakabını taktı. Trump'ın DeSantis’in seçimleri kazanması için yardım etti. Ancak, Trump’ın DeSantis’in son yıllarda Cumhuriyetçi Parti’deki yükselen popülaritesinden ve ABD Başkanlık seçimleri için aday olma olasılığından hoşnut değil.
Geçen yılın kasım ayında ise Trump, yeniden Florida Valisi seçilen Ron DeSantis'e sert çıkıştı. Trump, DeSantis'i "sadakatten yoksun ortalama bir vali” olarak küçümsedi.
DeSantis ekip çalışmasına yatkınlığı, rakiplerini kendi safına çekme kabiliyeti, ciddi ve tutarlı görüntüsüyle Cumhuriyetçi gözlemciler tarafından "Trump 2.0 - Yeni Model Trump" olarak adlandırılıyor.
44 yaşındaki Ron DeSantis Yale Üniversitesi'nde tarih, Harvard'da Hukuk eğitimi aldıktan sonra, kariyerine Federal Savcı olarak başladı. Amerikan Donanması'nda hukuk danışmanı olarak görev yaparken Irak Felluce'de savaş suçu işlemiş Amerikan askerlerinin savunmalarını üstlendi. 2012'de Temsilciler Meclisi'ne seçildi, 2018'de ise Florida Valisi.Katı Cumhuriyetçi söylemlerini popülist vaadlerle birleştiren DeSantis, Florida'nın yerel siyasetinde hızla zemin kazandı.
Kampanyalarında sınır güvenliğini artırma, gelir vergilerini düşürme, kürtaj hakkını kısıtlama gibi konularda beklenti yaratan; iklim krizi, pandemi kısıtlamaları ve sağlık hizmetleri konularında "öncelik" kullanmayan DeSantis, Obama yönetimine karşı etkili bir muhalefet sergiledi.
Liberal medya ile sürekli gerginlik yaşayan Ron DeSantis, uzmanlar göre bu alanda Trump yöntemleri kullanıyor ve bu sayede sürekli gündemde kalıyor.
Anketlere göre, Cumhuriyetçi Parti'den Başkan adaylığını açıklarsa, parti içerisinden büyük destek alması bekleniyor. Ancak yeniden başkanlık hayalleri olduğu bilinen Donald Trump, başkanlık yolundaki olası rakibi De Santis'in adaylığına çok da hoş yaklaşmıyor, Cumhuriyetçi partiye zarar vereceğini iddia ediyor.