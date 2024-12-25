Donmuş topraklarda olağanüstü bulgu: 50 bin yıldır korunuyordu, öldüğünde 1 yaşındaymış

Ruısya'nın Sibirya bölgesindeki bilim insanları, 50 bin yıldır korunan yavru mamut Yana'nın kalıntılarını ortaya çıkardı. Yana'nın öldüğünde 1 yaşında olduğuna inanılıyor. Yavru mamut, bugüne kadar bulunan en iyi korunmuş mamut vücudu olarak tanıtıldı.

Donmuş topraklarda olağanüstü bulgu: 50 bin yıldır korunuyordu, öldüğünde 1 yaşındaymış - 1

Donmuş toprakların erimesiyle ortaya çıkan 50 bin yıllık yavru mamut kalıntıları, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki araştırmacılar tarafından kamuoyuna tanıtıldı.

Yavru mamut, bugüne kadar bulunan en iyi korunmuş mamut vücudu olarak adlandırıldı.

"Yana" adı verilen dişi mamut 100 kilogramdan daha ağır ve 120 santimetre boyunda.

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Donmuş topraklarda olağanüstü bulgu: 50 bin yıldır korunuyordu, öldüğünde 1 yaşındaymış - 2

7 ÖLÜDEN BİRİ

Bilim insanları Yana'nın öldüğünde 1 yaşında olduğuna inanıyor.

Yana'nın kalıntıları dünya çapında bulunan yedi mamut ölüsünden biri.

Yana, Rusya'nın uzak doğu bölgesi Yakutistan'daki Batagaika kraterinde eriyen donmuş topraklar arasında bulundu.

“Yeraltı dünyasına açılan kapı” olarak bilinen krater 1 kilometre derinliğinde ve daha önce bizon, at ve köpek gibi diğer antik hayvanların kalıntılarını ortaya çıkarmıştı.

Donmuş topraklarda olağanüstü bulgu: 50 bin yıldır korunuyordu, öldüğünde 1 yaşındaymış - 3

BİLİM İNSANLARI İNCELEYECEK

İklim değişikliğinden etkilenen permafrost eridikçe, tarih öncesi hayvanlara ait daha fazla parça keşfediliyor.

Yana, özel bir mamut araştırma merkezi ve müzesi bulunan Rusya'nın Kuzeydoğu Federal Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından incelenecek.

Donmuş topraklarda olağanüstü bulgu: 50 bin yıldır korunuyordu, öldüğünde 1 yaşındaymış - 4

ÜNİVERSİTE "OLAĞANÜSTÜ" DEDİ

Üniversite bulguyu “olağanüstü” olarak nitelendirdi ve araştırmacılara mamutların nasıl yaşadıkları ve çevrelerine nasıl uyum sağladıkları hakkında yeni bilgiler vereceğini söyledi.

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