Donmuş topraklarda olağanüstü bulgu: 50 bin yıldır korunuyordu, öldüğünde 1 yaşındaymış

7 ÖLÜDEN BİRİ

Bilim insanları Yana'nın öldüğünde 1 yaşında olduğuna inanıyor.

Yana'nın kalıntıları dünya çapında bulunan yedi mamut ölüsünden biri.

Yana, Rusya'nın uzak doğu bölgesi Yakutistan'daki Batagaika kraterinde eriyen donmuş topraklar arasında bulundu.

“Yeraltı dünyasına açılan kapı” olarak bilinen krater 1 kilometre derinliğinde ve daha önce bizon, at ve köpek gibi diğer antik hayvanların kalıntılarını ortaya çıkarmıştı.