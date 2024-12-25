Donmuş topraklarda olağanüstü bulgu: 50 bin yıldır korunuyordu, öldüğünde 1 yaşındaymış
Ruısya'nın Sibirya bölgesindeki bilim insanları, 50 bin yıldır korunan yavru mamut Yana'nın kalıntılarını ortaya çıkardı. Yana'nın öldüğünde 1 yaşında olduğuna inanılıyor. Yavru mamut, bugüne kadar bulunan en iyi korunmuş mamut vücudu olarak tanıtıldı.
Donmuş toprakların erimesiyle ortaya çıkan 50 bin yıllık yavru mamut kalıntıları, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki araştırmacılar tarafından kamuoyuna tanıtıldı.
Yavru mamut, bugüne kadar bulunan en iyi korunmuş mamut vücudu olarak adlandırıldı.
"Yana" adı verilen dişi mamut 100 kilogramdan daha ağır ve 120 santimetre boyunda.