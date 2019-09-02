Dorian Kasırgası Bahamalar'da 5 can aldı (NASA'dan yeni görüntüler)
DHA, AP, AFP, Reuters, Anadolu Ajansı
Atlas Okyanusu'nda ilerlemeye devam eden ve Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası, 5 kişinin ölümüne ve en az 21 kişinin yaralanmasına neden oldu. Öte yandan, Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde NASA tarafından uzaydan görüntülendi.
-
1Bahamalar'da etkili olan ve hızı saatte 295 kilometreyi bulan kasırga, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.
-
2Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Dorian Kasırgası nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.
-
3Şiddetli rüzgar ve yağmur, Bahamalar'da ciddi tahribata yol açtı.
-
4ABD'nin güneydoğu sahillerine 4'üncü kategoride yaklaşan Dorian Kasırgası'nın pazartesi günü akşam saatlerinde Florida sahillerinde etkili olması bekleniyor.
-
5
NASA, YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI
ABD’nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve çok sayıda tahliyenin yapılmasına neden olan Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde NASA tarafından uzaydan görüntülendi.
-
6
Dorian Kasırgası, NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından görüntülendi.
-
7Bahamalar üzerinde ilerleyen kasırganın hızının 295 kilometreye ulaştığı açıklandı.
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17