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Dorian Kasırgası Bahamalar'da 5 can aldı (NASA'dan yeni görüntüler)

DHA, AP, AFP, Reuters, Anadolu Ajansı

Atlas Okyanusu'nda ilerlemeye devam eden ve Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası, 5 kişinin ölümüne ve en az 21 kişinin yaralanmasına neden oldu. Öte yandan, Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde NASA tarafından uzaydan görüntülendi.

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    Bahamalar'da etkili olan ve hızı saatte 295 kilometreyi bulan kasırga, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.
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    Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Dorian Kasırgası nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.
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    Şiddetli rüzgar ve yağmur, Bahamalar'da ciddi tahribata yol açtı.
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    ABD'nin güneydoğu sahillerine 4'üncü kategoride yaklaşan Dorian Kasırgası'nın pazartesi günü akşam saatlerinde Florida sahillerinde etkili olması bekleniyor.
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    NASA, YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI

    NASA, YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI

    ABD’nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve çok sayıda tahliyenin yapılmasına neden olan Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde NASA tarafından uzaydan görüntülendi.

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    Dorian Kasırgası, NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından görüntülendi.

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    Bahamalar üzerinde ilerleyen kasırganın hızının 295 kilometreye ulaştığı açıklandı.
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    Dorian Kasırgası saatte 295 kilometre hızla Bahamalar'ın kuzeybatısını vurdu. 
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