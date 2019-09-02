Dorian Kasırgası Bahamalar'da can aldı (NASA'dan yeni görüntüler)
DHA, AP, AFP, Reuters
Dorian Kasırgası saatte 295 kilometre hızla Bahamalar'ın kuzeybatısını vurdu. Bahamalar'da, kasırga nedeniyle en az bir kişinin öldüğünü açıkladı.
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2Bahamalar'da, kasırga nedeniyle en az bir kişinin öldüğü bildirildi.
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NASA, YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI
ABD’nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve çok sayıda tahliyenin yapılmasına neden olan Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde NASA tarafından uzaydan görüntülendi.
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Bahamaları şiddetli yağmur, sert rüzgârlar ve yüksek dalgalarla 2 gün boyunca etkisi altına alması beklenen ve ‘Kategori 5’e yükseltilen Dorian Kasırgası, NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından görüntülendi.
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5Bahamalar üzerinde ilerleyen kasırganın hızının 295 kilometreye ulaştığı açıklandı.
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