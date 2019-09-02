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Dorian Kasırgası Bahamalar'da can aldı (NASA'dan yeni görüntüler)

DHA, AP, AFP, Reuters

Dorian Kasırgası saatte 295 kilometre hızla Bahamalar'ın kuzeybatısını vurdu. Bahamalar'da, kasırga nedeniyle en az bir kişinin öldüğünü açıkladı.

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    Bahamalar'da, kasırga nedeniyle en az bir kişinin öldüğü bildirildi.
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    NASA, YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI

    NASA, YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI

    ABD’nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve çok sayıda tahliyenin yapılmasına neden olan Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde NASA tarafından uzaydan görüntülendi.

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    Bahamaları şiddetli yağmur, sert rüzgârlar ve yüksek dalgalarla 2 gün boyunca etkisi altına alması beklenen ve ‘Kategori 5’e yükseltilen Dorian Kasırgası, NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından görüntülendi.

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    Bahamalar üzerinde ilerleyen kasırganın hızının 295 kilometreye ulaştığı açıklandı.
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    Dorian Kasırgası saatte 295 kilometre hızla Bahamalar'ın kuzeybatısını vurdu. 
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