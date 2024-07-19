Dövmeli katile af kampanyası: 4 bin mektup yazıldı
Florida'da iki kadını aynı gün birkaç saat aralıklarla öldüren "Deadpool katili" lakaplı Wade Wilson, cezasını beklerken, bir grup kadın, katil için af kampanyası başlattı. Wilson'ın hayatının bağışlanması isteyen kadınlar, hakime yaklaşık 4 bin mektup yolladı.
AYNI GECE İKİ KADINI ÖLDÜRDÜ
Florida'da yaşayan 30 yaşındaki Wade Wilson, geçen ay Kristine Melton (35) ve Diane Ruiz'i (43) öldürmekten suçlu bulundu.
Marvel karakteriyle aynı ismi paylaştığı için "Deadpool Katili" lakabı takılan Wilson,
2019'da aynı gece iki kadını vahşice öldürmüştü.
Geçtiğimiz ay Florida'nın Lee County bölgesindeki jüri, Wilson'ı iki cinayetten de suçlu buldu ve beş yıldır hapiste olan katil için ölüm cezası lehinde oy kullandı.