Dövmeli katile af kampanyası: 4 bin mektup yazıldı

Florida'da iki kadını aynı gün birkaç saat aralıklarla öldüren "Deadpool katili" lakaplı Wade Wilson, cezasını beklerken, bir grup kadın, katil için af kampanyası başlattı. Wilson'ın hayatının bağışlanması isteyen kadınlar, hakime yaklaşık 4 bin mektup yolladı.

Dövmeli katile af kampanyası: 4 bin mektup yazıldı - 1

AYNI GECE İKİ KADINI ÖLDÜRDÜ

Florida'da yaşayan 30 yaşındaki Wade Wilson, geçen ay Kristine Melton (35) ve Diane Ruiz'i (43) öldürmekten suçlu bulundu.

Marvel karakteriyle aynı ismi paylaştığı için "Deadpool Katili" lakabı takılan Wilson,
2019'da aynı gece iki kadını vahşice öldürmüştü.

Geçtiğimiz ay Florida'nın Lee County bölgesindeki jüri, Wilson'ı iki cinayetten de suçlu buldu ve beş yıldır hapiste olan katil için ölüm cezası lehinde oy kullandı.

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Dövmeli katile af kampanyası: 4 bin mektup yazıldı - 2

HAKİME MEKTUP YOLLADILAR

İdam cezası yönünde oy kullanılmasının ardından, Wilson için çoğunluğu kadınlardan oluşan bir af kampanyası başlatıldı.

Wilson'ın idam cezasından kurtarılması için kadınlar, katilin akıl sağlığı sorunları, madde bağımlılığı ve ebeveyn desteği eksikliği gibi iddiaları öne sürerek hakime mektuplar gönderdi.

Dövmeli katile af kampanyası: 4 bin mektup yazıldı - 3

"RUH SAĞLIĞI KÖTÜYDÜ"

Kanada'nın Alberta eyaletinde yaşayan iki erkek çocuk annesi Lindsay Brann, mahkemeye yazdığı mektupta, "Bay Wilson'ın uyuşturucu kullanımıyla ciddi şekilde kötüleşen ruh sağlığı sorunları yaşadığı açıkça belgelenmiş görünüyor" ifadelerini kullandı.

"Ayrıca, hapis cezası ve ilaç tedavisinden bu yana yüz yapısının değiştiğini, daha sağlıklı olduğunu, ayrıca birden fazla ruhsal sağlık sorununu kontrol altına almak için ilaç kullandığını da belirtmek isterim." dedi.

Dövmeli katile af kampanyası: 4 bin mektup yazıldı - 4

"EN ADİL VE İNSANİ CEZA MÜEBBET"

Marion Worth adlı kadın ise Wilson'ın hayatının bağışlanması için savunuculuk yaptı ve oğlunun Ağustos 2023'te öldürüldüğünü söyledi.

"Böylesine ağır bir davada bile, en adil ve insani çözüm olarak ölüm cezası yerine müebbet hapis cezasını savunuyorum" diye yazdı.

Florida'dan bir başka kadın da, "İşlenen suçun ciddiyetini anlıyorum ancak müebbet hapis cezasının Wade'e hapishane sınırları içinde düşünme, tövbe etme ve olumlu katkıda bulunma fırsatı vereceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi. 

Dövmeli katile af kampanyası: 4 bin mektup yazıldı - 5

4 BİN MEKTUP YOLLANDI

Lee County Şerif Ofisi'ne göre Wilson ayrıca aşk mektupları da alıyor. 

Katilin toplamda 754 fotoğraf ve 65 mektup olmak üzere çevrimiçi olarak yaklaşık 4 bin mesaj aldığı bildirildi.  Şerif ofisi, "uygunsuz nitelikte" oldukları için 163 fotoğrafı reddettiklerini söyledi.

Sanığın ölüm cezasına mı yoksa şartlı tahliyesiz müebbet hapse mi çarptırılacağı konusunda son sözü İlçe Bölge Yargıcı Nicholas R Thompson, söyleyecek. 

Wilson'ın ceza duruşması 23 Temmuz'da yapılacak.

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