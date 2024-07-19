Dövmeli katile af kampanyası: 4 bin mektup yazıldı

"EN ADİL VE İNSANİ CEZA MÜEBBET"

Marion Worth adlı kadın ise Wilson'ın hayatının bağışlanması için savunuculuk yaptı ve oğlunun Ağustos 2023'te öldürüldüğünü söyledi.

"Böylesine ağır bir davada bile, en adil ve insani çözüm olarak ölüm cezası yerine müebbet hapis cezasını savunuyorum" diye yazdı.

Florida'dan bir başka kadın da, "İşlenen suçun ciddiyetini anlıyorum ancak müebbet hapis cezasının Wade'e hapishane sınırları içinde düşünme, tövbe etme ve olumlu katkıda bulunma fırsatı vereceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.