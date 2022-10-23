Dr. Kıyamet'ten felaket senaryosu: Putin'in nükleer füzeyi göndereceği ilk kenti açıkladı

PUTİN'İN SAVAŞTAKİ TUTUMU DEĞİŞTİ

Diğer taraftan, Ukrayna kuvvetleri yakın zamanda, daha önce Rus işgali altındaki topraklarının binlerce kilometre karesini savaşın doğu ve güney cephelerindeki karşı taarruzlarda geri aldı. Bu durum ise Putin'in yedi aylık savaştaki yaklaşımında bir değişikliğe yol açtı.

Rus lider geçen ay ülkesinin kısmi askeri seferberlik ilan ederek ülkesindeki askeri tecrübeye sahip olan insanları cephelere çağırdı. Hemen ardından Ruslar sokaklara dökülerek savaşı protesto etti. Savaşa çağrılmaktan endişelenen bazı Ruslar ise gerekli olan her şekilde ülkeyi terk etti.