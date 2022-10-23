Dr. Kıyamet'ten felaket senaryosu: Putin'in nükleer füzeyi göndereceği ilk kenti açıkladı

ABD’de yer alan New York Üniversitesi’nde (NYU) ekonomi profesörü olan Nouriel Roubini, “Önümüzdeki bir yıl içinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silahlar kullanacağını ve ardından NATO'ya saldıracağını düşünüyorum. Putin, ilk nükleer silahı New York'a gönderecek. New York’ta olmak güvenliği değil” dedi.
The Post'a konuşan Roubini, “Manhattan nükleer imhadan kaçınmayı başarsa bile, 2012'de New York'u sular altında bırakan Sandy Kasırgası gibi bir doğal afet yaşanacak. Ancak, bu çok çok daha kötü olacak. Önümüzdeki 20 yıl içinde New York şehir merkezinin çoğu sular altında kalacak" diyerek sözlerine devam etti.
Bununla birlikte yaptığı açıklamalar nedeniyle Dr. Kıyamet olarak da tanınan Roubini, New York’a deniz bariyerleri inşa etmeyi öngören ABD Ordusu Mühendisler Birliği'nin teklifini de değerlendirdi.
Roubini, “52 milyar dolarlık masraf uygun değil. Bunu kim ödeyecek? İşe yarayıp yaramayacağını bile bilmiyorlar. İnşası yirmi beş yıl alacak ve Manhattan'ı kurtarsak bile Jersey Shore ve Long Island'ın tamamı sular altında kalacak çünkü bu suyun bir yere gitmesi gerekiyor” dedi.
Diğer taraftan 64 yaşındaki profesör, ilk olarak 16 yıl önce öne gündeme geldi. Roubini, konut piyasasının çöküşünü ve dünya çapında bir durgunluğun ortaya çıkışını doğru bir şekilde tahmin etti. Dr. Kıyamet, “Mega Tehditler: Geleceğimizi Riske Atan On Tehlikeli Eğilim ve Onlardan Nasıl Kurtulabiliriz” adlı bir kitapla geri döndü.
Roubini bu sefer, 2022'İin sonunda yaşanacak başka bir ekonomik kriz, iklim değişikliğine bağlı küresel bir yıkım hakkında uyardı. Roubini, ayrıca Covid-19 gibi başka bir pandeminin de yaşanacağını tahmin etti.
Diğer taraftan, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) eski bir çalışanı olan Robert Baer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in her geçen gün nükleer silah kullanmaya biraz daha yaklaştığını iddia etmişti.
CNN International’a konuşan Baer, "Rusya liderinin farklı bir şey düşünme şansının sıfıra yakın olduğunu düşünüyorum” dedi. Savaş alanında kullanılması amaçlanan daha küçük nükleer silahlara atıfta bulunan Baer, "Putin’in nükleer silahlar, en azından taktiksel nükleer silahlar, kullanma olasılığı gün geçtikçe artıyor" dedi.
Diğer taraftan, Ukrayna kuvvetleri yakın zamanda, daha önce Rus işgali altındaki topraklarının binlerce kilometre karesini savaşın doğu ve güney cephelerindeki karşı taarruzlarda geri aldı. Bu durum ise Putin'in yedi aylık savaştaki yaklaşımında bir değişikliğe yol açtı.
Rus lider geçen ay ülkesinin kısmi askeri seferberlik ilan ederek ülkesindeki askeri tecrübeye sahip olan insanları cephelere çağırdı. Hemen ardından Ruslar sokaklara dökülerek savaşı protesto etti. Savaşa çağrılmaktan endişelenen bazı Ruslar ise gerekli olan her şekilde ülkeyi terk etti.
Ancak Baer, Ukrayna'daki savaş alanındaki aksiliklerin ve Rusya'daki iç baskının Putin üzerinde bir etkisi olmayacağını söyledi. Baer, ”Rusya Devlet Başkanı’nın askerlerini geri çekmesi ve savaşın sona ermesini müzakere etmesi olası değil. O güçlü bir adam. Son 20 yıldır kendini böyle tasvir etti. Muhalefete boyun eğmiyor. Köşeye sıkışmasına rağmen, Ukrayna şehirlerini bombalamaya devam ediyor. Onun boyun eğdiğini görmüyorum” dedi.
Öte yandan Putin seferberlik duyurusu sırasında Ukrayna'yı nükleer silah kullanmakla tehdit etti ve sözlerinin blöf olmadığını söyledi. Rusya, hem taktik nükleer silahlarla hem de şehirlere karşı kullanılacak stratejik nükleer silahlarla donatılmış dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip.
Baer, "Rusya içinde temas halinde olduğum kişiler, Putin’in nükleere gideceğine ikna oldu" konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Putin, 30 Eylül'de Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzaladı. Rusya, böylelikle Kırım'dan sonra Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 15'ini daha ilhak etmiş oldu.
Kiev'e müzakere masasına dönme çağrısında bulunan Putin, "Ne Ukrayna ne de Batı birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozamaz. Milyonlarca kişi kararını vermiştir" dedi. Ukrayna ve pekçok Batılı ülke ilhakı tanımadıklarını açıklamıştı.