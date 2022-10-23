Dr. Kıyamet'ten felaket senaryosu: Putin'in nükleer füzeyi göndereceği ilk kenti açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 240 günü aşkın bir süredir devam ederken, Dr. Kıyamet (Dr. Doom) olarak anılan bir profesör, Rusya'nın hem Ukrayna'ya hem de NATO'ya karşı nükleer silah kullanacağını öne sürdü. NYU'da ekonomi profesörü olan Nouriel Roubini, Putin'in nükleer füzeyi ilk göndereceği şehri açıkladı. Roubini aynı zamanda, bu yılın sonuna doğru yeni bir küresel ekonomik krizin çıkacağı konusunda da uyardı.

Dr. Kıyamet'ten felaket senaryosu: Putin'in nükleer füzeyi göndereceği ilk kenti açıkladı - 1

ABD’de yer alan New York Üniversitesi’nde (NYU)  ekonomi profesörü olan Nouriel Roubini, “Önümüzdeki bir yıl içinde  Rusya'nın Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silahlar kullanacağını ve ardından NATO'ya saldıracağını düşünüyorum. Putin, ilk nükleer silahı New York'a gönderecek. New York’ta olmak güvenliği değil” dedi.

Dr. Kıyamet'ten felaket senaryosu: Putin'in nükleer füzeyi göndereceği ilk kenti açıkladı - 2

The Post'a konuşan Roubini, “Manhattan nükleer imhadan kaçınmayı başarsa bile, 2012'de New York'u sular altında bırakan Sandy Kasırgası gibi bir doğal afet yaşanacak. Ancak, bu çok çok daha kötü olacak. Önümüzdeki 20 yıl içinde New York şehir merkezinin çoğu sular altında kalacak" diyerek sözlerine devam etti. 

Dr. Kıyamet'ten felaket senaryosu: Putin'in nükleer füzeyi göndereceği ilk kenti açıkladı - 3

Bununla birlikte yaptığı açıklamalar nedeniyle Dr. Kıyamet olarak da tanınan Roubini, New York’a deniz bariyerleri inşa etmeyi öngören ABD Ordusu Mühendisler Birliği'nin teklifini de değerlendirdi. 

Dr. Kıyamet'ten felaket senaryosu: Putin'in nükleer füzeyi göndereceği ilk kenti açıkladı - 4

Roubini,  “52 milyar dolarlık masraf uygun değil. Bunu kim ödeyecek? İşe yarayıp yaramayacağını bile bilmiyorlar. İnşası yirmi beş yıl alacak ve Manhattan'ı kurtarsak bile Jersey Shore ve Long Island'ın tamamı sular altında kalacak çünkü bu suyun bir yere gitmesi gerekiyor” dedi.

Dr. Kıyamet'ten felaket senaryosu: Putin'in nükleer füzeyi göndereceği ilk kenti açıkladı - 5

2008 KRİZİNİ TAHMİN ETMİŞTİ

Diğer taraftan 64 yaşındaki profesör, ilk olarak 16 yıl önce öne gündeme geldi. Roubini,  konut piyasasının çöküşünü ve dünya çapında bir durgunluğun ortaya çıkışını doğru bir şekilde tahmin etti.  Dr. Kıyamet, “Mega Tehditler: Geleceğimizi Riske Atan On Tehlikeli Eğilim ve Onlardan Nasıl Kurtulabiliriz” adlı bir kitapla geri döndü. 

Dr. Kıyamet'ten felaket senaryosu: Putin'in nükleer füzeyi göndereceği ilk kenti açıkladı - 6

"YENİ BİR EKONOMİK KRİZ, FELEAKETLER VE YENİ BİR PANDEMİ YOLDA"

Roubini bu sefer, 2022'İin sonunda yaşanacak başka bir ekonomik kriz, iklim değişikliğine bağlı küresel bir yıkım hakkında uyardı. Roubini, ayrıca Covid-19 gibi başka bir pandeminin de yaşanacağını tahmin etti. 

Dr. Kıyamet'ten felaket senaryosu: Putin'in nükleer füzeyi göndereceği ilk kenti açıkladı - 7

Diğer taraftan, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) eski bir çalışanı olan Robert Baer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in her geçen gün nükleer silah kullanmaya biraz daha yaklaştığını iddia etmişti.

Dr. Kıyamet'ten felaket senaryosu: Putin'in nükleer füzeyi göndereceği ilk kenti açıkladı - 8

CNN International’a konuşan Baer, "Rusya liderinin farklı bir şey düşünme şansının sıfıra yakın olduğunu düşünüyorum” dedi. Savaş alanında kullanılması amaçlanan daha küçük nükleer silahlara atıfta bulunan Baer,  "Putin’in nükleer silahlar, en azından taktiksel nükleer silahlar, kullanma olasılığı gün geçtikçe artıyor" dedi.

Dr. Kıyamet'ten felaket senaryosu: Putin'in nükleer füzeyi göndereceği ilk kenti açıkladı - 9

PUTİN'İN SAVAŞTAKİ TUTUMU DEĞİŞTİ

Diğer taraftan, Ukrayna kuvvetleri yakın zamanda, daha önce Rus işgali altındaki topraklarının binlerce kilometre karesini savaşın doğu ve güney cephelerindeki karşı taarruzlarda geri aldı. Bu durum ise  Putin'in yedi aylık savaştaki yaklaşımında bir değişikliğe yol açtı.

Rus lider geçen ay ülkesinin kısmi askeri seferberlik ilan ederek ülkesindeki askeri tecrübeye sahip olan insanları cephelere çağırdı. Hemen ardından Ruslar sokaklara dökülerek savaşı protesto etti. Savaşa çağrılmaktan endişelenen bazı Ruslar ise gerekli olan her şekilde ülkeyi terk etti.

Dr. Kıyamet'ten felaket senaryosu: Putin'in nükleer füzeyi göndereceği ilk kenti açıkladı - 10

"ASLA BOYUN EĞMEYECEK"

Ancak Baer, Ukrayna'daki savaş alanındaki aksiliklerin ve Rusya'daki iç baskının Putin üzerinde bir etkisi olmayacağını söyledi. Baer, ”Rusya Devlet Başkanı’nın askerlerini geri çekmesi ve savaşın sona ermesini müzakere etmesi olası değil. O güçlü bir adam. Son 20 yıldır kendini böyle tasvir etti. Muhalefete boyun eğmiyor. Köşeye sıkışmasına rağmen, Ukrayna şehirlerini bombalamaya devam ediyor. Onun boyun eğdiğini görmüyorum” dedi.

Dr. Kıyamet'ten felaket senaryosu: Putin'in nükleer füzeyi göndereceği ilk kenti açıkladı - 11

Öte yandan Putin seferberlik duyurusu sırasında Ukrayna'yı nükleer silah kullanmakla tehdit etti ve sözlerinin blöf olmadığını söyledi. Rusya, hem taktik nükleer silahlarla hem de şehirlere karşı kullanılacak stratejik nükleer silahlarla donatılmış dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip.

Baer, "Rusya içinde temas halinde olduğum kişiler, Putin’in nükleere gideceğine ikna oldu" konuştu.

Dr. Kıyamet'ten felaket senaryosu: Putin'in nükleer füzeyi göndereceği ilk kenti açıkladı - 12

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Putin, 30 Eylül'de Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzaladı. Rusya, böylelikle Kırım'dan sonra Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 15'ini daha ilhak etmiş oldu.

Dr. Kıyamet'ten felaket senaryosu: Putin'in nükleer füzeyi göndereceği ilk kenti açıkladı - 13

Kiev'e müzakere masasına dönme çağrısında bulunan Putin, "Ne Ukrayna ne de Batı birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozamaz. Milyonlarca kişi kararını vermiştir" dedi. Ukrayna ve pekçok Batılı ülke ilhakı tanımadıklarını açıklamıştı.

Dr. Kıyamet'ten felaket senaryosu: Putin'in nükleer füzeyi göndereceği ilk kenti açıkladı - 14

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