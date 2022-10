Dr. Kıyamet'ten felaket senaryosu: Putin'in nükleer füzeyi göndereceği ilk kenti açıkladı

ABD’de yer alan New York Üniversitesi’nde (NYU) ekonomi profesörü olan Nouriel Roubini, “Önümüzdeki bir yıl içinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silahlar kullanacağını ve ardından NATO'ya saldıracağını düşünüyorum. Putin, ilk nükleer silahı New York'a gönderecek. New York’ta olmak güvenliği değil” dedi.