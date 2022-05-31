Dracula'nın 125. yıldönümünde Guinness Dünya Rekoru kırdılar: Bini aşkın vampir buluştu

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 31.05.2022 - 17:00 | Son Güncelleme : 31.05.2022 - 17:19
Vampir gibi giyinen en büyük insan topluluğu için yeni bir dünya rekoru kırıldı.
Etkinlik, Bram Stoker'ın “Dracula” adlı romanının 1897'de yayınlanmasından bu yana 125 yılını kutlamak için düzenlendi. Gotik korku hikayesinin, Stoker'ın 1890'da Whitby'ye yaptığı geziden esinlenerek yazdığı düşünülüyor.
English Heritage adlı kurum tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında önceki rekoru kırmak için "vampirler" aynı yerde beş dakika birlikte durdu. Bin 369 kişinin katıldığı etkinlikle dünya rekoru kırılmış oldu.
Önceki rekor 2011'de ABD'nin Virginia eyaletindeki Doswell kasabasında bin 39 vampirle kırılmıştı.
Diğer taraftan, rekor denemesinden önce, manastırın yöneticisi Mark Williamson, etkinliğin California'dan Kuzey Yorkshire tatil beldesine seyahat eden katılımcılar da dahil olmak üzere dünyanın her yerinden ilgi gördüğünü söyledi.
Etkinlikte, ayrıca yerli müzik grubu Westernra konser verdi ve Time Will Tell tiyatro grubu tarafından Drakula performansı sahnelendi.
Guinness Dünya Rekorları'nın resmi hakemi Jack Brookbank, "İzin verilen resmi kostüm konusunda oldukça katıyız. Vampir kostümü, siyah ayakkabı, siyah pantolon veya elbise, yelek, gömlek, siyah pelerin veya yakalı pardösü ile takma dişler içermelidir” diye konuştu.
Diğer taraftan, her yıl yüzlerce Drakula hayranı Whitby'ye akın ediyor ve tatil beldesine gelen birçok ziyaretçi, Drakula'nın mezarının nerede olduğunu soruyor ve onun kurgusal bir karakter olduğunu unutuyor.
Geçen yıl, St Mary's Kilisesi personeli kapıya, turistlere Dracula’nın mezarının yerini sormamalarını bildiren bir not asmıştı.