Dracula'nın 125. yıldönümünde Guinness Dünya Rekoru kırdılar: Bini aşkın vampir buluştu

Vampirler, 'Drakula'nın 125. yıldönümünü onurlandırmak için dünya rekoru kırdı. Bram Stoker'ın ünlü hikayesine ilham veren gotik harabeler arasında bini aşkın Dracula kostümü giyen kişi İngiltere’nin Kuzey Yorkshire bölgesindeki Whitby Manastırı'nda buluştu. 2011'de kırılan önceki Guinnes Dünya Rekoru bin 39 kişiyi içeriyordu.

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 31.05.2022 - 17:00 | Son Güncelleme : 31.05.2022 - 17:19

Dracula'nın 125. yıldönümünde Guinness Dünya Rekoru kırdılar: Bini aşkın vampir buluştu - 1

Vampir gibi giyinen en büyük insan topluluğu için yeni bir dünya rekoru kırıldı.

Dracula'nın 125. yıldönümünde Guinness Dünya Rekoru kırdılar: Bini aşkın vampir buluştu - 2

Etkinlik, Bram Stoker'ın “Dracula” adlı romanının 1897'de yayınlanmasından bu yana 125 yılını kutlamak için düzenlendi. Gotik korku hikayesinin, Stoker'ın 1890'da Whitby'ye yaptığı geziden esinlenerek yazdığı düşünülüyor.

Dracula'nın 125. yıldönümünde Guinness Dünya Rekoru kırdılar: Bini aşkın vampir buluştu - 3

English Heritage adlı kurum tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında önceki rekoru kırmak için  "vampirler" aynı yerde beş dakika birlikte durdu. Bin 369 kişinin katıldığı etkinlikle dünya rekoru kırılmış oldu. 

Dracula'nın 125. yıldönümünde Guinness Dünya Rekoru kırdılar: Bini aşkın vampir buluştu - 4

Önceki rekor 2011'de ABD'nin Virginia eyaletindeki Doswell kasabasında bin 39 vampirle kırılmıştı.

Dracula'nın 125. yıldönümünde Guinness Dünya Rekoru kırdılar: Bini aşkın vampir buluştu - 5

DÜNYANIN HER YERİNDEN İNSANLAR İLGİ GÖSTERİYOR

Diğer taraftan, rekor denemesinden önce, manastırın yöneticisi Mark Williamson, etkinliğin California'dan Kuzey Yorkshire tatil beldesine seyahat eden katılımcılar da dahil olmak üzere dünyanın her yerinden ilgi gördüğünü söyledi.

Dracula'nın 125. yıldönümünde Guinness Dünya Rekoru kırdılar: Bini aşkın vampir buluştu - 6

Etkinlikte, ayrıca yerli müzik grubu Westernra konser verdi ve Time Will Tell tiyatro grubu tarafından Drakula performansı sahnelendi.

Dracula'nın 125. yıldönümünde Guinness Dünya Rekoru kırdılar: Bini aşkın vampir buluştu - 7

KATI KIYAFET KURALLARI VAR

Guinness Rekorları'nın resmi hakemi Jack Brookbank, "İzin verilen resmi kostüm konusunda oldukça katıyız. Vampir kostümü, siyah ayakkabı, siyah pantolon veya elbise, yelek, gömlek, siyah pelerin veya yakalı pardösü ile takma dişler içermelidir” diye konuştu.

Dracula'nın 125. yıldönümünde Guinness Dünya Rekoru kırdılar: Bini aşkın vampir buluştu - 8

Diğer taraftan, her yıl yüzlerce Drakula hayranı Whitby'ye akın ediyor ve tatil beldesine gelen birçok ziyaretçi, Drakula'nın mezarının nerede olduğunu soruyor ve onun kurgusal bir karakter olduğunu unutuyor.

Dracula'nın 125. yıldönümünde Guinness Dünya Rekoru kırdılar: Bini aşkın vampir buluştu - 9

Geçen yıl, St Mary's Kilisesi personeli kapıya, turistlere Dracula’nın mezarının yerini sormamalarını bildiren bir not asmıştı.

Dracula'nın 125. yıldönümünde Guinness Dünya Rekoru kırdılar: Bini aşkın vampir buluştu - 10

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