Drakula'nın şatosunda Covid-19'a karşı aşılama başladı

ntv.com.tr - AFP - Reuters 10.05.2021 - 11:39
Romanya’nın Transilvanya bölgesindeki Drakula şatosunu ziyaret edenlere, bir vampirin dişleri yerine Covid-19 aşısı batırılıyor. Önlüklerinde sivri diş çıkartmaları bulunan sağlık çalışanları, 14. yüzyıldan kalma Bran Şatosu’nu ziyaret eden herkese Pfizer/BioNTech aşısı sunuyor.
Söz konusu kampanya, Romanya hükümetinin daha fazla vatandaşını aşılamaya yönelik teşviğinin bir parçası olarak geldi.
Romanya şimdiye kadar Covid-19 kaynaklı bir milyonu aşkın vaka ve 29 bin ölüm bildirdi. Yetkililer Eylül’e ayına kadar 10 milyon kişiyi aşılamayı hedefliyor. Ancak, Globesec tarafından yapılan bir ankete göre ülke nüfusunun neredeyse yarısı aşı olmayı reddediyor. 19,4 milyon nüfuslu Romanya, Avrupa’da aşı reddinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor.
Bununla birlikte, Bran Şatosu’nun sağlık çalışanları, özgün girişimin aşılanan insan sayısını artırabileceği konusunda umutlu olduklarını açıkladı. Şatoda Mayıs ayı itibariyle Rumenler, herhangi bir randevu almadan aşı olabilirken, ücretsiz bir şekilde Orta Çağ’dan kalma 52 işkence aletini de görme imkanı bulunuyor.
Bran Şatosu’nun Pazarlama Direktörü Alexandru Priscu Reuters’a verdiği demeçte, “Fikir insanlara 500- 600 yıl öncesine göre sağlık sisteminin günümüzde ne kadar geliştiğini göstermek üzerine kuruldu” dedi.
Diğer taraftan, Karpat Dağları’nda yer alan Bran Şatosu’ndaki aşı hizmetinin bir diğer hedefi ise, ülkede Covid-19 pandemisi nedeniyle çökme noktasına gelen turizmi yeniden canlandırmak.
Başkent Budapeşte’den 170 kilometre uzaklıkta yer alan şatonun Bram Stoker’ın ünlü “Drakula” romanına ilham verdiğine inanılıyor.
Şato, bir dönem Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Rumen prensi ve komutan 3. Vlad’a ev sahipliği yaptı. Prens Vlad, öellikle düşmanları kazığa oturtarak öldürtmesi ile biliniyordu.