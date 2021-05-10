Drakula'nın şatosunda Covid-19'a karşı aşılama başladı

Şimdiye kadar bir milyonu aşkın ölüm ve 29 bin Covid-19 kaynaklı ölüm bildirien Romanya'da hükümet sonbahara kadar 10 milyon kişiyi aşılamayı hedefliyor. Ancak, 19,4 milyon nüfuslu ülkenin nüfusunun yarısı aşı olmaya karşı isteksiz. Ülkenin Transilvanya bölgesinde yer alan ve vampir Drakula''nın şatosu olarak ünlenen tarihi Bran Şatosu bu kapsamda ziyaretçilerine randevusuz corona virüs aşısı ve ücretsiz müze turu sunmaya başladı.

ntv.com.tr - AFP - Reuters 10.05.2021 - 11:39

Drakula'nın şatosunda Covid-19'a karşı aşılama başladı - 1

Romanya’nın Transilvanya bölgesindeki Drakula şatosunu ziyaret edenlere, bir vampirin dişleri yerine Covid-19 aşısı batırılıyor. Önlüklerinde sivri diş çıkartmaları bulunan sağlık çalışanları, 14. yüzyıldan kalma Bran Şatosu’nu ziyaret eden herkese Pfizer/BioNTech aşısı sunuyor. 

Drakula'nın şatosunda Covid-19'a karşı aşılama başladı - 2

Söz konusu kampanya, Romanya hükümetinin daha fazla vatandaşını aşılamaya yönelik teşviğinin bir parçası olarak geldi.

Drakula'nın şatosunda Covid-19'a karşı aşılama başladı - 3

ROMANYA NÜFUSUNUN YARISI AŞI OLMAYI REDDEDİYOR

Romanya şimdiye kadar Covid-19 kaynaklı bir milyonu aşkın vaka ve 29 bin ölüm bildirdi. Yetkililer Eylül’e ayına kadar 10 milyon kişiyi aşılamayı hedefliyor. Ancak, Globesec tarafından yapılan bir ankete göre  ülke nüfusunun neredeyse yarısı aşı olmayı reddediyor. 19,4 milyon nüfuslu Romanya, Avrupa’da aşı reddinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Drakula'nın şatosunda Covid-19'a karşı aşılama başladı - 4

RANDEVUSUZ AŞI OLMA İMKANI VE ÜCRETSİZ MÜZE GEZME HİZMETİ

Bununla birlikte, Bran Şatosu’nun sağlık çalışanları, özgün girişimin  aşılanan insan sayısını artırabileceği konusunda umutlu olduklarını açıkladı. Şatoda Mayıs ayı itibariyle Rumenler, herhangi bir randevu almadan aşı olabilirken, ücretsiz bir şekilde Orta Çağ’dan kalma 52 işkence aletini de görme imkanı bulunuyor. 

Drakula'nın şatosunda Covid-19'a karşı aşılama başladı - 5

Bran Şatosu’nun Pazarlama Direktörü Alexandru Priscu Reuters’a verdiği demeçte, “Fikir insanlara 500- 600 yıl öncesine göre sağlık sisteminin günümüzde ne kadar geliştiğini göstermek üzerine kuruldu” dedi. 

Drakula'nın şatosunda Covid-19'a karşı aşılama başladı - 6

TURİZMİN YENİDEN CANLANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Diğer taraftan, Karpat Dağları’nda yer alan Bran Şatosu’ndaki aşı hizmetinin bir diğer hedefi ise, ülkede Covid-19 pandemisi nedeniyle çökme noktasına gelen turizmi yeniden canlandırmak.

Drakula'nın şatosunda Covid-19'a karşı aşılama başladı - 7
Drakula'nın şatosunda Covid-19'a karşı aşılama başladı - 8

Başkent Budapeşte’den 170 kilometre uzaklıkta yer alan şatonun Bram Stoker’ın ünlü “Drakula” romanına ilham verdiğine inanılıyor. 

Drakula'nın şatosunda Covid-19'a karşı aşılama başladı - 9

Şato, bir dönem Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Rumen prensi ve  komutan 3. Vlad’a ev sahipliği yaptı. Prens Vlad, öellikle düşmanları kazığa oturtarak öldürtmesi ile biliniyordu. 

Drakula'nın şatosunda Covid-19'a karşı aşılama başladı - 10
Drakula'nın şatosunda Covid-19'a karşı aşılama başladı - 11
Drakula'nın şatosunda Covid-19'a karşı aşılama başladı - 12
Drakula'nın şatosunda Covid-19'a karşı aşılama başladı - 13
Drakula'nın şatosunda Covid-19'a karşı aşılama başladı - 14

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