Drakula'nın şatosunda Covid-19'a karşı aşılama başladı

ROMANYA NÜFUSUNUN YARISI AŞI OLMAYI REDDEDİYOR

Romanya şimdiye kadar Covid-19 kaynaklı bir milyonu aşkın vaka ve 29 bin ölüm bildirdi. Yetkililer Eylül’e ayına kadar 10 milyon kişiyi aşılamayı hedefliyor. Ancak, Globesec tarafından yapılan bir ankete göre ülke nüfusunun neredeyse yarısı aşı olmayı reddediyor. 19,4 milyon nüfuslu Romanya, Avrupa’da aşı reddinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor.