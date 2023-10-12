Drone görüntüleri ortaya çıkardı: İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'deki mülteci kampını yerle bir etti

Çatışma, Hamas'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın ve İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik artan şiddetine misilleme olarak İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu'nu başlatmasıyla başladı; bu operasyon, İsrail'e kara, deniz ve hava yoluyla roket fırlatma ve sızma saldırılarını içeren çok yönlü bir beklenmedij saldırıydı.