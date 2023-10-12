Drone görüntüleri ortaya çıkardı: İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'deki mülteci kampını yerle bir etti
İsrail Hamas çatışmaları 6. gününde devam ederken, İsrail Gazze Şeridi'ni bombalamayı sürdürüyor. Son gelen drone görüntüleri, İsrail'İn dünyanın gözü önünde, savaş ve çatışmalardan kaçan insanlara ev sahipliği yapan Al-Shati Mülteci Kampı'nı yerle bir ettiğini ortaya koydu. Bununla birlikte, BM Filistin Özel Raportörü daha önce, "Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor, İsrail sivilleri bombalamayı bırakmalı." ifadelerini kullanmıştı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ederken, bölgeden gelen dramatik ve dehşet verici görüntülerin sayısı da artıyor.