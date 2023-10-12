Drone görüntüleri ortaya çıkardı: İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'deki mülteci kampını yerle bir etti

İsrail Hamas çatışmaları 6. gününde devam ederken, İsrail Gazze Şeridi'ni bombalamayı sürdürüyor. Son gelen drone görüntüleri, İsrail'İn dünyanın gözü önünde, savaş ve çatışmalardan kaçan insanlara ev sahipliği yapan Al-Shati Mülteci Kampı'nı yerle bir ettiğini ortaya koydu. Bununla birlikte, BM Filistin Özel Raportörü daha önce, "Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor, İsrail sivilleri bombalamayı bırakmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Drone görüntüleri ortaya çıkardı: İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'deki mülteci kampını yerle bir etti - 1

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ederken, bölgeden gelen dramatik ve dehşet verici görüntülerin sayısı da artıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Drone görüntüleri ortaya çıkardı: İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'deki mülteci kampını yerle bir etti - 2

MÜLTECİ KAMPI YERLE BİR OLDU

Bölgede, daha önceki savaş ve çatışmalardan kaçan insanlara ev sahipliği yapan Gazze'deki Al-Shati Mülteci Kampı, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen İsrail hava saldırılarında yerle bir oldu.

Drone görüntüleri ortaya çıkardı: İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'deki mülteci kampını yerle bir etti - 3

Saldırıda birçok sivil yerleşim yeri kullanılamaz hale gelirken, El-Garbi Camii de isabet aldı.

Drone görüntüleri ortaya çıkardı: İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'deki mülteci kampını yerle bir etti - 4

İSRAİL VE HAMAS ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR NASIL BAŞLADI?

Ortadoğu'daki gerilimi dramatik bir şekilde tırmandıran İsrail güçleri, Filistinli grup Hamas'ın İsrail topraklarında başlattığı askeri saldırıya karşılık olarak Gazze Şeridi'ne yönelik sürekli ve güçlü bir askeri harekat başlattı.

Drone görüntüleri ortaya çıkardı: İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'deki mülteci kampını yerle bir etti - 5

Çatışma, Hamas'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın ve İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik artan şiddetine misilleme olarak İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu'nu başlatmasıyla başladı; bu operasyon, İsrail'e kara, deniz ve hava yoluyla roket fırlatma ve sızma saldırılarını içeren çok yönlü bir beklenmedij saldırıydı.

Drone görüntüleri ortaya çıkardı: İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'deki mülteci kampını yerle bir etti - 6

Hamas'ın eylemlerine karşılık olarak İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine karşı Demir Kılıç Operasyonu'nu başlattı.

Drone görüntüleri ortaya çıkardı: İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'deki mülteci kampını yerle bir etti - 7

İsrail'in tepkisi Gazze'ye giden su ve elektrik kaynaklarını kesmeye kadar uzandı ve 2007'den beri felç edici bir kuşatma altında inleyen bölgedeki yaşam koşullarını daha da kötüleştirdi.

Drone görüntüleri ortaya çıkardı: İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'deki mülteci kampını yerle bir etti - 8

GAZZE İÇİN ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunarak acil destek talep etti.

Drone görüntüleri ortaya çıkardı: İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'deki mülteci kampını yerle bir etti - 9

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Orta Doğu Direktörü Sözcüsü Imane Trabelsi ise İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de, insani durum endişe verici ve tehlikeli şekilde kötüleştiğini, sağlık sektörünün de çöküşün eşiğinde olduğunu söyledi.

Drone görüntüleri ortaya çıkardı: İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'deki mülteci kampını yerle bir etti - 10

BM ÖZEL RAPORTÖRÜ: BU BİR SOYKIRIMDIR

Öte yandan BM Filistin Özel Raportörü, "Abluka altındaki Gazze halkının kaynaklarını kesmek ve aç bırakmak, savaş suçudur ve eğer kasıtlıysa bu insanlık suçudur.  Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor, İsrail sivilleri bombalamayı bırakmalı." açıklamasını yaptı.

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