DSÖ: Corona virüs salgını açıklanandan çok daha fazla can aldı

RAKAMLAR SORUNLU

DSÖ ayrıca bu süreçte istatistiksel verilerin derlenmesinde de bazı zorluklar yaşandığına dikkat çekerek, bunun da sağlıklı veri akışının sağlanmasının önünde bir engel oluşturduğunu açıkladı. DSÖ'nün açıklamasında birçok yoksul ülkedeki doğum ve ölüm kayıtlarının tam olarak tutulamadığı, kesin ölüm nedenlerinin de kayıtlara geçirilemediğine işaret edildi. Örgütün 133 ülkede gerçekleştirdiği araştıramalar sonucunda Afrika'da tüm ölümlerin sadece yüzde 10'unun doğru olarak kaydedildiği belirlendi. Avrupa'da ise bu oranın yüzde 98 olarak saptandığı açıklandı.