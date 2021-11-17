DSÖ: Covid-19 artık yoksul ülkelerin pandemisi

SON KULLANMA TARİHİ YAKIN AŞILAR PAYLAŞILDI

Unicef'in tedarik bölümünün yöneticisi Eva Kadilli de dahil olmak üzere uzmanlar tarafından dile getirilen diğer bir sorun ise, zengin ülkeler tarafından bağışlanan bazı aşıların son kullanma tarihine az bir süre kalması...

Bu durum, aşıların farklı depolama gereksinimleri nedeniyle bunları zamanında kullanmak için mücadele etmesi gereken sağlık sistemleri üzerinde büyük bir yük oluşturdu.