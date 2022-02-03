DSÖ: Covid-19 pandemisi on binlerce ton tıbbi atığa neden oldu

8 MİLYAR COVİD-19 AŞISI 144 BİN TON EK ATIK YARATTI

Raporda göz önüne alınan diğer veriler arasında; 2 bin 600 ton bulaşıcı olmayan atık (çoğunlukla plastik) üretme potansiyeline sahip 140 milyondan fazla Covid test kiti, bir olimpik yüzme havuzunun üçte birine eşdeğer 731 bin litre kimyasal madde, dünya çapında uygulanan 8 milyar Covid aşısının ürettiği 144 bin ton ek atık yer aldı.