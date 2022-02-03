DSÖ: Covid-19 pandemisi on binlerce ton tıbbi atığa neden oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 salgının on binlerce ton atığa sebep olduğunu belirterek bu tıbbi atıklarının dünya çapında sağlık hizmetleri atık yönetimi sistemlerine muazzam bir yük getirdiğini vurguladı. Rapora göre, dünya çapında uygulanan 8 milyar Covid-19 aşısı 144 bin ton ek atık üretti.

Haberler - DHA 03.02.2022 - 10:54 | Son Güncelleme : 03.02.2022 - 11:03

DSÖ: Covid-19 pandemisi on binlerce ton tıbbi atığa neden oldu - 1

DSÖ’nün küresel sağlık hizmeti atıkları analiz raporu Mart 2020 ile Kasım 2021 arasında ortak bir Birleşmiş Milletler acil durum girişimi aracılığıyla gönderilen yaklaşık 87 bin ton kişisel koruyucu malzemeleri baz alınarak hazırlandı.

DSÖ: Covid-19 pandemisi on binlerce ton tıbbi atığa neden oldu - 2

Raporun, bu malzemelerin kullanıldıktan sonra tıbbi atık olarak çöpe atılması analizine dayandığı belirtildi. DSÖ, raporunda BM girişimi dışında halkın kullanıp attığı tek kullanımlık maskeleri kapsamadığını vurguladı.

DSÖ: Covid-19 pandemisi on binlerce ton tıbbi atığa neden oldu - 3

8 MİLYAR COVİD-19 AŞISI 144 BİN TON EK ATIK YARATTI

Raporda göz önüne alınan diğer veriler arasında; 2 bin 600 ton bulaşıcı olmayan atık (çoğunlukla plastik) üretme potansiyeline sahip 140 milyondan fazla Covid test kiti, bir olimpik yüzme havuzunun üçte birine eşdeğer 731 bin litre kimyasal madde, dünya çapında uygulanan 8 milyar Covid aşısının ürettiği 144 bin ton ek atık yer aldı.

DSÖ: Covid-19 pandemisi on binlerce ton tıbbi atığa neden oldu - 4

30 Ocak, DSÖ'nün Covid-19’u uluslararası hukuka göre en yüksek uyarı seviyesi olan ‘uluslararası çapta endişe verici bir halk sağlığı acil durumu’ ilan etmesinin iki yıl dönümüydü.

DSÖ: Covid-19 pandemisi on binlerce ton tıbbi atığa neden oldu - 5

30 Ocak 2020’de 100’den az vaka sayısı ve Çin dışında ölüm bulunmuyordu. 30 ocak 2022 yılına gelindiğinde 370 milyondan fazla vaka ve 5,6 milyondan fazla ölüm rapor edildiği belirtildi.

DSÖ: Covid-19 pandemisi on binlerce ton tıbbi atığa neden oldu - 6

Omicron varyantı 10 hafta önce ilk açıklanmasından itibaren 2020'nin tamamından daha fazla, yaklaşık 90 milyon vaka rapor edildi.

DSÖ: Covid-19 pandemisi on binlerce ton tıbbi atığa neden oldu - 7
DSÖ: Covid-19 pandemisi on binlerce ton tıbbi atığa neden oldu - 8
DSÖ: Covid-19 pandemisi on binlerce ton tıbbi atığa neden oldu - 9
DSÖ: Covid-19 pandemisi on binlerce ton tıbbi atığa neden oldu - 10

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