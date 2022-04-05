DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 99'u sağlıksız hava soluyor

DSÖ Hava Kalite Yönergesi uyarınca ülkelere, "hava kalitesini düzenli takip ederek hava kirliliğinin kaynaklarını tanımlama", "yemek pişirme, ısınma ve aydınlatma gibi günlük ihtiyaçlar için çevre dostu enerji kullanımını teşvik etme", "şehirlerde şahsi araç kullanımını azaltmak için toplu taşıma imkanlarını geliştirme", "yenilenebilir enerji üreten konut edindirme politikalarını benimseme", "yerel atık yönetimi endüstrisini güçlendirme" ve "zirai atık yakma faaliyetlerini azaltma" tavsiyelerinde bulunuldu.