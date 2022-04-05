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DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 99'u sağlıksız hava soluyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya nüfusunun neredeyse tamamının, insan sağlığını tehdit eder nitelikte hava soluduğunu açıkladı. Son 11 yılda havadaki zararlı madde miktarının 6 kattan fazla arttığı vurgulanan raporda, kirli havanın felce ve solunum hastalıklarına yol açabileceği duyuruldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.04.2022 - 10:03

DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 99'u sağlıksız hava soluyor - 1

Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya nüfusunun yüzde 99'unun kötü hava soluğunu duyurdu.

DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 99'u sağlıksız hava soluyor - 2

Örgütün 7 Nisan Sağlık Günü öncesi yayımladığı raporda, 117 ülke ve 6 binin üzerinde şehirde hava kalitesine dair veriler ve bulgular paylaşıldı.

DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 99'u sağlıksız hava soluyor - 3

Raporda dünya nüfusunun yüzde 99'unun, DSÖ'nün kaliteli hava standartlarının gerisinde ve insan sağlığını tehdit edici hava şartlarında yaşadığı vurgulandı.

DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 99'u sağlıksız hava soluyor - 4

ORTA VE DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERDE TEHLİKE DAHA FAZLA

İncelenen ülke ve şehirlerin hepsinde havanın, vücuda zarar verici oranda ince parçacıklı madde ve azot dioksit içerdiği, bu elementlerin en fazla orta ve düşük gelirli ülkelerdeki havada bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 99'u sağlıksız hava soluyor - 5

ZARARLI MADDE ORANLARI 11 YILDA 6 KATTAN FAZLA ARTTI

Havadaki zararlı parçacıklı madde miktarını ölçen PM2,5 ve PM10 oranlarının yaklaşık 2 bin şehirde son 11 yılda 6 kattan fazla yükseldiği kaydedildi.

Bu parçacıklı maddelerin soluma yoluyla akciğer ve kan dolaşımına girerek felce ve solunum hastalıklarına yol açabileceği bildirildi.

DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 99'u sağlıksız hava soluyor - 6

DSÖ Hava Kalite Yönergesi uyarınca ülkelere, "hava kalitesini düzenli takip ederek hava kirliliğinin kaynaklarını tanımlama", "yemek pişirme, ısınma ve aydınlatma gibi günlük ihtiyaçlar için çevre dostu enerji kullanımını teşvik etme", "şehirlerde şahsi araç kullanımını azaltmak için toplu taşıma imkanlarını geliştirme", "yenilenebilir enerji üreten konut edindirme politikalarını benimseme", "yerel atık yönetimi endüstrisini güçlendirme" ve "zirai atık yakma faaliyetlerini azaltma" tavsiyelerinde bulunuldu.

DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 99'u sağlıksız hava soluyor - 7

Önlenebilir çevre sorunlarının dünyada yılda 13 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtığı verisi paylaşılarak, 7 Nisan Sağlık Günü öncesinde uluslararası camiaya "insanların ve evrenin sağlığını koruma" çağrısı yapıldı.

DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 99'u sağlıksız hava soluyor - 8

Raporda ifadelerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, enerji tüketiminin oluşturduğu hava kirliliğine dair mevcut endişelerin, çevre dostu enerji ihtiyacının önemini ortaya koyduğunu belirterek, "Yüksek fosil yakıt fiyatları, enerji güvenliği ve iklim değişikliği gibi sağlık sorunlarının ele alınmasının aciliyeti, dünyanın fosil yakıtlara daha az bağımlı olma yolunda ilerleme gerekliliğinin altını çiziyor" açıklamasında bulundu.

DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 99'u sağlıksız hava soluyor - 9
DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 99'u sağlıksız hava soluyor - 10

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