DSÖ duyurdu: Covid-19 artık küresel bir acil durum değil

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Acil Durum Komitesi, üç yılı aşkın bir süredir devam eden Covid-19 pandemisinin artık küresel bir acil durum olmadığını açıkladı.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Büyük bir umutla Covid-19'un artık küresel bir sağlık acil durumu olmadığını ilan ediyorum. Ancak bu, durum Covid-19'un küresel bir sağlık tehdidi olarak sona erdiği anlamına gelmiyor." dedi.
DSÖ, 30 Ocak 2020'de Covid-19'u pandemi ilan etmişti. Bu statü, uluslararası dikkatin bir sağlık tehdidine odaklanmasına yardımcı olmanın yanı sıra aşılar ve tedaviler konusundaki işbirliğini de güçlendirmişti.
Ghebreyesus, "Covid-19, dünyayı değiştirdi ve bizi de değiştirdi. Covid-19 öncesine geri dönersek, derslerimizi almamış ve gelecek nesillerimizi hayal kırıklığına uğratmış oluruz." ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan, DSÖ verilerine göre, Covid-19 nedeniyle küresel ölüm oranı Ocak 2021'de haftada 100 bin kişiden 24 Nisan 2023'e kadar olan haftada 3 bin 500 kişiye yavaşladı.
Öte yandan, geçen yıl ABD Başkanı Joe Biden pandeminin sona erdiğini söylemişti. Diğer ülkeler de benzer adımlar attı. Avrupa Birliği (AB) geçen yıl Nisan ayında pandeminin acil durum aşamasının sona erdiğini açıkladı.