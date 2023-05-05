DSÖ duyurdu: Covid-19 artık küresel bir acil durum değil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel olarak yaklaşık 7 milyon insanın ölümüne neden olan Covid-19’un artık küresel bir sağlık acil durumunu temsil etmediğini duyurdu. Kuruluş, bu durumun küresel ekonomiyi sekteye uğratan pandeminin sona ermesi yolunda önemli bir adım olduğunu açıkladı.

DSÖ duyurdu: Covid-19 artık küresel bir acil durum değil - 1

Dünya Sağlık Örgütü'nün  (DSÖ)  Acil Durum Komitesi, üç yılı aşkın bir süredir devam eden Covid-19 pandemisinin artık küresel bir acil durum olmadığını açıkladı.

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DSÖ duyurdu: Covid-19 artık küresel bir acil durum değil - 2

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Büyük bir umutla Covid-19'un artık küresel bir sağlık acil durumu olmadığını ilan ediyorum. Ancak bu, durum Covid-19'un küresel bir sağlık tehdidi olarak sona erdiği anlamına gelmiyor." dedi. 

DSÖ duyurdu: Covid-19 artık küresel bir acil durum değil - 3

3 YIL ÖNCE PANDEMİ İLAN EDİLMİŞTİ

DSÖ, 30 Ocak 2020'de Covid-19'u pandemi ilan etmişti. Bu statü, uluslararası dikkatin bir sağlık tehdidine odaklanmasına yardımcı olmanın yanı sıra aşılar ve tedaviler konusundaki işbirliğini de güçlendirmişti. 

DSÖ duyurdu: Covid-19 artık küresel bir acil durum değil - 4

Ghebreyesus, "Covid-19, dünyayı değiştirdi ve bizi de değiştirdi.  Covid-19 öncesine geri dönersek, derslerimizi almamış ve gelecek nesillerimizi hayal kırıklığına uğratmış oluruz." ifadelerini kullandı. 

DSÖ duyurdu: Covid-19 artık küresel bir acil durum değil - 5

Diğer taraftan, DSÖ verilerine göre, Covid-19 nedeniyle küresel  ölüm oranı Ocak 2021'de haftada 100 bin kişiden 24 Nisan 2023'e kadar olan haftada 3 bin 500 kişiye yavaşladı. 

DSÖ duyurdu: Covid-19 artık küresel bir acil durum değil - 6

Öte yandan, geçen yıl ABD Başkanı Joe Biden pandeminin sona erdiğini söylemişti. Diğer ülkeler de benzer adımlar attı. Avrupa Birliği (AB)  geçen yıl Nisan ayında pandeminin acil durum aşamasının sona erdiğini açıkladı.

DSÖ duyurdu: Covid-19 artık küresel bir acil durum değil - 7
DSÖ duyurdu: Covid-19 artık küresel bir acil durum değil - 8
DSÖ duyurdu: Covid-19 artık küresel bir acil durum değil - 9
DSÖ duyurdu: Covid-19 artık küresel bir acil durum değil - 10
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