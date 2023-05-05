DSÖ duyurdu: Covid-19 artık küresel bir acil durum değil

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Büyük bir umutla Covid-19'un artık küresel bir sağlık acil durumu olmadığını ilan ediyorum. Ancak bu, durum Covid-19'un küresel bir sağlık tehdidi olarak sona erdiği anlamına gelmiyor." dedi.