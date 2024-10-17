DSÖ duyurdu: Dünyanın en zararlı gıdası, resmen zehir saçıyor
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için sağlıklı ve dengeli beslenmeniz gerekiyor. Beslenme düzeni vücut sağlığı için büyük önem taşıyor. Tükettiğiniz her şey vücudunuza çeşitli etkilerle yansıyabiliyor. Ancak bazı besinlerin tüketimi vücut sağlığını olumsuz etkileyerek hastalıkların riskini artırıyor. Dünya Sağlık Örgütü 5 milyar kişinin bu besinler sebebiyle risk altında olduğunu söylüyor. Bu nedenle sağlığı korumak ve sağlıklı yaşamak için bu besinleri hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor.
Sağlıklı beslenme genel sağlık ve yaşalm kalitesi açısından son derece önemli. Düzenli ve dengeli beslenme vücudun ihtiyaç duyduğu besin ögelerini sağlar. Vitaminler, mineraller ve antioksidanlar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar.