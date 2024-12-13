DSÖ "her 5 kişiden 1'inde görülüyor" diyerek duyurdu: 3 katına çıktı ve ölümcül olabilir
Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında 15-49 yaş aralığındaki 846 milyon insanın genital herpes ile yaşadığını ve her yıl dünyada binlerce kişinin bu enfeksiyonla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Araştırmacılar, herpesin HIV riskini üç katına çıkardığını ve ölümcül olabileceğini söylüyor. Bu virüsün için mevcut önleme yöntemlerinin yetersiz olduğunu açıklayan DSÖ, bu yaygın cinsel yolla bulaşan enfeksiyonla mücadele için yeni tedavilere ve aşılara acil ihtiyaç olduğunu vurguluyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tahminine göre, 15 ila 49 yaş aralığındaki yaklaşık 846 milyon insan genital herpes (genital uçuk) enfeksiyonlarıyla yaşıyor ve bu da küresel olarak bu yaş grubunun 5'te 1'inden fazlasına denk geliyor.