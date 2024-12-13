DSÖ "her 5 kişiden 1'inde görülüyor" diyerek duyurdu: 3 katına çıktı ve ölümcül olabilir

GENİTAL HERPES NEDİR?

Genital herpes, herpes simpleks virüsünün (HSV) neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur (CYBE). Genital organlarda, rektumda, kalçalarda ve uyluklarda ağrılı kabarcıklara ve yaralara neden olabilir. Diğer semptomlar şunlardır:

Ateş, vücut ağrıları veya şişmiş bezler

Alışılmadık vajinal akıntı

İdrar yaparken yanma

Adet dönemleri arasında kanama

Genital herpes, enfekte bir kişiyle vajinal, anal veya oral seks yoluyla yayılabilir. Hiçbir semptom olmasa bile bulaşabilir. Genital herpes için bir tedavi yoktur, ancak yardımcı olabilecek tedaviler vardır:

İlaçlar: Semptomları azaltmaya, iyileşmeyi hızlandırmaya ve sizi daha az bulaşıcı hale getirmeye yardımcı olabilir.

Prezervatifler: Herpes kapma veya yayma riskini azaltabilir.

Genital herpesli bazı kişiler uzun süreler boyunca hiçbir semptom yaşamaz, ancak yine de virüsü yayabilir. Virüsün şiddeti zamanla değişir ve semptomlar zamanla hafifler.