DSÖ "kanser riskini artırıyor" deyip uyardı: Bu içecek sağlığı tehdit ediyor
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve hastalıklara karşı direnç kazanmak için tükettiğiniz her besine dikkat etmek gerekiyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları vücudun genel sağlığını korumak için de altın anahtar. Ancak son zamanlarda popüler hale gelen bir içecek var ki sandığınız kadar faydalı olmayabilir.
Son dönemin popüler içecekleri arasında yulaf sütü yer alıyor. Yulaf sütü genellikle sağlığa faydalarıyla önem çıksa da Dünya Sağlık Örgütü bu içeceğin riskli olduğunu vurguluyor. ABD'li bilim insanları ise DSÖ'nün yulaf sütünü riskli bulmasına katılmıyor