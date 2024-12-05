DSÖ "kanser riskini artırıyor" deyip uyardı: Bu içecek sağlığı tehdit ediyor

YULAF SÜTÜ NEDİR?

Son yıllarda bitkisel süt alternatifleri arasında popüler hale gelen yulaf sütü, sağlıklı yaşam ve çevre dostu beslenme trendlerinin vazgeçilmez bir parçası oldu.



Peki, yulaf sütü nedir ve neden bu kadar tercih ediliyor?



Yulaf sütü, yulaf tanelerinin suyla karıştırılarak ve süzülerek elde edilen bitkisel bir içecektir. Doğal olarak laktoz içermez, bu nedenle süt ürünlerine karşı intoleransı olanlar için ideal bir alternatiftir. Aynı zamanda hayvansal sütlere kıyasla daha düşük karbon ayak izine sahip olması, çevreye duyarlı tüketiciler tarafından tercih edilmesinin başlıca nedenlerinden biri.