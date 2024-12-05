DSÖ "kanser riskini artırıyor" deyip uyardı: Bu içecek sağlığı tehdit ediyor

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve hastalıklara karşı direnç kazanmak için tükettiğiniz her besine dikkat etmek gerekiyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları vücudun genel sağlığını korumak için de altın anahtar. Ancak son zamanlarda popüler hale gelen bir içecek var ki sandığınız kadar faydalı olmayabilir.

DSÖ "kanser riskini artırıyor" deyip uyardı: Bu içecek sağlığı tehdit ediyor - 1

Son dönemin popüler içecekleri arasında yulaf sütü yer alıyor. Yulaf sütü genellikle sağlığa faydalarıyla önem çıksa da Dünya Sağlık Örgütü bu içeceğin riskli olduğunu vurguluyor. ABD'li bilim insanları ise DSÖ'nün yulaf sütünü riskli bulmasına katılmıyor

DÜNYA HABERLERİ

DSÖ "kanser riskini artırıyor" deyip uyardı: Bu içecek sağlığı tehdit ediyor - 2

Yulaf sütü dünyanın bir çok yerinde popüler hale geldi ve sıklıkla tüketilmeye başlandı. DSÖ, yulaf sütü tüketiminin tümör gelişimiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, yulafın yetişme sürecinde kullanılan "glifosat" isimli bir tarım ilacı, kanser riskini artırıyor.

DSÖ "kanser riskini artırıyor" deyip uyardı: Bu içecek sağlığı tehdit ediyor - 3

ABD'li uzmanlar, her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün bu görüşüne katılmadıklarını dile getirseler de, 2023 yılında yapılan bir araştırmada test edilen 14 organik olmayan yulaf sütünün hepsinde glifosata rastlandı.

Beslenme uzmanı ve gıda aktivisti Courtney Swan da, bireyleri yulaf sütü tüketmemeleri konusunda uyardı.

DSÖ "kanser riskini artırıyor" deyip uyardı: Bu içecek sağlığı tehdit ediyor - 4

Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, 2015 yılında glifosatı, esas olarak hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalara dayanarak, 'kanserojen' olarak sınıflandırmıştı. Bu durum, AB genelinde herbisit kullanımına yönelik yasakların da önünü açtı.

DSÖ "kanser riskini artırıyor" deyip uyardı: Bu içecek sağlığı tehdit ediyor - 5

Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından 2023 yılında yapılan bir araştırmada, glifosata maruz kalan çiftçilerde hücresel yaşlanmanın ve kanser riskinin arttığı görüldü.

Glifosata maruz kalan çiftçilerin, ortalama insanlara kıyasla oksidatif stres seviyelerinin de yüksek olduğu gözlemlendi.

DSÖ "kanser riskini artırıyor" deyip uyardı: Bu içecek sağlığı tehdit ediyor - 6

YULAF SÜTÜ NEDİR?

Son yıllarda bitkisel süt alternatifleri arasında popüler hale gelen yulaf sütü, sağlıklı yaşam ve çevre dostu beslenme trendlerinin vazgeçilmez bir parçası oldu.

Peki, yulaf sütü nedir ve neden bu kadar tercih ediliyor?

Yulaf sütü, yulaf tanelerinin suyla karıştırılarak ve süzülerek elde edilen bitkisel bir içecektir. Doğal olarak laktoz içermez, bu nedenle süt ürünlerine karşı intoleransı olanlar için ideal bir alternatiftir. Aynı zamanda hayvansal sütlere kıyasla daha düşük karbon ayak izine sahip olması, çevreye duyarlı tüketiciler tarafından tercih edilmesinin başlıca nedenlerinden biri.

DSÖ "kanser riskini artırıyor" deyip uyardı: Bu içecek sağlığı tehdit ediyor - 7

Besin değeri açısından yulaf sütü, lif içeriğiyle dikkat çekerken, genellikle kalsiyum, B vitamini ve demir ile zenginleştirilmiş olarak satılmaktadır. Kolesterol içermemesi ve kalp dostu olması da bir diğer avantajıdır.

Yulaf sütü, kahveden tatlılara, çorbalardan smoothielere kadar birçok tarifte kullanılabilen çok yönlü bir içecektir. Hem sağlığınıza hem de gezegenimize dost bir seçenek arıyorsanız, yulaf sütü denemeye değer.

DSÖ "kanser riskini artırıyor" deyip uyardı: Bu içecek sağlığı tehdit ediyor - 8

YULAF SÜTÜ TÜKETİRKEN DİKKAT!

GLUTEN HASSASİYETİ OLANLAR İÇİN RİSKLİ OLABİLİR

Yulaf, doğal olarak glütensiz bir tahıl olsa da işleme sırasında buğday gibi glüten içeren tahıllarla temas edebilir. Glüten intoleransı veya çölyak hastalığı olan kişilerin, "glütensiz" etiketi taşıyan yulaf sütlerini tercih etmeleri gerekiyor.

ŞEKER İLAVESİ SONUCU

Bazı yulaf sütü markaları, tatlandırıcı veya şeker ekleyerek ürünün lezzetini artırabiliyor. Fazla şeker tüketimi, kilo alımı ve metabolik rahatsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle şekersiz veya düşük şekerli seçenekler tercih edilmeli.

DSÖ "kanser riskini artırıyor" deyip uyardı: Bu içecek sağlığı tehdit ediyor - 9

EV YAPIMI YULAF SÜTÜNDE BESİN EKSİKLİĞİ

Evde yapılan yulaf sütleri, genellikle kalsiyum ve vitaminler açısından zenginleştirilmiş ürünler kadar besleyici değildir. Düzenli tüketim için zenginleştirilmiş ürünlere yönelmek önemlidir.

ALERJİK REAKSİYONLAR

Her ne kadar nadir olsa da bazı kişiler yulaf veya yulaf sütündeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösterebilir.

DAHA FAZLA GÖSTER