DSÖ kanserojen olarak sınıflandırıyor: Bu besin kalın bağırsak kanseri nedeni

Kolon kanseri, tıptaki adıyla kolorektal kanser, dünya genelinde hem erkeklerde hem kadınlarda en yaygın kanser türlerinden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu hastalığın artık yalnızca yaşlı yetişkinleri değil, giderek daha fazla 50 yaş altındaki bireyleri etkilediğine dikkat çekiyor.

DSÖ kanserojen olarak sınıflandırıyor: Bu besin kalın bağırsak kanseri nedeni - 1

Özellikle genç yetişkinlerde görülen vaka artışı, sağlık otoritelerini harekete geçirirken, hastalığın en önemli nedenlerinden birinin beslenme alışkanlıkları olduğu vurgulanıyor.

DÜNYA HABERLERİ

DSÖ kanserojen olarak sınıflandırıyor: Bu besin kalın bağırsak kanseri nedeni - 2

KOLON KANSERİ NEDİR

Kolon kanseri, kalın bağırsak veya rektum dokularında gelişen bir kanser türü olup genellikle polip adı verilen iyi huylu hücre kümelerinden kaynaklanıyor. Bu polipler zamanla kansere dönüşebiliyor. Erken teşhis edildiğinde tedavi başarısı oldukça yüksek olan bu hastalık, Amerika Birleşik Devletleri'nde kansere bağlı ölümlerin ikinci en yaygın nedeni olarak gösteriliyor.

Gençlerde Artan Risk: Obezite ve Alkol Tüketimi Etkili

Son yıllarda yapılan araştırmalar, obezite ve alkol tüketiminin genç yetişkinler arasında kolon kanserinden kaynaklanan ölüm oranlarını artırdığını ortaya koydu. Uzmanlara göre, aile öyküsü ve yaş gibi genetik faktörler risk oluştururken, sağlıksız beslenme alışkanlıkları bu riski ciddi oranda artırıyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, özellikle yüksek yağ, düşük lif ve şeker oranı yüksek beslenme tarzı kolon sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratıyor.

DSÖ kanserojen olarak sınıflandırıyor: Bu besin kalın bağırsak kanseri nedeni - 3

RİSK FAKTÖRLERİ NELER?

Kolon kanserinin başlıca risk faktörleri şöyle sıralanıyor:

50 yaş ve üzeri olmak

Ailede kolorektal kanser öyküsü

Sigara ve alkol kullanımı

Obezite ve fiziksel aktivite eksikliği

İşlenmiş ve kırmızı et ağırlıklı diyet

DSÖ kanserojen olarak sınıflandırıyor: Bu besin kalın bağırsak kanseri nedeni - 4

BU BESİNLERDEN UZAK DURUN

Beslenme uzmanları ve onkologlar, bazı gıda gruplarının kolon kanseri riskini artırdığını belirtiyor. İşte o besin grupları:

1. Kırmızı ve İşlenmiş Etler

Sığır, kuzu eti ile pastırma, sosis ve şarküteri ürünleri gibi işlenmiş etler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanserojen olarak sınıflandırılıyor. İçerdikleri kimyasallar kolonun iç yüzeyine zarar verebiliyor.

DSÖ kanserojen olarak sınıflandırıyor: Bu besin kalın bağırsak kanseri nedeni - 5

2. Kızarmış ve Fast Food Ürünleri

Yüksek sıcaklıkta pişirilen bu gıdalar, trans yağlar ve ileri glikasyon son ürünleri (AGE) içeriyor. Bu bileşenler inflamasyonu tetikleyerek kolon kanseri riskini artırabiliyor.

DSÖ kanserojen olarak sınıflandırıyor: Bu besin kalın bağırsak kanseri nedeni - 6

3. Şekerli Gıdalar ve Rafine Karbonhidratlar

Gazlı içecekler, tatlandırılmış gıdalar, beyaz ekmek ve makarna gibi ürünler, kan şekeri seviyelerini hızla yükselterek obeziteye neden oluyor. Bu da kolondaki hücrelerin olumsuz yönde etkilenmesine yol açabiliyor.

DSÖ kanserojen olarak sınıflandırıyor: Bu besin kalın bağırsak kanseri nedeni - 7

4. Alkol

Alkol, vücutta asetaldehite dönüşerek DNA’ya zarar verebiliyor. Ayrıca bağırsak mikrobiyotasını bozarak kolonun doğal savunmasını zayıflatıyor.

DSÖ kanserojen olarak sınıflandırıyor: Bu besin kalın bağırsak kanseri nedeni - 8

5. Aşırı İşlenmiş Gıdalar

Hazır çorbalar, paketli atıştırmalıklar ve dondurulmuş ürünler, yüksek oranda tuz, şeker ve katkı maddesi içeriyor. Lif açısından fakir bu gıdalar, kolon sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.

6. Düşük Lifli Beslenme

Lif, sindirimi kolaylaştırır ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Meyve, sebze, tam tahıllar ve baklagillerin az tüketildiği diyetler kolon kanseri riskini artırabiliyor.

Ne Yemeli?

Uzmanlara göre, kolon kanseri riskini azaltmak için şu besin grupları tercih edilmeli:

Koyu yeşil yapraklı sebzeler, brokoli ve karnabahar gibi turpgiller

Tam tahıllar: Esmer pirinç, tam buğday ekmeği, yulaf

Baklagiller: Mercimek, fasulye, nohut

Fermente gıdalar: Yoğurt, kefir, lahana turşusu

Sağlıklı yağlar: Zeytinyağı, avokado, ceviz

Bu gıdalar, iltihabı azaltarak bağırsak sağlığını destekliyor ve kolon fonksiyonlarını güçlendiriyor.

DSÖ kanserojen olarak sınıflandırıyor: Bu besin kalın bağırsak kanseri nedeni - 9

Kolon kanseri, düzenli tarama testleri ile erken evrede tespit edilebiliyor. Uzmanlar, özellikle risk grubunda bulunan bireylerin 45 yaşından itibaren düzenli kolonoskopi yaptırmalarını öneriyor.

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