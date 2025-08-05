DSÖ kanserojen olarak sınıflandırıyor: Bu besin kalın bağırsak kanseri nedeni

KOLON KANSERİ NEDİR

Kolon kanseri, kalın bağırsak veya rektum dokularında gelişen bir kanser türü olup genellikle polip adı verilen iyi huylu hücre kümelerinden kaynaklanıyor. Bu polipler zamanla kansere dönüşebiliyor. Erken teşhis edildiğinde tedavi başarısı oldukça yüksek olan bu hastalık, Amerika Birleşik Devletleri'nde kansere bağlı ölümlerin ikinci en yaygın nedeni olarak gösteriliyor.



Gençlerde Artan Risk: Obezite ve Alkol Tüketimi Etkili

Son yıllarda yapılan araştırmalar, obezite ve alkol tüketiminin genç yetişkinler arasında kolon kanserinden kaynaklanan ölüm oranlarını artırdığını ortaya koydu. Uzmanlara göre, aile öyküsü ve yaş gibi genetik faktörler risk oluştururken, sağlıksız beslenme alışkanlıkları bu riski ciddi oranda artırıyor.



Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, özellikle yüksek yağ, düşük lif ve şeker oranı yüksek beslenme tarzı kolon sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratıyor.