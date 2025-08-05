DSÖ kanserojen olarak sınıflandırıyor: Bu besin kalın bağırsak kanseri nedeni
Kolon kanseri, tıptaki adıyla kolorektal kanser, dünya genelinde hem erkeklerde hem kadınlarda en yaygın kanser türlerinden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu hastalığın artık yalnızca yaşlı yetişkinleri değil, giderek daha fazla 50 yaş altındaki bireyleri etkilediğine dikkat çekiyor.
Özellikle genç yetişkinlerde görülen vaka artışı, sağlık otoritelerini harekete geçirirken, hastalığın en önemli nedenlerinden birinin beslenme alışkanlıkları olduğu vurgulanıyor.