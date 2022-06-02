DSÖ, Kuzey Kore'de mutasyon uyarısı yaptı: Kim Jong-un askeri afişler astı

Haberler - ntv.com.tr 02.06.2022 - 09:49
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kuzey Kore'nin Covid-19 salgınıyla mücadelede ilerleme kaydettiği iddialarına şüpheyle yaklaştı ve bağımsız verilerin yokluğunda durumun daha iyiye değil daha da kötüye gittiğine inandığını açıkladı.
Bununla birlikte, devlet tarafından işletilen Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) halkı eğitmek için hazırlanan ve ülkenin dört bir yanına asılan askeri afişleri paylaştı.
Kuzey Kore devlet medyası, yaklaşık iki hafta önce günlük ateşi olan insan sayısının 390 bini geçmesinin ardından Covid-19 vakalarının azaldığını iddia etti. Pyongyang, kaç kişinin virüs için pozitif test ettiğini hiçbir zaman doğrudan doğrulamadı, ancak uzmanlar, hükümet kontrolündeki medya aracılığıyla açıklanan rakamların eksik bildirildiğinden şüpheleniyor ve bu da durumun ölçeğini değerlendirmeyi zorlaştırıyor.
DSÖ, acil durum şefi Michael Ryan, "Kuzey Kore’de durumun daha iyiye değil, daha da kötüye gittiğini varsayıyoruz" dedi. Ryan, DSÖ'nün devlet medyası tarafından alenen bildirilen sayıların ötesinde herhangi bir ayrıcalıklı bilgiye erişimi olmadığını aktardı.
"Ham verilere ve sahadaki gerçek duruma erişim konusunda gerçek sorunlarımız var" diyen Ryan, DSÖ'nün daha iyi bir resim elde etmek ve yardım almak amacıyla Güney Kore ve Çin ile birlikte çalıştığını da sözlerine ekledi.
Diğer taraftan Kuzey Kore, DSÖ tarafından önerilen aşıları reddetti ve yaklaşık 25 milyon insanından hiçbirini aşılamadı. Devlet tarafından işletilen Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) son 24 saat içinde 96 bin 600 "ateşli vaka" bildirdi ve Nisan sonundan bu yana toplam vaka sayısı 3,8 milyona yaklaştı. Geçen hafta sonu itibariyle 69 toplam ölüm sayısı 69 oldu.
Dünyanın en kötü sağlık sistemlerinden birine sahip olmasına rağmen, KCNA vakaların yüzde 95'inden fazlasının iyileştiğini bildirdi.
Ryan, yoksul ülkedeki salgını dizginlemenin önemini vurgulayarak, “Birçok kez yardım teklifinde bulunduk. Üç ayrı durumda aşı önerdik. sunmaya devam ediyoruz” dedi.
Öte yandan Ryan DSÖ’nün Kuzey Kore’yi “Covid-19'un kontrolsüz yayılmasına neden olan virüsün, o zamandan beri mutasyona uğraması ve yeni, potansiyel olarak daha tehlikeli varyantlar üretmesi daha olası olduğundan” defalarca uyardığını söyledi.
Ryan, "Halihazırda zayıflamış bir sağlık sisteminde, bu hastalığın esas olarak duyarlı bir popülasyonda yoğun bir şekilde bulaşmasını görmek istemiyoruz. Bu Kuzey Kore halkı için iyi değil. Bu bölge için iyi değil. Bu dünya için iyi değil” diye konuştu.
Öte yandan KCNA, eyaletlerin bazı kilitlenmeleri ve kıyı ablukalarını uygulamak, ilaç ve tıbbi malzeme üretimini artırmak ve dezenfeksiyon çalışmaları yapmak da dahil olmak üzere salgına ilişkin çalışmaları "yoğunlaştırdıklarını" açıkladı.
KCNA'nın bildirdiğine göre, Kuzey Kore başbakanı Kim Tok-hun, ülkenin ilaç endüstrisini uluslararası standartları karşılamak da dahil olmak üzere "yeni bir üst seviyeye" çıkarmak için yapılan bir baskının ortasında bir çift ilaç fabrikasını denetledi. Kim,"Yeterli ilaç üretimi ve tedariki, mevcut sıkı salgın karşıtı kampanyada insanların yaşamlarını ve sağlığını korumanın bir ön şartı olarak hizmet ediyor" dedi.