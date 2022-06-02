DSÖ, Kuzey Kore'de mutasyon uyarısı yaptı: Kim Jong-un askeri afişler astı

KCNA'nın bildirdiğine göre, Kuzey Kore başbakanı Kim Tok-hun, ülkenin ilaç endüstrisini uluslararası standartları karşılamak da dahil olmak üzere "yeni bir üst seviyeye" çıkarmak için yapılan bir baskının ortasında bir çift ilaç fabrikasını denetledi. Kim,"Yeterli ilaç üretimi ve tedariki, mevcut sıkı salgın karşıtı kampanyada insanların yaşamlarını ve sağlığını korumanın bir ön şartı olarak hizmet ediyor" dedi.