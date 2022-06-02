DSÖ, Kuzey Kore'de mutasyon uyarısı yaptı: Kim Jong-un askeri afişler astı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının 4 milyona yaklaştığı Kuzey Kore'de ülkenin dört bir yanına salgın hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla, birbirinden renkli askeri afişler asıldı. Ancak, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bunun yeterli olmadığını ve kimsenin aşılı olmadığı ülke için endişe duyduklarını açıkladı. Bir DSÖ yetkilisi, yoksul ülkedeki kontrolsüz bir salgının tüm dünya için sonuçları olabilecek mutasyonlara yol açabileceği konusunda uyardı.

Haberler - ntv.com.tr 02.06.2022 - 09:49

DSÖ, Kuzey Kore'de mutasyon uyarısı yaptı: Kim Jong-un askeri afişler astı - 1

ASKERİ AFİŞLER ÜLKENİN DÖRT BİR YANINA ASILDI

Sağlık Örgütü (DSÖ), 'nin Covid-19 salgınıyla mücadelede ilerleme kaydettiği iddialarına şüpheyle yaklaştı ve bağımsız verilerin yokluğunda durumun daha iyiye değil daha da kötüye gittiğine inandığını açıkladı.

Bununla birlikte, devlet tarafından işletilen Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) halkı eğitmek için hazırlanan ve ülkenin dört bir yanına asılan askeri afişleri paylaştı.

DSÖ, Kuzey Kore'de mutasyon uyarısı yaptı: Kim Jong-un askeri afişler astı - 2

Kuzey Kore devlet medyası, yaklaşık iki hafta önce günlük ateşi olan  insan sayısının 390 bini geçmesinin ardından Covid-19 vakalarının azaldığını iddia etti. Pyongyang, kaç kişinin virüs için pozitif test ettiğini hiçbir zaman doğrudan doğrulamadı, ancak uzmanlar, hükümet kontrolündeki medya aracılığıyla açıklanan rakamların eksik bildirildiğinden şüpheleniyor ve bu da durumun ölçeğini değerlendirmeyi zorlaştırıyor.

DSÖ, Kuzey Kore'de mutasyon uyarısı yaptı: Kim Jong-un askeri afişler astı - 3

DSÖ: DAHA KÖTÜYE GİTTİĞİ VARSAYIYORUZ

DSÖ, acil durum şefi Michael Ryan, "Kuzey Kore’de durumun daha iyiye değil, daha da kötüye gittiğini varsayıyoruz" dedi. Ryan, DSÖ'nün devlet medyası tarafından alenen bildirilen sayıların ötesinde herhangi bir ayrıcalıklı bilgiye erişimi olmadığını aktardı. 

DSÖ, Kuzey Kore'de mutasyon uyarısı yaptı: Kim Jong-un askeri afişler astı - 4

"Ham verilere ve sahadaki gerçek duruma erişim konusunda gerçek sorunlarımız var"  diyen Ryan, DSÖ'nün daha iyi bir resim elde etmek ve yardım almak amacıyla Güney Kore ve Çin ile birlikte çalıştığını da sözlerine ekledi.

DSÖ, Kuzey Kore'de mutasyon uyarısı yaptı: Kim Jong-un askeri afişler astı - 5

Diğer taraftan Kuzey Kore, DSÖ tarafından önerilen aşıları reddetti ve yaklaşık 25 milyon insanından hiçbirini aşılamadı. Devlet tarafından işletilen Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) son 24 saat içinde 96 bin 600  "ateşli vaka" bildirdi ve Nisan sonundan bu yana toplam vaka sayısı 3,8 milyona yaklaştı. Geçen hafta sonu itibariyle 69 toplam ölüm sayısı 69 oldu.

DSÖ, Kuzey Kore'de mutasyon uyarısı yaptı: Kim Jong-un askeri afişler astı - 6

Dünyanın en kötü sağlık sistemlerinden birine sahip olmasına rağmen, KCNA vakaların yüzde 95'inden fazlasının iyileştiğini bildirdi.

Ryan, yoksul ülkedeki salgını dizginlemenin önemini vurgulayarak, “Birçok kez yardım teklifinde bulunduk. Üç ayrı durumda aşı önerdik. sunmaya devam ediyoruz” dedi.

DSÖ, Kuzey Kore'de mutasyon uyarısı yaptı: Kim Jong-un askeri afişler astı - 7

ÜLKEDEKİ TEHLİKELİ VARYANTLAR ORTAYA ÇIKABİLİR

Öte yandan Ryan DSÖ’nün Kuzey Kore’yi “Covid-19'un kontrolsüz yayılmasına neden olan virüsün, o zamandan beri mutasyona uğraması ve yeni, potansiyel olarak daha tehlikeli varyantlar üretmesi daha olası olduğundan” defalarca uyardığını söyledi.

DSÖ, Kuzey Kore'de mutasyon uyarısı yaptı: Kim Jong-un askeri afişler astı - 8

Ryan, "Halihazırda zayıflamış bir sağlık sisteminde, bu hastalığın esas olarak duyarlı bir popülasyonda yoğun bir şekilde bulaşmasını görmek istemiyoruz. Bu Kuzey Kore halkı için iyi değil. Bu bölge için iyi değil. Bu dünya için iyi değil” diye konuştu.

DSÖ, Kuzey Kore'de mutasyon uyarısı yaptı: Kim Jong-un askeri afişler astı - 9

Öte yandan KCNA, eyaletlerin bazı kilitlenmeleri ve kıyı ablukalarını uygulamak, ilaç ve tıbbi malzeme üretimini artırmak ve dezenfeksiyon çalışmaları yapmak da dahil olmak üzere salgına ilişkin çalışmaları "yoğunlaştırdıklarını" açıkladı.

DSÖ, Kuzey Kore'de mutasyon uyarısı yaptı: Kim Jong-un askeri afişler astı - 10

KCNA'nın bildirdiğine göre, Kuzey Kore başbakanı Kim Tok-hun, ülkenin ilaç endüstrisini uluslararası standartları karşılamak da dahil olmak üzere "yeni bir üst seviyeye" çıkarmak için yapılan bir baskının ortasında bir çift ilaç fabrikasını denetledi. Kim,"Yeterli ilaç üretimi ve tedariki, mevcut sıkı salgın karşıtı kampanyada insanların yaşamlarını ve sağlığını korumanın bir ön şartı olarak hizmet ediyor" dedi.

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