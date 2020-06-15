DSÖ: Pekin'den 100'den fazla Covid-19 vakası bildirildi, kaynağını araştırıyoruz

Ryan, pek çok ülkede ortaya çıkan Covid-19 "yeni vaka kümelerinin" kendileri için endişe kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Fakat görmek istediğimiz şey buna karşı acil müdahalede bulunulması ve geniş kapsamlı önlemler alınmasıdır" ifadesini kullandı.