DSÖ: Pekin'den 100'den fazla Covid-19 vakası bildirildi, kaynağını araştırıyoruz

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 50 gün boyunca tek vakanın görülmediği Çin'in başkenti Pekin'de 100'den fazla yeni vaka tespit edildiğini, salgının kaynağı ve kapsamının araştırıldığını söyledi.

Reuters - Anadolu Ajansı 15.06.2020 - 21:48

DSÖ: Pekin'den 100'den fazla Covid-19 vakası bildirildi, kaynağını araştırıyoruz - 1
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in başkenti Pekin'de 50 gün sonra yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları tespit edildiğini belirterek, "Salgının kaynağı ve kapsamı araştırılıyor" dedi.
DSÖ: Pekin'den 100'den fazla Covid-19 vakası bildirildi, kaynağını araştırıyoruz - 2

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

DSÖ: Pekin'den 100'den fazla Covid-19 vakası bildirildi, kaynağını araştırıyoruz - 3

Çin'de son günlerde Covid-19 vakalarında ani artış görülen Pekin'deki duruma değinen Ghebreyesus, "Geçen hafta Çin, 50 gün tek vakanın görülmediği Pekin şehrinde yeni bir vaka dizisi rapor etti. An itibarıyla 100'den fazla yeni vaka teyit edildi" diye konuştu.

Ghebreyesus, salgının kaynağı ve kapsamının araştırıldığını kaydetti.

DSÖ: Pekin'den 100'den fazla Covid-19 vakası bildirildi, kaynağını araştırıyoruz - 4

Afrika, Doğu Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu'da Covid-19 vakalarının arttığına dikkati çeken Ghebreyesus, salgını kontrol altına almış ülkelerin dahi ikinci bir dalga için "uyanık olması" gerektiğinin altını çizdi.

DSÖ: Pekin'den 100'den fazla Covid-19 vakası bildirildi, kaynağını araştırıyoruz - 5

DSÖ Acil Durum Program Direktörü Mike Ryan ise konuya ilişkin bir soru üzerine, DSÖ'nün salgını yakından takip ettiğini söyledi. 

DSÖ: Pekin'den 100'den fazla Covid-19 vakası bildirildi, kaynağını araştırıyoruz - 6

Ryan, pek çok ülkede ortaya çıkan Covid-19  "yeni vaka kümelerinin" kendileri için endişe kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Fakat görmek istediğimiz şey buna karşı acil müdahalede bulunulması ve geniş kapsamlı önlemler alınmasıdır" ifadesini kullandı.

DSÖ: Pekin'den 100'den fazla Covid-19 vakası bildirildi, kaynağını araştırıyoruz - 7

Pekin'de ortaya çıkan yeni vakaların genetik diziliminin Çin hükümeti tarafından yayımlanması çağrısında bulunan Ryan, böylelikle bu vakaların Avrupa'dan Pekin'e sıçramış olabileceğine dair iddiaların doğruluğunun ortaya çıkacağına işaret etti.

DSÖ: Pekin'den 100'den fazla Covid-19 vakası bildirildi, kaynağını araştırıyoruz - 8
DSÖ: Pekin'den 100'den fazla Covid-19 vakası bildirildi, kaynağını araştırıyoruz - 9
DSÖ: Pekin'den 100'den fazla Covid-19 vakası bildirildi, kaynağını araştırıyoruz - 10
DSÖ: Pekin'den 100'den fazla Covid-19 vakası bildirildi, kaynağını araştırıyoruz - 11
DSÖ: Pekin'den 100'den fazla Covid-19 vakası bildirildi, kaynağını araştırıyoruz - 12
DSÖ: Pekin'den 100'den fazla Covid-19 vakası bildirildi, kaynağını araştırıyoruz - 13
DSÖ: Pekin'den 100'den fazla Covid-19 vakası bildirildi, kaynağını araştırıyoruz - 14

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