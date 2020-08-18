DSÖ: Salgının merkezinde artık gençler var

Dünya Sağlık Örgütü gençler arasında corona vakalarının hızlı bir şekilde arttığını açıkladı. Çoğu belirti göstermeyen gençlerin bu nedenle salgının yayılmasında temel sebeplerden biri olduğu ifade edildi.

Abone ol Paylaş







ntv.com.tr 18.08.2020 - 09:27

Dünyayı etkisi altına alan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını tüm hızıyla devam ediyor.

Son verilere göre dünya gelenlinde vaka sayısı 22 milyonu geçti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son bir haftada ortalama günlük 250 binden fazla vaka tespit edildi.

Covid-19'da en riskli grupların yaşlılar ve kronik hastalar olduğu belirtiliyor. Ölüm oranları yaşla doğru orantıda azalıyor.

Ancak sıkı karantina kurallarının kalkmasıyla gençler için avantajlı olan bu durum Covid-19'un seyri açısından bir dezavantaj teşkil ediyor.

DSÖ'den yapılan açıklamaya göre 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki insanlar arasında corona virüs sayısı gittikçe artıyor.

Çoğu belirti bile göstermeyen bu kişiler salgının yayılmasında önemli rol oynuyor.

DSÖ'nün Pasifik Bölge Direktöü Takeshi Kasai, "Salgın değişiyor. Gençler yayılmayı sürüklüyor. Çoğu hasta olduklarından bile habersiz" dedi.

Kasai Asya-Pasifik'te Covid-19'un yenibir evreye girdiğini aktardı.