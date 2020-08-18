DSÖ: Salgının merkezinde artık gençler var

Dünya Sağlık Örgütü gençler arasında corona vakalarının hızlı bir şekilde arttığını açıkladı. Çoğu belirti göstermeyen gençlerin bu nedenle salgının yayılmasında temel sebeplerden biri olduğu ifade edildi.

ntv.com.tr 18.08.2020 - 09:27

DSÖ: Salgının merkezinde artık gençler var - 1
Dünyayı etkisi altına alan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını tüm hızıyla devam ediyor.
DSÖ: Salgının merkezinde artık gençler var - 2
Son verilere göre dünya gelenlinde vaka sayısı 22 milyonu geçti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son bir haftada ortalama günlük 250 binden fazla vaka tespit edildi.
DSÖ: Salgının merkezinde artık gençler var - 3
Covid-19'da en riskli grupların yaşlılar ve kronik hastalar olduğu belirtiliyor. Ölüm oranları yaşla doğru orantıda azalıyor.
DSÖ: Salgının merkezinde artık gençler var - 4
Ancak sıkı karantina kurallarının kalkmasıyla gençler için avantajlı olan bu durum Covid-19'un seyri açısından bir dezavantaj teşkil ediyor.
DSÖ: Salgının merkezinde artık gençler var - 5
DSÖ'den yapılan açıklamaya göre 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki insanlar arasında corona virüs sayısı gittikçe artıyor.
DSÖ: Salgının merkezinde artık gençler var - 6
Çoğu belirti bile göstermeyen bu kişiler salgının yayılmasında önemli rol oynuyor.
DSÖ: Salgının merkezinde artık gençler var - 7
DSÖ'nün Pasifik Bölge Direktöü Takeshi Kasai, "Salgın değişiyor. Gençler yayılmayı sürüklüyor. Çoğu hasta olduklarından bile habersiz" dedi.
DSÖ: Salgının merkezinde artık gençler var - 8
Kasai Asya-Pasifik'te Covid-19'un yenibir evreye girdiğini aktardı.
DSÖ: Salgının merkezinde artık gençler var - 9

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER