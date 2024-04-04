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DSÖ: Şifa Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edilmezse ölecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başkanı Tedros Ghebreyesus, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin yıkılması nedeniyle daha fazla hastanın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Başkan, bu tahliyelerin hızla gerçekleştirilmemesi halinde daha fazla insanın öleceğini belirtti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 181. gününde devam ederken ölen Filistinli sayısı 33 bin 37'ye ulaştı.

DSÖ: Şifa Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edilmezse ölecek - 1

İsrail güçleri iki haftalık bir kuşatmanın ardından pazartesi günü Gazze Şehri'nin en büyük hastanesi olan Şifa'dan çekildi.

Ordu burada Hamas üyesi olduğunu iddia ettiği yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldı ve arkasında yıkılmış bir hastane bıraktı.

DÜNYA HABERLERİ

DSÖ: Şifa Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edilmezse ölecek - 2

"TAHLİYE EDİLEMEDİKLERİ İÇİN ÖLECEKLER"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, "Tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyan insanlar arttı ve bölgede tıbbi tahliye zaten yavaş ilerliyor. Hastalar yıkılan Şifa'dan sağlık hizmeti alamadıkları için ya da yavaş tahliye nedeniyle, tahliye edilemedikleri için ölecekler" dedi.

DSÖ: Şifa Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edilmezse ölecek - 3

"TAHLİYE SÜRECİ HIZLANDIRILMALI"

İsrail ordusu hastanede Hamas yetkilileri olduğunu iddia ettiği yüzlerce kişiyi öldürdü.

Hamas yetkilileri ve sağlık personelleri Hamas komutanlarının hastanede olduğunu reddediyor ve öldürülenlerin siviller olduğunu söylüyor.

Ghebreyesus, "Tahliye süreci hızlandırılmalı. Aksi takdirde çok insanımızı kaybedeceğiz. Çok canımızı kaybedeceğiz" diye konuştu.

DSÖ: Şifa Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edilmezse ölecek - 4

DSÖ Batı Şeria ve Gazze Temsilcisi Richard Peeperkorn, Şifa Hastanesi'nin yıkılmasının "binlerce kişiyi sağlık hizmetinden mahrum bırakacağını" söyledi.

Hastaların, halihazırda işlevsel kalma mücadelesi veren kuzeydeki diğer sağlık tesislerine bir şekilde nakledilmesi gerekiyor.

DSÖ: Şifa Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edilmezse ölecek - 5

DSÖ Başkanı Ghebreyesus'a göre Gazze'deki 36 hastaneden yalnızca 10'u kısmen de olsa hala faaliyet gösterebilecek halde.

DSÖ: Şifa Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edilmezse ölecek - 6

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, personelle konuşmak ve neyin kurtarılabileceğini görmek için Şifa'nın bulunduğu bölgeyi ziyaret etti.

Yetkililer sahadaki durumun "felaket" göründüğünü belirtti.

DSÖ: Şifa Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edilmezse ölecek - 7

750 yataklı ve çok sayıda ameliyathanesiyle Gazze Şeridi'nin savaş öncesindeki en büyük hastanesi olan Şifa, baskın öncesinde Gazze'nin kuzeyinde kısmen faaliyet gösteren az sayıdaki sağlık tesisinden biriydi.

DSÖ: Şifa Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edilmezse ölecek - 8
DSÖ: Şifa Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edilmezse ölecek - 9
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