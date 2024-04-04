DSÖ: Şifa Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edilmezse ölecek

İsrail güçleri iki haftalık bir kuşatmanın ardından pazartesi günü Gazze Şehri'nin en büyük hastanesi olan Şifa'dan çekildi.

Ordu burada Hamas üyesi olduğunu iddia ettiği yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldı ve arkasında yıkılmış bir hastane bıraktı.