DSÖ: Şifa Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edilmezse ölecek
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başkanı Tedros Ghebreyesus, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin yıkılması nedeniyle daha fazla hastanın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Başkan, bu tahliyelerin hızla gerçekleştirilmemesi halinde daha fazla insanın öleceğini belirtti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 181. gününde devam ederken ölen Filistinli sayısı 33 bin 37'ye ulaştı.
İsrail güçleri iki haftalık bir kuşatmanın ardından pazartesi günü Gazze Şehri'nin en büyük hastanesi olan Şifa'dan çekildi.
Ordu burada Hamas üyesi olduğunu iddia ettiği yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldı ve arkasında yıkılmış bir hastane bıraktı.