DSÖ'den "Corona virüs salgınında en kötüsü henüz gelmedi" uyarısı

"VİRÜS SONA ERMEYE YAKIN BİLE DEĞİL"

Birçok ülkenin, virüsün yayılmasının engellenmesi ve hayat kurtarma adına benzeri görülmemiş önlemler aldığının altını çizen Ghebreyesus, şöyle konuştu:

"Bu önlemler virüsün yayılmasını yavaşlatmada başarılı oldu. Fakat tamamen durdurmadı. Bazı ülkeler ekonomilerini ve toplumlarını yeniden açmaya başladıkları için vakaların yeniden ortaya çıkmasıyla karşı karşıya kalıyor. Pek çok insan olaya hassas bakıyor. Virüsün hala yayılacağı çok alan var. Hepimiz bunun bitmesini istiyoruz. Hepimiz hayatımıza kaldığı yerden devam etmek istiyoruz. Ama zor gerçek şu ki bu salgın sona ermeye yakın bile değil."

"Birçok ülke bazı ilerlemeler kaydetmiş olsa da küresel olarak pandemi aslında hızlanıyor." diyen Ghebreyesus, dünyanın salgınla birlikte çok şey kaybettiğini ama umudun kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı.