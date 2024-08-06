DSÖ'den Covid-19 uyarısı: "Vakalar son haftalarda yükselişte"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 için pozitif test yüzdesinin son birkaç haftadır yükselişte olduğu konusunda uyarıda bulundu. Bölgeden bölgeye değişiklik gösterse bile test pozitifliğinin yüzde 10'un üzerinde olduğu belirtildi. Salgın olarak ilan edilmesinin üzerinden 4 yılı aşkın süre geçen ve "küresel acil durum" kategorisinden çıkarılan Covid-19, hala "küresel salgın" olarak nitelendiriliyor.

DSÖ'den Covid-19 uyarısı: "Vakalar son haftalarda yükselişte" - 1

POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Salgın ve Pandemi Hazırlığı ve Önleme Direktörü Maria Van Kerkhove, Covid-19 için pozitif test yüzdesinin son birkaç haftadır arttığı söyledi.

Oranların bölgeden bölgeye değişiklik göstermesine rağmen test pozitifliğinin yüzde 10'un üzerinde olduğu belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

DSÖ'den Covid-19 uyarısı: "Vakalar son haftalarda yükselişte" - 2

AVRUPA'DA ORANLAR DAHA YÜKSEK

Covid-19'un dünya genelinde hala yaygın olduğunu belirten Kerkhove, "84 ülkedeki gözetim sistemimizden gelen veriler, Kovid-19 için pozitif testlerin yüzdesinin son birkaç haftadır arttığını bildiriyor. Genel olarak, test pozitifliği yüzde 10'un üzerinde ancak bu bölgeye göre değişiyor. Avrupa'da pozitiflik yüzdesi yüzde 20'nin üzerinde." dedi.

DSÖ'den Covid-19 uyarısı: "Vakalar son haftalarda yükselişte" - 3

"TIBBİ MÜDAHALELERDEN KAÇABİLİR"

Covid-19'un dolaşımının şu anda bildirilenden çok daha fazla olduğunu ifade ederek, "Bu önemli çünkü virüs evrimleşmeye ve değişmeye devam ediyor. Bu durum da hepimizi, tespitimizden veya aşılama dahil tıbbi müdahalelerimizden kaçabilecek potansiyel olarak daha şiddetli bir virüs riskiyle karşı karşıya bırakıyor" diye konuştu.

DSÖ'den Covid-19 uyarısı: "Vakalar son haftalarda yükselişte" - 4

PARİS OLİMPİYATLARI'NDA 40 SPORCU COVID POZİTİF

Mevsimden bağımsız olarak son aylarda birçok ülkede Covid-19 vakalarındaki artışlara dikkat çekiliyor.

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışan en az 40 sporcunun da Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu bildirildi.

DSÖ'den Covid-19 uyarısı: "Vakalar son haftalarda yükselişte" - 5

AŞILAMADA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Özellikle risk grubundakilerin hatırlatma dozunu almaları gerektiğine vurgu yapan Kerkhove, "Son iki yıldır aşılamada, özellikle en riskli gruplardan ikisi olan sağlık çalışanları ve 60 yaş üstü kişiler arasında endişe verici bir düşüş görüyoruz. Bu durumun acilen tersine çevrilmesi gerekiyor" dedi.

DSÖ'den Covid-19 uyarısı: "Vakalar son haftalarda yükselişte" - 6

COVID AŞILARININ ÖNEMİ

Uzmanlar ileri yaş nedeniyle aşıya hak kazanan herkese, eğer henüz yaptırmamışlarsa, aşı yaptırmalarını özellikle tavsiye ediyor.

Bunun nedeni, Covid-19'un şiddetli etkileri için en önemli risk grubunun ileri yaş olması.

DSÖ'den Covid-19 uyarısı: "Vakalar son haftalarda yükselişte" - 7

Diğer önleyici çabalar da ayrıca hastalıktan korunmak için yardımcı olabilir.

Hasta insanlara çok yaklaşmaktan kaçınabilir, maske takabilir, ellerinizi uygun şekilde yıkayabilir, havalandırmayı iyileştirebilir, yaşadığınız ve çalıştığınız yerlerdeki Covid bulaşma düzeylerini takip edebilirsiniz.

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