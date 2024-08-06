DSÖ'den Covid-19 uyarısı: "Vakalar son haftalarda yükselişte"

"TIBBİ MÜDAHALELERDEN KAÇABİLİR"

Covid-19'un dolaşımının şu anda bildirilenden çok daha fazla olduğunu ifade ederek, "Bu önemli çünkü virüs evrimleşmeye ve değişmeye devam ediyor. Bu durum da hepimizi, tespitimizden veya aşılama dahil tıbbi müdahalelerimizden kaçabilecek potansiyel olarak daha şiddetli bir virüs riskiyle karşı karşıya bırakıyor" diye konuştu.