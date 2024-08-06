DSÖ'den Covid-19 uyarısı: "Vakalar son haftalarda yükselişte"
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 için pozitif test yüzdesinin son birkaç haftadır yükselişte olduğu konusunda uyarıda bulundu. Bölgeden bölgeye değişiklik gösterse bile test pozitifliğinin yüzde 10'un üzerinde olduğu belirtildi. Salgın olarak ilan edilmesinin üzerinden 4 yılı aşkın süre geçen ve "küresel acil durum" kategorisinden çıkarılan Covid-19, hala "küresel salgın" olarak nitelendiriliyor.
POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Salgın ve Pandemi Hazırlığı ve Önleme Direktörü Maria Van Kerkhove, Covid-19 için pozitif test yüzdesinin son birkaç haftadır arttığı söyledi.
Oranların bölgeden bölgeye değişiklik göstermesine rağmen test pozitifliğinin yüzde 10'un üzerinde olduğu belirtildi.