DSÖ'den korkutan "Yaz Covid"i uyarısı! Dünya çapında baskın hale geldi
Covid-19 virüsü mutasyonlarla kendini yenilemeye devam ederken "FLiRT" isimli yeni bir varyant ile tekrar hızla yayılmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütüne göre (WHO) FLiRT adı verilen yeni bir Covid varyant grubu dünya çapına baskın hale geldi.Bu varyantlar, genetik kodlardaki mutasyonlarla oluşan ve antikorlardan korunabilen JN.1 türevi. Ancak henüz ne kadar ağır ve bulaşıcı oldukları tam olarak bilinmiyor.
Dünya Sağlık Örgütüne göre (WHO) FLiRT adı verilen yeni bir Covid varyant grubu dünya çapına baskın hale geldiğini duyurdu.