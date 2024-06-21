DSÖ'den sahte ilaç uyarısı! Rapor yayınlandı, tehlikeli olabilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı ülkelerde tip 2 diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan semaglutid sınıfı ilaçların sahtesi hakkında bir tıbbi ürün uyarısı yayınladı. DSÖ, kilo kaybı için reçete edilen bu ilaca olan talebin arttığını ve aynı oranda sahtelerinin de artığını vurguladı.
DSÖ dün yaptığı açıklamada “DSÖ Küresel Gözetim ve İzleme Sistemi (GSMS), 2022'den bu yana tüm coğrafi bölgelerde sahte semaglutid ürünlerine ilişkin raporların arttığını gözlemliyor.