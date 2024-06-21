DSÖ'den sahte ilaç uyarısı! Rapor yayınlandı, tehlikeli olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı ülkelerde tip 2 diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan semaglutid sınıfı ilaçların sahtesi hakkında bir tıbbi ürün uyarısı yayınladı. DSÖ, kilo kaybı için reçete edilen bu ilaca olan talebin arttığını ve aynı oranda sahtelerinin de artığını vurguladı.

DSÖ'den sahte ilaç uyarısı! Rapor yayınlandı, tehlikeli olabilir - 1

DSÖ dün yaptığı açıklamada “DSÖ Küresel Gözetim ve İzleme Sistemi (GSMS), 2022'den bu yana tüm coğrafi bölgelerde sahte semaglutid ürünlerine ilişkin raporların arttığını gözlemliyor.

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DSÖ'den sahte ilaç uyarısı! Rapor yayınlandı, tehlikeli olabilir - 2

Bu, bazı raporların onaylanmasının ardından DSÖ tarafından yayınlanan ilk resmi bildirimdir” dedi.

DSÖ'den sahte ilaç uyarısı! Rapor yayınlandı, tehlikeli olabilir - 3

Semaglutidler, tip 2 diyabetli kişilere kan şekeri seviyelerini düşürmek, kardiyovasküler rahatsızlık riskini azaltmak ve iştahı da bastırdığı için kilo kaybı için reçete edilen ilaçlar olarak biliniyor.

DSÖ'den sahte ilaç uyarısı! Rapor yayınlandı, tehlikeli olabilir - 4

DSÖ, bu sebeplerden dolayı ilaca talebin arttığını ve aynı oranda sahte üretimin de arttığını belirterek sahte ilaçların insan sağlığına zararını vurguladı. DSÖ açıklamasında şu ifadeleri vurguladı;

DSÖ'den sahte ilaç uyarısı! Rapor yayınlandı, tehlikeli olabilir - 5

“Semaglutidler, mevcut yüksek maliyetleri nedeniyle DSÖ'nün diyabet yönetimi için önerdiği tedavilerin bir parçası değildir.

DSÖ'den sahte ilaç uyarısı! Rapor yayınlandı, tehlikeli olabilir - 6

Ayrıca diyabet için semaglutidlerin kan şekeri ve kardiyovasküler risk üzerindeki etkilerine benzer etkileri olan daha uygun fiyatlı tedaviler mevcuttur.”

DSÖ'den sahte ilaç uyarısı! Rapor yayınlandı, tehlikeli olabilir - 7
DSÖ'den sahte ilaç uyarısı! Rapor yayınlandı, tehlikeli olabilir - 8
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