DSÖ'den sevindiren haber: Covid-19 salgını yakın zamanda bitebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Covid-19'un yeni bir varyantı ortaya çıkmazsa salgının yakında bitebileceğini söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 19.09.2022 - 15:47

DSÖ'den sevindiren haber: Covid-19 salgını yakın zamanda bitebilir - 1

İzlanda'da yayın yapan RUV Televizyonuna konuşan Kluge, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un "Covid-19 salgınında bitiş çizgisinin görüldüğüne" dair açıklamalarını değerlendirdi.

DSÖ'den sevindiren haber: Covid-19 salgını yakın zamanda bitebilir - 2

Ghebreyesus'un açıklamalarına katıldığını belirten Kluge, "Yeni bir varyant görülmezse salgın yakın zamanda bitebilir. Bu konuda umutlu olmalıyız." dedi.

DSÖ'den sevindiren haber: Covid-19 salgını yakın zamanda bitebilir - 3

Kluge, yaklaşan kış öncesi herkese yeni bir güçlendirici doz Covid-19 aşısı yapması tavsiyesinde bulunarak, "Yeni varyantları çabucak tanımlayabilmek için güçlü bir takip de önemli." diye konuştu.

DSÖ'den sevindiren haber: Covid-19 salgını yakın zamanda bitebilir - 4

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 14 Eylül'deki açıklamasında, "Salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz fakat orada değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

DSÖ'den sevindiren haber: Covid-19 salgını yakın zamanda bitebilir - 5

Kovid-19 ile mücadelede bitiş çizgisine gelindiği görüşünü savunan Ghebreyesus, "Bu durumda yapacağımız en kötü şey durmaktır. Daha hızlı koşmalı ve bitiş çizgisini geçmeliyiz. Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek daha fazla varyant, ölüm ve belirsizlik risklerine yol açarız." diye konuşmuştu.

DSÖ'den sevindiren haber: Covid-19 salgını yakın zamanda bitebilir - 6
DSÖ'den sevindiren haber: Covid-19 salgını yakın zamanda bitebilir - 7

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