DSÖ'ye bağlı çalışan doktor ve personelin, Kongo'da onlarca kadın ve kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı

Kurbanların en küçüğü olduğu söylenen Jolianne,, Nisan 2019'da Mangina kasabasında bir yol kenarında telefon kartı satarken bir DSÖ şoförünün kendisini eve bırakmak için durduğunu anlattı.

Jolianne, "Bunun yerine, beni bir otele götürerek tecavüz etti” dedi.