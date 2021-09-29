DSÖ'ye bağlı çalışan doktor ve personelin, Kongo'da onlarca kadın ve kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı

ntv.com.tr - AFP - Reuters 29.09.2021 - 17:26
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Demokratik Kongo Caumhuriyeti’ndeki cinsel istismar vakalarını üzücü olarak nitelendirdi.
Afrika Bölge Müdürü Matshidiso Moeti, ise dehşete düştüğünü ve yüreğinin parçalandığını söyledi.
Bununla birlikte The Guardian’a konuşan batılı kaynaklar, Cenevre'deki diplomatik yetkililere DSÖ'nün katıldığı kapalı bir brifinge dayanarak dört kişinin görevden alındığını ve ikisinin idari izne ayrıldığını söyledi.
Diğer taraftan rapor, büyük ölçüde erkek müdahalecilerin egemen olduğu, güvenli olmayan bir bölgede acil bir sağlık durumunda cinsel sömürü ve istismara karşı korunmaya yönelik sorumluluklara geniş kapsamlı bir şekilde dikkat çekti.
Müfettişler, mağdurların çoğunun “yüksek derecede savunmasız” olduğunu, genellikle ekonomik durumu kötü olan genç kadınların olduğunu ve istismarcıların bazılarının cinsel sömürü ve istismarı önleme sorumluluğunun da bulunduğunu ortaya çıkardı.
İnceleme ekibi, fail olduğu iddia edilen 83 Kongo uyruklu ve yabancının kimliğini de ortaya çıkardı. 21 vakadaki faillerin DSÖ çalışanları olduğunu kesin olarak belirlendi.
Buna göre DSÖ personeli, Kongolu kadınlardan kurumda iş verme karşılığında cinsel ilişki talep edildi. Reddettikleri takdirde ise kadınlara işlerinin kaybedileceği söyledi.
Kurbanların en küçüğü olduğu söylenen Jolianne,, Nisan 2019'da Mangina kasabasında bir yol kenarında telefon kartı satarken bir DSÖ şoförünün kendisini eve bırakmak için durduğunu anlattı.
Jolianne, "Bunun yerine, beni bir otele götürerek tecavüz etti” dedi.
Öte yandan rapor,yardım ve kalkınma çalışanları arasındaki bir dizi sömürü skandalındaki son duruma ışık tutuyor ve 2010 depreminden sonra Haiti'deki Oxfam çalışanlarına ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki BM barış güçlerine yönelik benzer iddiaların ortaya atılmasının ardından geldi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki suistimal, iki yıl içinde 2 bin 280 kişinin öldüğü siyasi istikrarsızlık ve silahlı çatışmaların damgasını vurduğu Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde bir Ebola salgını sırasında meydana geldi.
İddiaların ortaya çıkmasının ardından DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Nijer'in eski dışişleri bakanı Aïchatou Mindaoudou ve cinsel şiddet mağdurlarıyla geniş çapta çalışmış Kongolu insan hakları aktivisti Julienne Lusenge'den araştırma yapmalarını istedi.
DSÖ yetkilileri tarafından istismara uğradıklarını söyleyen kadınlardan bazıları, olaya karışanların ciddi şekilde cezalandırılmasını umdu.